Vielä 20 vuotta sitten kuningatar Elisabet ei sietänyt herttuatar Camillaa silmissään – tuore lausunto paljastaa totuuden muuttuneista väleistä

Prinssi Charles kiittää äitiään kuningatar Elisabetia puolisonsa Camillan tulevasta kuningatarpuoliso-arvonimestä.

Iso-Britannian kuningatar Elisabet, 95, juhlisti sunnuntaina hallitsijuutensa 70-vuotisjuhlapäivää. Ennen merkkipäivää hän julkaisi lausunnon, jossa kertoi toiveestaan liittyen vanhimman poikansa prinssi Charlesin, 73, puolison herttuatar Camillan, 74, titteliin.

Lauantaina julkaistussa lausunnossa kuningatar kertoi haluavansa, että Camilla ottaisi tulevaisuudessa käyttöönsä kuningatarpuolison arvonimen.

Lue lisää: Kuningatar Elisabet haluaa Camillalle kuningattaren tittelin

Brittilehti Daily Mailin mukaan prinssi Charles ja hänen puolisonsa olivat hyvin kiitollisia ja liikuttuneita kuningattaren viestistä. Samalla he onnittelivat hallitsijaa tämän merkittävästä virstanpylväästä.

– Minä ja vaimoni onnittelemme Hänen majesteettiaan, kuningatarta tästä merkittävästä saavutuksesta ja kansansa palvelemisesta 70 vuoden ajan, prinssi totesi lausunnossaan.

– Tänä platinajuhlavuotena meille kaikille tarjoutuu mahdollisuus juhlia kuningatarta, jonka työtä tulemme jatkamaan tulevina vuosina, hän jatkoi.

– Olemme syvän tietoisia kunniasta, josta äitini esitti toiveensa. Olemme pyrkineet yhdessä palvelemaan ja tukemaan Hänen majesteettiaan, ja rakas vaimoni on ollut oma vankkumaton tukeni koko ajan.

Herttuatar Camilla saa Charlesin kuninkaaksi kruunaamisen jälkeen arvonimekseen kuningatarpuoliso.

Kuningattaresta julkaistiin sunnuntaina 6. helmikuuta myös virallinen juhlakuva, jonka taustalla on koskettava yksityiskohta: valokuva kuningattaren isästä kuningas Yrjö VI:stä.

Britteinsaarten pisimpään hallinnutta monarkkia, kuningatar Elisabetia, juhlitaan lukuisin tapahtumin, jotka huipentuvat kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna, joka on julistettu yleiseksi juhlavapaaksi.

Lue lisää: 70 vuotta vallassa olleen kuningatar Elisabetin virallinen potretti julki – koskettava yksityiskohta taustalla varastaa huomion

Prinssi Charles on kruununperimysjärjestyksessä seuraavana. Hänen jälkeensä kruunun perii prinssi William, ja hänen jälkeensä Williamin ja herttuatar Catherinen lapset, George, Charlotte ja Louis. Heidän jälkeensä tulee prinssi Harry ja sitten hänen lapsensa, Archie ja Lilibet.

Kuningatar Elisabetin virallinen Jubilee-juhlakuva 6. helmikuuta 2022.

Kuningatar ilmoitti lauantaina haluavansa Charlesin puolisolle, Cornwallin herttuatar Camillalle kuningattaren arvonimen, kun prinssi Charles nousee valtaan. Kuningattaren lausunnosta kertoi muun muassa BBC.

Brittihallitsija kirjoitti lausunnossaan, että kun hänen pojastaan prinssi Charlesista tulee kuningas, hän haluaa Camillan jatkavan kuningattaren jalanjäljissä. Monarkki kertoi tietävänsä, että kansa antaa täyden tuen nykyiselle Cornwallin herttuattarelle.

– On vilpitön toiveeni, että kun sen aika on, Camilla tunnetaan arvolla kuningatarpuoliso, ja hän jatkaa omaa lojaalia palvelustaan, kuningatar Elisabet kirjoitti lausunnossaan.

