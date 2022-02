Prinsessa Diana kohautti halaamalla HIV-potilasta – prinssi Harry ylistää äitinsä tekoa ja jatkaa ylpeänä tämän työtä

Prinssi Harry seuraa äitinsä jalanjälkiä HIV-hyväntekeväisyystyössä.

Prinssi Harry ylistää äitinsä historiallisia tekoja 1980-luvulta Ison-Britannian vuoden 2022 kansallisen HIV-testausviikon kunniaksi, kertoo muun muassa People-lehti.

Prinssi keskusteli aiheesta HIV-positiivisen rugbypelaajan Gareth Thomasin kanssa videopuhelun välityksellä. Vuonna HIV-tartunnastaan julkisuuteen kertonut Thomas on luonut Tackle HIV -kampanjan, jonka tarkoitus on tarjota tukea HIV-positiivisille ja purkaa stigmaa ja valheellisia väitteitä sairauden ympäriltä.

Prinssi Harry totesi keskustelussa, että hän aikoo jatkaa äitinsä, prinsessa Dianan aloittamaa työtä HIV-tietoisuuden eteen. Prinsessa Diana perusti Ison-Britannian ensimmäisen HIV- ja AIDS-yksikön Lontoon Middlesex-sairaalaan. Yksikön tarkoitus on hoitaa ja keskittyä pelkästään viruksesta kärsiviin potilaisiin.

Prinssi Harry toteaa, että kun HIV-tartunnat olivat kymmeniä vuosia sitten korkeimmillaan, ihmisten jakautuminen eri leireihin vahvistui.

– Äitini ja monet muut ihmiset mursivat muuria tartunnan saaneiden ja terveiden ihmisten välillä. Kun ihmiset kärsivät tällaisesta, meidän täytyy oppia siitä, ja jos virukseen liittyy näin iso stigma, asiasta täytyy keskustella entistä enemmän, prinssi totesi.

– Äitini aloite lisäsi empatiaa ja ymmärrystä HIV-potilaita kohtaan. Se lisäsi myös uteliaisuutta, mikä on mielestäni erityisen tärkeää.

Prinsessa DIana teki paljon työtä HIV-tietoisuuden edistämiseksi ja sairastuneiden aseman parantamiseksi.

Prinsessa Diana teki elinaikanaan avoimesti työtä HIV- ja AIDS-potilaiden aseman parantamiseksi. Sairaus oli 1980–1990-luvuilla vahva tabu, mutta prinsessa Diana esimerkiksi halasi ja kätteli HIV-positiivisia avoimesti median edessä.

The Independentin mukaan New Yorkin Harlemin sairaalan entinen lastenlääkäri Margaret Heagarty muisteli The Crown -draamasarjassakin kuvattua AIDS-lapsipotilaan halausta New York Timesille.

– Hän teki sen spontaanisti. Mutta hän teki myös inhimillisen teon, sillä lapsi oli 5- tai 6-vuotias, Heagarty kertoi NY Timesille.

1980-luvulla ihmiset luulivat, että vaarallinen AIDS tarttuu kosketuksesta. The Independentin mukaan Dianan rohkeus koskettaa sairastuneita osoitti, ettei virus tartu koskemalla, eikä näin ollen virukseen sairastuneita tulisi syrjiä.

Kuvassa prinsessa Diana kättelee AIDS-positiivista miestä vuonna 1991.

Prinssi Harry myös pohti, että suuri osa ihmisistä ei usko saavansa HIV-tartuntaa koskaan, joten he eivät myöskään tiedä sairaudesta paljoa. Prinssi sanoi tietävänsä, ettei hänen kohdallaan HIV-positiivisuuden riskiä ole, mutta prinssi aikoo käydä HIV-testissä, jotta se rohkaisi myös muita testauttamaan itsensä.

– Jokaisella meistä on velvollisuus käydä testeissä, sillä se rohkaisee myös muita menemään HIV-testiin. Se voi pelastaa henkiä.

Prinssi Harry vuonna 2021.

Prinssi Harry on tehnyt pitkään työtä HI-viruksen stigman poistamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi. Hän kävi julkisesti pop-tähti Rihannan kanssa HIV-testissä Barbadoksella vuonna 2016. Prinssi on tehnyt tiiviisti työtä myös Gareth Thomasin kanssa.