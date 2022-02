Herttuatar Camilla saa tulevaisuudessa päähänsä yhden hovin varjelluimmista arvoesineistä – kuningataräidin kruunussa on täysin poikkeuksellinen yksityiskohta

Kuningatar Elisabet ilmoitti juhlapäivänään, että toivoo herttuatar Camillasta avonimeltään kuningattaren. Hetken koittaessa Camilla saa päähänsä kuningataräidin kruunun vuodelta 1937.

Cornwallin herttuatar Camilla on saanut paljon arvokkaita yllätyksiä viime päivinä.

Brittihovin yllätykset Cornwallin herttuatar Camillalle jatkuvat.

Kuningatar Elisabet julkisti 70-vuoden hallitsijakautensa juhlapäivänä, että toivoo Camillan saavan tulevaisuudessa kuningattaren arvonimen, kun prinssi Charles kruunataan kuninkaaksi.

Nyt useat brittimediat, kuten The Mirror, The Sun ja Daily Mail uutisoivat, että herttuatar tulee saamaan Charlesin kruunajaisissa kuningataräidin, eli kuningatar Elisabetin ja prinsessa Margaretin äidin, myös nimeltään Elisabet, kruunun vuodelta 1937. Kruunu valmistettiin kuningas Yrjö VI:n, eli kuningatar Elisabetin ja prinsessa Margaretin isän kruunajaisiin.

Kruunun historia on pitkä ja ainutlaatuinen: kuningatar Viktoria sai alun perin kruunuun kuuluvan suuren timantin vuonna 1856 Turkin sulttaanilta kiitoksena brittiläisten antamasta tuesta Krimin sodassa vuosina 1853–1856.

Mittaamattoman arvokkaassa kruunussa on poikkeuksellinen yksityiskohta, sillä yksi kruunussa komeilevasta 2 800 timantista on maailmankuulu 105:n karaatin Koh-i-Noor -timantti, jonka alkuperä on Intiassa.

Kuningas Yrjö VI:n kruunajaiset vuonna 1937. Kuuluisa kruunu on kuningataräiti Elisabetin päässä. Edustalla kuninkaallisperheen lapset, nykyinen kuningatar Elisabet II ja hänen pikkusisarensa prinsessa Margaret.

Ilta-Sanomat kertoi sunnuntaina 6. helmikuuta, että prinssi Charles ja hänen puolisonsa olivat hyvin kiitollisia ja liikuttuneita kuningattaren viestistä liittyen kuningatarpuolison arvonimeen. Samalla he onnittelivat hallitsijaa tämän merkittävästä virstanpylväästä.

– Minä ja vaimoni onnittelemme Hänen majesteettiaan, kuningatarta tästä merkittävästä saavutuksesta ja kansansa palvelemisesta 70 vuoden ajan, prinssi totesi lausunnossaan.

Prinssi Charles ja herttuatar Camilla olivat syvästi kiitollisia kuningatar Elisabetin ilmoituksesta.

– Tänä platinajuhlavuotena meille kaikille tarjoutuu mahdollisuus juhlia kuningatarta, jonka työtä tulemme jatkamaan tulevina vuosina, hän jatkoi.

– Olemme syvän tietoisia kunniasta, josta äitini esitti toiveensa. Olemme pyrkineet yhdessä palvelemaan ja tukemaan Hänen majesteettiaan, ja rakas vaimoni on ollut oma vankkumaton tukeni koko ajan.

Hallitsijan ratkaisua voidaan pitää jokseenkin käänteentekevänä, sillä kuningatar paheksui vanhimman poikansa uutta morsianehdokasta pitkään. Kun prinssi Charles ja Camilla avioituivat vuonna 2005, kuningatar ei saapunut paikalle siviilivihkimiseen. Elisabet kuitenkin saapui häiden viralliseen seremoniaan.

Häiden vieraita oli pyydetty välttämään valkoista vaatetusta, jotta morsian erottuisi, mutta kuningatar Elisabet oli kuitenkin pukeutunut seremoniaa varten kermanvaaleaan jakkuun ja hattuun.

Herttuatar Camilla ei ole aina ollut brittihovin suosiossa.

– Vuosien ajan kuningatar ja kuningataräiti eivät halunneet olla missään tekemisissä, saati edes samassa huoneessa, Charlesin rakastajattaren kanssa, kirjailija Tom Bower väitti kirjassaan Rebel Prince: The Power, Passion, and Defiance of Prince Charles.

Viimeisten vuosikymmenten aikana Camilla on voittanut brittien sydämet puolelleen, sillä ihmiset ovat huomanneet hänen tekevän Charlesin onnelliseksi ja tuovan prinssille itsevarmuutta. Cornwallin herttuattarella tiedetään myös olevan läheiset välit prinssi Williamin ja prinssi Harryyn sekä heidän perheidensä kanssa.