Hallitsijan ratkaisua voidaan pitää jokseenkin käänteentekevänä, sillä kuningatar paheksui vanhimman poikansa uutta morsianehdokasta pitkään. Kun prinssi Charles ja Camilla avioituivat vuonna 2005, kuningatar Elisabet ei saapunut paikalle parin häihin lainkaan.

– Vuosien ajan kuningatar ja kuningataräiti eivät halunneet olla missään tekemisissä, saati edes samassa huoneessa, Charlesin rakastajattaren kanssa, kirjailija Tom Bower väitti kirjassaan Rebel Prince: The Power, Passion, and Defiance of Prince Charles.

Nykyisen kuningattaren äiti, joka tunnettiin niin ikää nimellä Elisabet, menehtyi vuonna 2002.

Kuningatar Elisabet pääsi viikonloppuna myös leikkaamaan kakkua 70-vuotisen hallitsijakautensa kunniaksi.

Vielä vuonna 2010 prinssi Charles ei ollut lainkaan varma siitä, tullaanko hänen puolisoaan koskaan kutsumaan kuningattareksi. Independentin mukaan prinssi kommentoi asiaa tuolloin varsin erikoisin sanakääntein.

– Sepä, sepä. Se nähdään. Eikö niin? Voihan se olla, hänen kerrotaan vastanneen kysymykseen vaimonsa tulevasta tittelistä.

Vuoteen 2018 asti Camillaa kutsuttiin prinssi Charlesin verkkosivuilla prinsessapuolisoksi, mutta maininta poistettiin sivustolta laajemman päivityksen yhteydessä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kuningattaren ja herttuatar Camillan välit ovat lämminneet huomattavasti. Vuonna 2013 heidät bongattiin yhdessä katsomasta Windsorissa järjestettyä hevosesitystä. Sateisesta säästä huolimatta naiset olivat varsin iloisissa tunnelmissa ja näyttivät nauttivan toistensa seurasta täysin rinnoin.

Kuningatar Elisabet ja herttuatar Camilla seurasivat Windsorissa järjestettyä hevosnäytöstä iloisissa tunnelmissa vuonna 2013.

Viimeistään kuningattaren tuore lausunto liittyen Camillan tulevaan arvonimeen osoittaa, että kaksikon välit ovat nykyisin kenties paremmat kuin koskaan.

Kuninkaallisten asiantuntijoiden mukaan ei ole nimittäin olemassa suurempaa luottamuksen osoitusta kuin ehdottaa Camillaa kuningatarpuolisoksi.

BBC:n entinen kuninkaallisten kirjeenvaihtaja Peter Hunt toteaa, että kuningattaren tuore lausunto ennakoi vääjäämättä edessä olevaa vallanvaihtoa.

– Kun hänen pojastaan tulee kuningas, kuningatar pyrkii saamaan siirtymästä mahdollisimman saumattoman ja ongelmattoman, Hunt kertoo.

– Camillan matka avioliiton kolmannesta osapuolesta odottavaksi kuningattareksi on nyt valmis, Hunt jatkaa.

Myös kuninkaallinen kirjailija Ingrid Seward kutsuu Camillan nimittämistä kuningatarpuolisoksi sellaiseksi hyväksynnän merkiksi, jota prinssi Charles on aina äidiltään kaivannut.

– Se on valtava kehitys siitä naisesta, jota julkisesti syytettiin kuninkaallisen rakkaustarinan rikkomisesta, Seward kirjoitti brittilehti The Suniin viitaten Camillan, Charlesin ja prinsessa Dianan vuosikymmeniä sitten tapahtuneeseen draamaan.

Asiantuntjoiden mukaan kuningattaren arvonimen antaminen Camillalle on suurin luottamuksen osoitus, jonka kuningatar Elisabet voi antaa.

Herttuatar Camillan on aiemmin uskottu saavan Charlesin kuninkaaksi nousun jälkeen arvonimekseen prinsessapuoliso (Princess Consort).

Nyt kuningatar Elisabet kuitenkin toivoo, että Camillasta tehtäisiin kuningatarpuoliso (Queen Consort), joka viittaa hallitsevan kuninkaan puolisoon. Tässä tapauksessa Camillan titteli tulisi olemaan kuningatar Camilla (Queen Camilla).

