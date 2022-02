Herttuatar Catherinella on työntekijöilleen erityinen vaatimus – nollatoleranssi yhteen seikkaan

Kensingtonin palatsiin haetaan uutta taloudenhoitajaa.

Herttuatar Catherine ja prinssi William luottavat työntekijöidensä kädenjälkeen kodissaan Kensingtonin palatsissa, jossa asuvat myös parin lapset George, Louis ja Charlotte.

Jotta arki hovissa pyörii mutkattomasti, on herttuaparia auttamassa osaava henkilökunta. Kuten olettaa saattaa, kuninkaallisilla on hyvin korkeat vaatimukset ihmisille, jotka saavat kutsua palatsia työpaikakseen.

Hoviin haetaan parhaillaan uutta taloudenhoitajaa, ja työpaikkailmoituksen mukaan tehtävä on "jännittävänä tilaisuus" työskennellä kuninkaallisparin palveluksessa ja "liittyä kannustavaan ja positiiviseen tiimiin", Mirror-lehti kirjoittaa.

Catherinella on kuitenkin yksi tiukka vaatimus työntekijöille. Palatsissa on nimittäin nollatoleranssi juoruilulle. Työpaikkailmoituksen mukaan hakijoiden on noudatettava ”luottamuksellisuutta ja harkittua käytöstä”.

”Olet oma-aloitteinen ja nautit tiimityöstä. Olet innokas ottamaan vastaan uusia haasteita niiden ilmaantuessa ja kehittämään omia tietojasi ja taitojasi", työpaikkailmoituksessa kuvaillaan brittilehden mukaan.

Kensingtonin palatsin etuportti.

Kuninkaallisten taloudenhoitajaksi hamuavan on ensin läpäistävä salainen koe. Rekrytointipäällikkö Tracey Watermanin mukaan haastateltavat joutuvat suorittamaan haasteen, jossa selvitetään muun muassa, miten he reagoivat tilanteisiin.

– Suosin esimerkiksi sellaista testiä, jossa selvitän, huomaako hakija yksityiskohdat. Asetan esimerkiksi kuolleen kärpäsen matolle ja katson, kuinka tarkka silmä hakijalla on, Waterman paljasti Sandringham: The Royals at Christmas -dokumentissa.

Kuningatar Elisabet etsi pari vuotta sitten Buckinghamin palatsiin suunnittelijaa osaksi tiimiä, jonka vastuulla oli palatsin remontointi. Hovissa työskennellyt James Upsher antoi tuolloin Hello! Magazinen haastattelussa vinkkejä työnhakuun.

Upsherin mukaan pahin virhe, jonka hakija voi tehdä, on ylistää kuninkaallista perhettä.

– Älä ikinä sano, että olen aina unelmoinut kuninkaalliselle perheelle työskentelystä, Upsher varoitti haastattelussa.

– Tietysti kannattaa mainita, että kunnioittaa suuresti monarkiaa, mutta tämän kanssa kannattaa pitää pää kylmänä, ettei hakemus joudu ”ei”-nivaskaan.

Viime vuosina hoviin on palkattu runsaasti työntekijöitä, mutta palkat ole päätä huimaavia. Esimerkiksi 2017 hovi etsi Buckingamin palatsiin kokkia, joka valmistaisi kuningattaren ateriat. Vuosipalkka oli noin 23 200 euroa. Apulaiskodinhoitajan vuosipalkka hovissa on ollut tyypillisesti noin 20 000 euron luokkaa.