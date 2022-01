Mikä on totuus prinssi Andrew’n rahatilanteesta? Sveitsin-huvilasta paljastui uutta tietoa

Andrew’n bisnekset ovat olleet jo vuosia hämärän peitossa. Prinssin talouskuvioita on puitu mediassa runsaasti.

Britannian prinssi Andrew joutuu näillä näkymin syksyllä kalliiseen siviilioikeudenkäyntiin Yhdysvalloissa.

Keskiviikkoiltana uutisoitiin, että Andrew vaatii valamiehistön edessä käytävään oikeudenkäyntiä. CNN:n mukaan keskiviikkona oikeuteen jätetyn asiakirjan mukaan Andrew kiistää kaikki syytökset Virginia Giuffren seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Kuningatar on ilmoittanut, että Andrew, 61, menee oikeuteen siviilihenkilönä eli joutuu toisin sanoen maksamaan oikeudenkäynnistä koituvat kulut. Alustavien arvioiden mukaan laskuja voi kertyä kaikkiaan useiden miljoonien eurojen tai jopa kymmenen miljoonan euron edestä.

Mikä on totuus prinssi Andrew’n taloudellisesta tilanteesta? Onko hänellä varaa laskuihin? Andrew laittoi Sveitsin Verbierissä sijaitsevan huvilansa myyntiin, mitä on pidetty merkkinä siitä, että hänellä on kiire saada katetta tililleen.

Washington Post julkaisi tiistaina pitkän artikkelin, jossa käsitellään Andrew’n varallisuutta.

Uusien tietojen mukaan Andrew’lla on ollut hankaluuksia erityisesti Sveitsin luksushuvilansa kanssa. Verbierissä superrikkaiden suosimassa laskettelukohteessa sijaitsevassa huvilassa on seitsemän makuuhuonetta ja uima-allasosasto sisällä. Aluksi ex-pariskunta Andrew ja Fergie vuokrasivat huvilaa kovaan hintaan. Vuonna 2014 he päätyivät ostamaan sen.

Andrew suosikkilomapaikassaan Verbierissä vuonna 2015.

Talon Andrew’lle ja Fergielle myynyt edellinen omistaja Isabelle de Rouvre, 74, kertoo, että Andrew’lla on ollut vaikeuksia maksaa huvilan hinta kokonaisuudessaan entisille omistajille. De Rouvren mukaan Andrew kuittasi viimeisen osan huvilan kauppasummasta vasta kaksi kuukautta sitten.

De Rouvre kommentoi aihetta Washington Postille näin:

– [He maksoivat] ... Vain koska he haluavat myydä sen. Huomaa kyllä, mihin mahdolliset tuotot menisivät.

De Rouvre kertoi tilanteesta ensimmäisenä Daily Mailille tammikuun alussa. De Rouvre paljasti tuolloin, että Andrew’n ja Fergien kanssa oli alun perin sovittu, että huvila maksetaan osissa. Viimeinen osa erääntyi jo vuonna 2019, mutta Andrew ei maksanut. Taistelu rahoista päättyi lopulta vasta kaksi kuukautta sitten.

Tältä Andrew’n kohuttu luksushuvila Chalet Helora näyttää.

Sveitsin-huvilan myyntihinta on epäselvä. Washington Postin jutun mukaan kauppahinta oli kokonaisuudessaan noin 29 miljoonaa dollaria eli noin 26 miljoonaa euroa. Aiemmin muun muassa People-lehdessä mainitaan sen sijaan, että huvilan hinta olisi ollut 24 miljoonaa dollaria eli noin 20 miljoonaa euroa. Sitä ennen Metro, Mirror, Daily Mail ja The Sun ovat kertoneet, että huvilan myyntihinta oli karkeasti arvioituna noin 17 miljoonaa puntaa eli noin 20 miljoonaa euroa.

Niin ikään Tatlerin tammikuussa julkaistussa pitkässä jutussa kerrotaan, että Chalet Helora -nimisen huvilan vuonna 2014 sovittu myyntihinta kokonaisuudessaan oli noin 22 miljoonaa Sveitsin frangia eli noin 20–21 miljoonaa euroa.

Washington Postin mukaan on hyvin epätodennäköistä, että Andrew’n oikeudenkäyntikulut voisivat päätyä brittiläisten veronmaksajien maksettaviksi.

Britannian hallitus maksaa vuosittain monarkille sovereign grant -nimellä kulkevan maksun, jolla on tarkoitus kattaa kaikki hovin viralliset kulut. Kuluista julkaistaan vuosittain tarkka raportti Britanniassa, eikä Andrew’ta ole mainittu siinä kertaakaan vuoden 2019 jälkeen. Tuolloin Andrew luopui edustustehtävistään hovissa väitetyn hyväksikäyttövyyhdin tultua ensimmäisen kerran julkisuuteen.

Andrew’n tapaus voi aiheuttaa kuningattarelle suuren haasteen: tulisiko hänen maksaa poikansa laskut omasta henkilökohtaisesta varallisuudestaan, jotta hovi välttyisi häpeältä?

Washington Post on haastatellut aiheesta kuningattaren varallisuudesta kirjan kirjoittanutta David McClurea. The Queen’s True Worth -kirja ilmestyi vuonna 2020.

– Ilmassa on ollut spekulaatiota siitä, että se olisi noloa kuningattarelle, jos hänen täytyisi maksaa laskut. Se olisi kuitenkin vielä paljon nöyryyttävämpää, jos hän ei tekisi mitään. Hänen (Andrew’n) auttamisensa on myös hovin intressi, McClure arvioi.

Washington Postin mukaan palatsi kieltäytyi kommentoimasta asiaa ja ohjasi kaikki aiheeseen liittyvät kysymykset prinssi Andrew’n henkilökohtaiselle tiedottajalle.

Brittiläinen The Times -lehti uutisoi viime viikolla, että Andrew’n sijoituksista vastaava yritys on pahasti veloissa. Lehden tietojen mukaan velkaa olisi jopa 310 000 euron edestä.

Tästä oikeudenkäynnissä on kyse Virginia Giuffre (ent. Roberts) hakee prinssiltä siviilikanteen nojalla määrittelemättömän suuruisia vahingonkorvauksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja tarkoituksellisesti aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä. Giuffre oli 17-vuotias, kun he naisen väitteen mukaan harrastivat ensimmäisen kerran seksiä 2000-luvun alussa. Andrew kiistää kaikki väitteet. Kyseessä on siviilioikeudenkäynti eikä rikosoikeudenkäynti, joten Andrew voidaan tuomita tässä oikeudenkäynnissä vain korvauksiin, ei vankeuteen. Kuningatar Elisabet teki kovan päätöksen ja riisui poikansa kaikista velvoitteista hovissa oikeusjutun takia. Andrew on menettänyt sotilasarvonsa, lupansa käyttää Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa -titteliä julkisissa yhteyksissä sekä säännölliset vuositulonsa hovissa.

Andrew’n bisnekset ovat niin pahasti hämärän peitossa, että julkisuuteen ei ole selvinnyt kovin tarkkaan, kuinka paljon hän on kerryttänyt henkilökohtaista varallisuuttaan vuosien varrella. Tällä hetkellä Andrew’n ainoa tiedossa oleva tulonlähde on BBC:n mukaan noin 20 000 punnan eli 23 000 euron suuruinen vuosittainen armeijan eläke.

Andrew ja Fergie asuvat yhdessä hovin omistamassa Royal Lodgessa lähellä Windsorin linnaa siitä huolimatta, että he eivät ole enää naimisissa. Yksi Andrew’n rahakkaimmista bisneksistä oli, kun hän myi vuonna 2007 talon, jonka hän ja Fergie saivat häälahjaksi kuningattarelta. Se oli 12 makuuhuoneen kartano, joka sijaitsi Sunninghill Parkin alueella Windsorissa.

Sunninghill Parkin myyntihintaan liittyy myös epämääräisyyttä. Tiedetään, että talon osti kazakstanilainen liikemies Timur Kulibajev, Kazakstanin pitkäaikaisen presidentin Nursultan Nazarbajevin vävypoika. Guardian kertoi vuonna 2009, että myyntihinta oli noin 15 miljoonaa puntaa eli noin 17 miljoonaa euroa. Nyt Washington Post kuitenkin kertoo, että myyntihinta oli 30 miljoonaa dollaria eli noin 26 miljoonaa euroa.

Kuva Andrew’n edellisestä kodista Sunninghill Parkista, kun taloa purettiin vuonna 2015. Prinssi myi kodin vuonna 2007.

Nykyään Andrew asuu ex-puolisonsa Fergien kanssa Royal Lodgessa Windsorissa.

Andrew’n suhteet kohuliikemies David Rowlandiin ovat myös olleet tapetilla. Bloomberg paljasti marraskuussa, että Rowland maksoi Andrew’n 1,5 miljoonan punnan eli noin 1,8 miljoonan euron pankkilainan. Rowland siirsi 1,5 miljoonaa puntaa herttuan tilille joulukuussa 2017 vain päiviä sen jälkeen, kun Andrew oli lainannut samansuuruisen summan pienestä luxemburgilaisesta pankista. Rowland osti kyseisen pankin vuonna 2009. Tuo 1,5 miljoonan punnan laina puolestaan korvasi Andrew’n aiemman 1,25 miljoonan punnan lainan, joka oli Bloombergin mukaan moninkertaistunut sijoituksissa vuodesta 2015.