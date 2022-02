Kuningatar Elisabetin yllätysilmoitus poiki palautetulvan – Camillan nimeäminen kuningattareksi sai osan briteistä jyrähtämään

Kuningatar Elisabet ilmoitti 70-vuotisen hallitsijakauden juhlapäivänään, että toivoo herttuatar Camillan olevan tulevaisuudessa kuningatar.

Kuningatar Elisabetin hallitsijakauden 70-vuotisjuhlapäivän jättiyllätys herttuatar Camillan tulevaisuuden kuningatarpuolison arvonimestä on saanut aikaan palautevyöryn.

Kuninkaallinen kirjeenvaihtaja Nicholas Witchell toteaa BBC Newsille, että herttuattaren menneisyys brittihovissa ja uusi kuningatarnimitys ovat herättäneet ristiriitaisen vastaanoton kansalaisten keskuudessa.

– Monet syyttivät häntä prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan liiton epäonnistumisesta, eikä kuningatar Elisabet halunnut nähdä herttuatarta moniin vuosiin, Witchell kertoo.

The International Newsin mukaan Buckinghamin palatsi seuraa tarkasti kansalaisten reaktioita.

– Ei ole epäilystäkään, etteikö Buckinghamin palatsi seuraisi tarkasti kansalaisten suhtautumista Camillan tulevaan titteliin, Witchell korostaa.

Express-lehti uutisoi, että toinen kuninkaallisten asiantuntija, Jack Royston, totesi Good Morning Britain -tv-ohjelmassa, että kuningattaren toive onkin osoittautunut jakavan kansan mielipiteitä.

Herttuatar Camilla oli jossain vaiheessa syrjitty hahmo brittihovissa. Lopulta välit kuningatar Elisabetiin lämpenivät. Kuva vuodelta 2013.

Royston totesi, että jos Camilla vastaanottaa arvonimen, olisi se katastrofaalista kuninkaallisten suosion kannalta.

– Minulla ei ole mitään Camillaa vastaan, eikä tässä ole kyse siitä, kuinka hän hoitaa työnsä. Hän hoitaa sen hyvin, Royston selventää.

– Pointti on siinä, että kansa ei halua sitä. Kannatusluvut ovat selkeät. 44 prosenttia ihmisistä haluaisi Camillan olevan mieluummin prinsessapuoliso kuin kuningatarpuoliso, Royston jatkaa viitaten Good Morning Britain -tv-ohjelman teettämään kyselyyn.

Royston kertoo, että vain 14 prosenttia brittiläisistä haluaisi Camillan olevan kuningatarpuoliso, joten kuningatar Elisabetin toivetta kuningattaren arvonimestä ei ole hyväksytty kansan keskuudessa yksimielisesti.

Useat eri mediat ovat jakaneet uutisen herttuattaren kuningatarpuolison arvonimestä myös esimerkiksi Twitteriin, johon brittiläiset ja muut ihmiset ovat julkaisseet reaktioitaan.

Lukuisat twiittaukset ovat negatiivissävytteisiä.

– Mitäpä jos EI... Eräs twiittaaja kommentoi BBC:n jakamaa uutista.

– Ei, älä tee sitä Lizzie... Sen pitäisi olla Katie, eräs twiittasi, viitaten Katiella herttuatar Catherineen, josta tulee kuningatar, kun prinssi William kruunataan aikanaan kuninkaaksi.

– Kansa ei koskaan tule näkemään häntä kuningattarena, toinen kommentoi.

– Anteeksi Camilla, mutta on olemassa vain yksi nainen, joka olisi ollut tarpeeksi arvokas kuningattareksi, eräs twiittasi Mirror-lehden uutistwiittiin liittäen kommenttiinsa mukaan prinsessa Dianan kuvia. Twiittaus on saanut yli 16 tuhatta tykkäystä.

Monet ovat jakaneet ketjuihin myös meemejä ja vitsejä, jotka vitsailevat Camillan kuningattaruudesta tai osoittavat hämmästyneitä ja negatiivisia reaktioita uutiseen.

Negatiivisten kommenttien joukossa vilahtaa kuitenkin myös Camillaa puolustavia kannanottoja.

– Olen niin iloinen, että kuningatar tekee tämän Camillalle! Hän ansaitsee tulla kutsutuksi kuningatarpuolisoksi, kun hänen aviomiehensä on kuningas. Se on hänen oikeutensa. Hän myös tekee loistavaa työtä edustaessaan kruunua, joten olen todella iloinen näistä uutisista, erästä kuninkaallisten fanitiliä ylläpitävä twiittaaja toteaa The Telegraph -lehden uutistwiittaukseen.

Herttuatar Camilla a prinssi Charles olivat kiitollisia tulevasta kuningattaren arvonimestä.

Herttuatar Camilla ei ole aina ollut kansan suosiossa, sillä hänen katsottiin rikkovan prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin avioliiton.

Ilta-Sanomat kertoi vuonna 2019, kuinka Prinssi Charlesin ja herttuatar Camillan suhde alkoi vain muutama vuosi Charlesin ja Dianan häiden jälkeen. Salasuhteesta huolimatta prinssipari pysyi naimisissa vuoteen 1996 ja he saivat liittonsa aikana kaksi lasta, prinssit Williamin ja Harryn.

Eroa seuranneena vuonna Diana antoi historiallisen haastattelun, jossa hän avautui avioliiton päättymisen syistä.

Prinsessa Diana joutui kolmiodraaman keskellä avioliitossaan prinssi Charlesin kanssa.

– Meitä oli avioliitossamme kolme, joten se oli hieman ruuhkaista, Walesin prinsessa totesi tuolloin Camillaan viitaten.

Charlesin ja Camillan suhteen on kerrottu olevan kova pala kuningatar Elisabetille, joka yritti estää poikaansa eroamasta Dianasta viimeiseen asti.

Dianan kuoleman jälkeen 1997 Charles ja Camilla odottivat hetken ennen kuin näyttäytyivät yhdessä julkisesti. Kun Camillan Annabell-sisar täytti 50 vuonna 1999, pari ilmestyi ensimmäistä kertaa kameroiden eteen hotellin edessä Lontoossa.

Kuningatar Elisabetin, prinssi Charlesin ja Camilla Parker Bowlesin tulehtuneet välit kestivät monta vuotta.

Prinssi Charles ja Camilla saivat toisensa lopulta Windsorin kaupungintalossa pidetyssä yksinkertaisessa seremoniassa keväällä 2005. Pariskunnan suhde oli siinä vaiheessa kestänyt jo yli 30 vuotta.

Camilla olisi oikeutettu käyttämään arvonimeä Walesin prinsessa, mutta hän on toivonut, ettei hänestä käytetä samaa arvonimeä kuin Dianasta käytettiin.

Herttuattaren ja kuningattaren välit ovat kuitenkin viime vuosien aikana lämmenneet. Vuonna 2013 heidät bongattiin yhdessä katsomasta Windsorissa järjestettyä hevosesitystä. Sateisesta säästä huolimatta naiset olivat varsin iloisissa tunnelmissa ja näyttivät nauttivan toistensa seurasta täysin rinnoin.

Viimeistään kuningattaren tuore lausunto liittyen Camillan tulevaan arvonimeen osoittaa, että kaksikon välit ovat nykyisin kenties paremmat kuin koskaan.