Käytännössä kuningattaren toiveella ei ole suurta merkitystä, sillä Britannian lain mukaan kaikkien kuninkaiden vaimot saavat automaattisesti kuningatarpuolison arvonimen.

Herttuatar Camillan kohdalla asiassa oltaisiin kuitenkin saatettu tehdä poikkeus. Sisäpiirilähteiden mukaan Camilla oli myös itse alun perin toivonut tulevansa tunnetuksi pelkkänä prinsessapuolisona.

Lue lisää: Prinssi Charles ja herttuatar Camilla astuivat avioon tasan 15 vuotta sitten – parin räiskyvä rakkaustarina hakee vertaistaan

Herttuatar Camilla on kuulunut kuninkaallisten elämään jo vuosikymmeniä. Kuva on otettu lokakuussa 2021.

Prinssi Charlesin ja Cornwallin herttuatar Camillan yhteinen historia on pitkä, sillä he ovat olleet yhdessä 34 vuotta. Avioon he astelivat 17 vuotta sitten.

Liiton myötä Camillasta tuli hänen kuninkaallinen korkeutensa, Cornwallin herttuatar ja Walesin prinsessa.

Nuoruudessaan neiti Camilla Shand liikkui samoissa piireissä kuin prinssi Charles. Ujo ja arka Charles ihastui Camillan huumoriin, suorasukaisuuteen ja siihen, että tämä kohteli prinssiä kuin vertaistaan.

Prinssin velvollisuudet veivät kuitenkin Charlesia pois Englannista kuukausiksi. Camilla oli jo aiemmin ollut kiinnostunut Lontoon seurapiirien tavoitelluimmasta miehestä Andrew Parker Bowlesista.

Charles lähetti armeijan komennukseltaan kirjeen pyytäen Camillaa odottamaan hänen kotiinpaluutaan. Se ei auttanut, sillä Camilla avioitui Andrew’n kanssa 1973 ja he saivat kaksi lasta: Tom syntyi 1974 ja Laura viisi vuotta myöhemmin. Prinssi Charles on Tomin kummisetä.

Prinssi Charles ja Camilla tapasivat jo nuoruudessaan, mutta avioituivat vasta 15 vuotta sitten.

Camillan ja hänen miehensä liitto oli jonkin aikaa onnellinen, mutta Andrew tunnettiin naistenmiehenä, ja hänen sanotaankin pettäneen Camillaa koko heidän liittonsa ajan.

Kun prinssi Charles puolestaan avioitui kaikkien aikojen satuhäissä lady Diana Spencerin kanssa vuonna 1981, liitto oli enemmänkin Charlesin vanhempien toivoma ja järjestämä kuin miehen itsensä.

Kun Charlesin ja Dianan liitto alkoi rakoilla, Charles kääntyi entistä enemmän Camillan puoleen. Prinssi Harryn synnyttyä 1984 Walesin prinssiparin liitto oli jo ohi. Charles rakasti edelleen Camillaa ja sen Dianakin tiesi. Camillasta tuli liiton "kolmas pyörä", kuten Diana BBC:n haastattelussa kuvaili.

Charlesin ja Dianan avioliitto päättyi asumuseron kautta viralliseen avioeroon vuonna 1996. Myös Parker Bowlesit olivat eronneet vuotta aiemmin.

Camillaa on aina syytetty prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin rakkaustarinan rikkomisesta. Prinsessa Diana menehtyi auto-onnettomuudessa vuonna 1997.

Dianan kuoleman jälkeen 1997 Charles ja Camilla odottivat hetken ennen kuin näyttäytyivät yhdessä julkisesti. Kun Camillan Annabell-sisar täytti 50 vuonna 1999, pari ilmestyi ensimmäistä kertaa kameroiden eteen hotellin edessä Lontoossa.

Viimeisten vuosikymmenten aikana Camilla on voittanut brittien sydämet puolelleen, sillä ihmiset ovat huomanneet hänen tekevän Charlesin onnelliseksi ja tuovan prinssille itsevarmuutta. Cornwallin herttuattarella tiedetään myös olevan läheiset välit prinssi Williamin ja prinssi Harryyn sekä heidän perheidensä kanssa.