Prinssi Andrew antaa lausunnon Virginia Giuffren asianajajille ensi kuussa – ”grillauksen” odotetaan kestävän pari päivää

Prinssi Andrew’ta seksuaalisesta hyväksikäytöstä syyttävän Virginia Giuffren toinen asianajaja David Boies tunnetaan miehenä, joka ”tuhoaa vastustajansa todistajanaitioon”.

Britannian prinssi Andrew, 61, aikoo antaa maaliskuussa valaehtoisen lausunnon häntä vastaan New Yorkissa nostetun siviilikanteen käsittelyä varten. Asiasta kertoi Reutersille prinssiä lähellä oleva lähde.

Kanteen nostanut Virginia Giuffre, 38, syyttää Britannian kuningattaren Elisabetin toiseksi vanhinta poikaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka kohdistui häneen alaikäisenä. Andrew on kiistänyt syytökset alusta lähtien sekä myös pyrkinyt asianajajineen estämään kanteen etenemisen oikeuskäsittelyyn.

– Suostumme vapaaehtoisesti siihen, että herttua antaa valaehtoisen lausunnon maaliskuun 10. päivänä. Toistuvista pyynnöistä huolimatta, rouva Giuffre ei ole edelleenkään toimittanut oman lausuntonsa päivämäärää tai paikkaa, lähde kertoi nimettömänä Reutersille.

Prinssi Andrew ja Virginia Giuffre kuvassa, jonka tarkka ajankohta ei ole tiedossa. Taustalla näkyvä Ghislaine Maxwell tuomittiin hiljattain Yhdysvalloissa syylliseksi ihmiskauppaan ja seksuaalirikoksiin.

Itse oikeudenkäynti alkaa tuomari Lewis Kaplanin mukaan mahdollisesti tämän vuoden syyskuun ja joulukuun välisenä aikana.

Prinssi Andrew’ta vastaan ei ole nostettu rikossyytteitä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joten häntä ei voida tuomita oikeudessa myöskään rangaistukseen. Giuffre vaatii prinssiltä toistaiseksi määrittelemättömiä vahingonkorvauksia.

Andrew’n myöntymisestä lausunnon antamiseen uutisoi ensimmäisenä lauantaina Daily Telegraph. Lehden mukaan prinssi antaa lausuntonsa maaliskuussa Lontoossa sijaitsevassa ”neutraalissa paikassa”.

Telegraphin mukaan osapuolet saivat sovittua Andrew’n lausunnon päivämäärästä väännettyään ensin jonkin aikaa aikatauluista. Maaliskuussa Giuffren asianajajat David Boies ja Sigrid McCawley lentävät Lontooseen kuulustelemaan prinssiä kasvotusten.

Prinssin ”grillauksen” odotetaan lehden mukaan kestävän pari päivää. Sen jälkeen Boies ja McCawley kuulustelevat tiettävästi kahta todistajaa.

Ensimmäinen heistä on Shukri Walker -niminen nainen, joka on kertonut aiemmin nähneensä Andrew’n ja Giuffren lontoolaisessa Tramp-yökerhossa yhden väitetyn hyväksikäyttötapauksen aikaan 20 vuotta sitten. Andrew on kiistänyt olleensa yökerhossa ja myös sanonut, ettei muista edes tavanneensa Giuffrea.

Walkerin jälkeen lausuntonsa asianajajille antaa Andrew’n entinen läheinen avustaja Robert Olney.

Virginia Giuffre kuvattiin asianajajansa David Boiesin kanssa New Yorkissa elokuussa 2019.

Useissa merkittävissä oikeustapauksissa Yhdysvalloissa mukana ollut Boies, 80, tunnetaan The Timesin mukaan mestarillisena asianajajana, joka ”tuhoaa vastustajansa todistajanaitioon”. Telegraph puolestaan luonnehtii häntä taitavaksi kuulustelijaksi, jolla on ”mahtavimman lausunnonottajan” maine.

– Odotamme prinssi Andrew’n kohtaamista sekä sitä, kuinka hän kiistää asioita ja yrittää syyttää Giuffrea tähän itseensä kohdistuneesta hyväksikäytöstä, Boies kertoi Telegraphille viime viikolla.

Boies on edustanut aiemmin muun muassa seksuaalirikospaljastuksissa ryvettynyttä ja sittemmin vankilaan joutunutta elokuvatuottajaa Harvey Weinsteinia sekä veritesteihin liittyvistä petoksista hiljattain tuomitun Elizabeth Holmesin Theranos-yhtiötä.

Lehdelle asiantuntijana tapausta kommentoinut yhdysvaltalainen lakimies John Burke sanoi, että Andrew’n asianajajien ”tulisi olla huolissaan” tämän lausunnosta, sillä prinssi on jo valmiiksi esitellyt oman versionsa asiasta erittäin julkisesti, muun muassa BBC:n Newsnight-ohjelmalle taannoin antamassaan kohuhaastattelussa.

Jos Andrew'n lausunto poikkeaa hänen aiemmista sanomisistaan, häntä saattaa uhata syyte perättömästä lausumasta.

– Siinä ollaan valan velvoittamana. Sinulta voidaan kysyä, mitä halutaan ja sinä olet se, joka kantaa seuraukset perättömästä lausumasta. Tätä prosessia ei ole suunniteltu prinssi Andrew’n kaltaisia ihmisiä varten. Jos Newsnightin haastattelu osoittaa, kuinka hän käyttäytyy kontrolloidussa ympäristössä, hänen asianajajansa tulisi olla huolissaan siitä, kuinka hän käyttäytyy tässä ympäristössä, Burke sanoi.