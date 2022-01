Norjan iäkkään kuninkaan vilustuminen huolettaa – tapasi koronatartunnan saaneen ulkoministerin

Norjan kuninkaalla on vilustumisoireita. Kuningas Harald V tapasi ennen sairastumistaan ulkoministeri Anniken Huitfeldtin, joka sai positiivisen koronatestituloksen.

Norjan ulkoministeri Anniken Huitfeldt sai torstaina tiedon positiivisesta koronatestituloksesta hieman sen jälkeen, kun hän oli tavannut kuningas Haraldin. Norjan kuningas Harald V on 84-vuotias. Paikalla tapaamisessa olivat myös kuningatar Sonja ja kruununprinssi Haakon. Aiheesta kertoi Verdens Gang.

– Perheelle tehtiin koronatestit, apulaisviestintäpäällikkö Sven Gj. Gjeruldsen kertoi lehdelle.

Kuninkaalla on vilustumisoireita ja hän on sairauslomalla seuraavat päivät. Kaikki tarvittavat tutkimukset ja testit suoritetaan. Hän on saanut kolme koronavirusrokotetta.

Työväenpuoluetta edustava ulkoministeri Huitfeldt toivoo, ettei hän ole tartuttanut koronavirusta kuninkaaseen. Verdens Gang kertoo, että kruununprinssi Haakonilla ei ole oireita ja hänen koronatestinsä tulos on negatiivinen.