SiteWide ContentPlaceholder

Uskomattomat 70 vuotta vallassa

Kuningatar Elisabet on ollut 6. helmikuuta Britannian hallitsijana ennätykselliset 70 vuotta eli kokonaisen ihmisiän. Noihin vuosiin on mahtunut monta myllerrystä, perhejuhlaa ja skandaalia. Kulissien takana kuningattarella on yllättävän hauska puoli sekä tarkka drinkkirutiini.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki