Ruhtinatar Charlenen Instagramiin ilmestyi kysymyksiä herättävä video – hovi vaikenee yhä terveydentilasta

Monacon ruhtinatar Charlene täyttää tänään 25. tammikuuta 44 vuotta. Hän on tiettävästi edelleen toipumassa mystisistä terveysongelmistaan Monacon ulkopuolella sijaitsevassa hoitolaitoksessa.

Monacon ruhtinatar Charlene viettää tänään 44-vuotissyntymäpäiväänsä. Charlenen merkkipäivän kunniaksi ruhtinattaren virallisella Instagram-tilillä julkaistiin video, johon on liitetty kuvia Charlenen elämän varrelta aina vuoden 2000 kesäolympialaisista lähes tähän päivään.

– Hyvää syntymäpäivää ruhtinatar Charlene. Me kunnioitamme sinua, sillä annat itsestäsi niin paljon muuttaaksesi ihmisten elämiä ympäri maailman. Intohimosi ja omistautumisesi toisten elämän pelastamiseen ja muuttamiseen on todella inspiroivaa, videon yhteydessä kirjoitetaan.

– Uskomme, että tämä video matkastasi tähän pisteeseen muistuttaa sinua siitä, miten paljon sinua arvostetaan ja rakastetaan, kirjoitus jatkui.

Aivan tuoreita kuvia Charlenesta ei videokoosteesta löydy. Syy tähän piilee siinä, että ruhtinatar on viettänyt viime kuukaudet Monacon ulkopuolella sijaitsevassa hoitolaitoksessa. Charlenen puoliso, Monacon ruhtinas Albert, ilmoitti 19. marraskuuta, että Charlene kärsii terveysvaikeuksista ja vetäytyy siksi parrasvaloista.

Heti ruhtinas Albertin ilmoituksen jälkeen arvuuttelu ruhtinattaren terveydentilan todellisesta laidasta alkoi käydä kuumana. Albert ei ole kertaakaan sanonut suoraan, mikä hänen puolisoaan tarkalleen ottaen vaivaa, minkä vuoksi julkisuudessa liikkuu erilaisia spekulaatioita unilääkeriippuvuudesta vaikeaan masennukseen.

Lue lisää: Harvinainen yhteiskuva ruhtinas Albertin neljästä lapsesta julki – pikasuhteesta syntynyt Jazmin, 29, poseeraa yhdessä sisarustensa kanssa

Ruhtinas on ainoastaan tyytynyt toteamaan, että Charlenen sairastelu on seurausta hänen läpikäymistään nielu- ja nenäoperaatioista. Arvuuttelut koronaviruksesta ja syövästä Albert tosin on torpannut.

Ranskalaislehtien mukaan Charlene olisi hoidossa Sveitsissä sijaitsevalla yksityisklinikalla, mutta tähänkään ei ole toistaiseksi saatu varmistusta.

Charlenen voinnista ei ole herunut uutta informaatiota hetkeen.

Ruhtinatar Charlenesta kuultiin elonmerkkejä viimeksi vuodenvaihteessa, jolloin hän toivotti virallisen Instagram-tilinsä tarinat-osiossa hyvää uutta vuotta seuraajilleen. Sitä ennen hän ilahdutti kansalaisiaan jokavuotisella joulutervehdyksellään.

On kuitenkin epäselvää, onko ruhtinatar tehnyt kyseiset päivitykset itse, vai huolehtiiko hänen sosiaalisen median tileistään tällä hetkellä jokin ulkopuolinen taho. Nyt julkaistu kirjoitus syntymäpäivän kunniaksi ainakin viestisi siitä, että päivityksen takana ei olisi ruhtinatar itse.

Lue lisää: Hoitoon passitettu ruhtinatar Charlene julkaisi perheen perinteisen joulutervehdyksen – yksi seikka kuvassa pistää heti silmään

Ranskalaismedioiden lähteiden mukaan Charlene viettää syntymäpäivänsä yksin, sillä hän on vielä ”kuukausien päässä” täydestä toipumisesta. Tiettävästi Charlene vietti hoitolaitoksessa myös suurimman osan joulun pyhistä, joskin hovin mukaan ruhtinatar vieraili Monacossa ruhtinasparin lasten, prinsessa Gabriellan ja prinssi Jacquesin, joululoman aikaan.

Charlene joutui jättämään välistä myös kaksosten joulukuiset syntymäpäiväjuhlat, minkä uskotaan olleen kova paikka niin lapsille kuin ruhtinattarelle itselleen.

Prinssi Jacquesin ja prinsessa Gabriellen uskotaan kaipaavan äitiää kovasti.

Tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun kansa on huolissaan ruhtinatar Charlenen voinnista. Osa ihmisistä on vahvasti sitä mieltä, ettei ruhtinatar ole ollut oikeasti onnellinen moniin vuosiin.

Tammikuussa Monacon palatsi antoi ruhtinattaren terveydentilasta pitkästä aikaa virallisen tiedotteen, joka oli yhtä epämääräinen kuin aikaisemmatkin. Tähän päivään mennessä varmasti paikkansa pitävää tietoa Charlenen voinnista ei ole saatu, eikä todennäköisesti tulla saamaankaan vielä kuukausiin.