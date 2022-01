Monacon hovi on pysytellyt hiljaa ruhtinatar Charlenen terveydentilasta. Ruhtinatar on ollut hoidettavana Monacon ulkopuolisessa hoitolaitoksessa.

Monacon hovi tiedotti viimein ruhtinatar Charlenen terveydentilasta. Hovi on pysytellyt hiljaa julkisuudesta poissa pysytelleen ruhtinattaren terveydentilasta. Charlene on ollut hoidettavana Monacon ulkopuolisessa hoitolaitoksessa.

Hovin tiedotteessa todetaan, että ruhtinatar voi hyvin, mutta tarvitsee lepoa ja hammashoitoa muutaman viikon ajan, minkä vuoksi hän ei osallistu pyhän Devotan päivän juhlallisuuksiin, kertoo muun muassa Hello!-lehti.

Ruhtinas Albert ja pariskunnan lapset, prinssi Jacques ja prinsessa Gabriella, osallistuivat juhlallisuuksiin keskenään.

Ruhtinas Albert ja ruhtinasparin lapset, Gabrielle ja Jacques, osallistuivat pyhän Devotan päivän juhlallisuuksiin ilman Charlenea. Kuvassa myös Hannoverin ja Monacon prinsessa Caroline.

Pyhän Devoten päivää vietettiin Monacossa 27. tammikuuta.

Ruhtinatar Charlene täytti tiistaina 25. tammikuuta 44 vuotta, ja hänen Instagram-profiilissaan julkaistiin erikoinen muistelmavideo ruhtinattaresta ja tämän elämästä.

Aivan tuoreita kuvia Charlenesta ei videokoosteesta löydy. Ruhtinatar on viettänyt viime kuukaudet Monacon ulkopuolella sijaitsevassa hoitolaitoksessa. Monacon ruhtinas Albert, ilmoitti 19. marraskuuta 2021, että Charlene kärsii terveysvaikeuksista ja vetäytyy siksi parrasvaloista.

Monacon ruhtinatar Charlene on elänyt salaperäistä elämää viime kuukaudet.

Heti ruhtinas Albertin ilmoituksen jälkeen arvuuttelu ruhtinattaren terveydentilan todellisesta laidasta herätti keskustelua. Albert ei ole kertaakaan sanonut suoraan, mikä hänen puolisoaan tarkalleen ottaen vaivaa, minkä vuoksi julkisuudessa liikkuu erilaisia spekulaatioita unilääkeriippuvuudesta vaikeaan masennukseen.

Ruhtinas on ainoastaan todennut, että Charlenen sairastelu on seurausta hänen läpikäymistään nielu- ja nenäoperaatioista. Arvuuttelut koronaviruksesta ja syövästä Albert tosin on kieltänyt.

Ranskalaislehtien mukaan Charlene olisi hoidossa Sveitsissä sijaitsevalla yksityisklinikalla, mutta tähänkään ei ole toistaiseksi saatu varmistusta.

RUHTINATAR Charlenesta kuultiin viimeksi vuodenvaihteessa, jolloin hän toivotti virallisen Instagram-tilinsä tarinat-osiossa hyvää uutta vuotta seuraajilleen. Sitä ennen hän ilahdutti kansalaisiaan jokavuotisella joulutervehdyksellään.

On kuitenkin epäselvää, onko ruhtinatar tehnyt kyseiset päivitykset itse vai huolehtiiko hänen sosiaalisen median tileistään tällä hetkellä joku muu. Kirjoitus syntymäpäivän kunniaksi viestii kuitenkin siitä, että päivityksen takana ei olisi ruhtinatar itse.

Monacon ruhtinatar Charlenen epäillään olleen onneton avioliitossaan ruhtinas Albertiin jo pidemmän aikaa. Pariskunta on kuitenkin kiistänyt huhut.

Ensimmäiset huhut Charlenen kurjuudesta juontavat kymmenen vuoden taa, jolloin hän avioitui ruhtinas Albertin kanssa – joidenkin mielestä vastoin tahtoaan.

Sitkeiden huhujen mukaan Charlene olisi yrittänyt karata useaan otteeseen ennen naimisiinmenoa – kerran hääpukunsa sovituksessa Pariisissa, kerran Monacon F1-kisojen tienoilla keväällä ja kolmannen kerran Nizzassa, jossa hän ehti jo ostaa lentolipun Etelä-Afrikkaan ennen kuin hovin turvamiehet pääsivät väliin.

Kriisin syynä oli tuolloin uusi isyyskanne, jonka vuoksi Albert oli joutumassa dna-testiin. Ranskalaisen Public-lehden mukaan huhuja olisi ollut jopa kahdesta lapsesta, joista toinen olisi tuolloin ollut puolitoistavuotias italialaisnaisen poika, mikä järkytti Charlenea.