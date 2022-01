Mary, 28, törmäsi baarissa tupakkaa polttavaan mieheen ja hyppäsi taksiin Sydneyn yössä – neljä vuotta myöhemmin tuntematon australialaisnainen oli Tanskan tuleva kuningatar

Tanskan kruununprinsessa Mary täyttää ensi viikolla 50 vuotta. Yllättävä kohtaaminen australialaisessa baarissa muutti dramaattisesti nuoren naisen elämän suunnan.

Syyskuun alussa vuonna 2000 australialainen, 28-vuotias Mary Donaldson vietti aikaa suositulla, hipahtavalla torilla kotikaupungissaan Sydneyssä. Siellä hän hieman skeptisenä suostui kun suostuikin siihen, että hänen rakkauselämäänsä ja tulevaisuuttaan ennustettaisiin tarotkorteista.

– Tulet jättämään nykyisen työpaikkasi ja tapaat ulkomaisen miehen. Muutat Eurooppaan. Sinusta tulee tähti. Ihmiset tulevat tietämään, kuka olet. He haluavat nähdä sinut, kuunnella sinua, nainen ennusti.

Kauppatieteitä, lakia ja mainontaa opiskellut Mary työskenteli paikallisessa markkinointitoimistossa. Hän oli tuntenut olevansa elämässään käännekohdassa ja kaipaavansa muutosta, ja ajatteli, että ehkäpä ennustajanaisen sanat merkitsisivät sitä, että hänen unelmansa uudesta, luovemmasta työstä kävisi toteen. Matkalla kotiin tarotkorttien sisältö kuitenkin jo unohtui.

– Mutta sen valossa, mitä myöhemmin tapahtui, muistan vieläkin tarkasti tuon päivän torilla, Mary on muistellut myöhemmin.

Tavallisessa perheessä kasvaneelle Marylle ja lastenhoitajan kasvattamalle Frederikille on ollut tärkeää kasvattaa omat lapset pääsääntöisesti itse. Esimerkiksi vauva-aikoina parilla ei ollut kotona asuvaa lastenhoitajaa.

Lauantaina 16. syyskuuta vuonna 2000, päivä Sydneyn kesäolympialaisten alkamisen jälkeen, Mary päätti vastoin alkuperäisiä suunnitelmia lähteä kavereidensa kanssa Slipp Inn -nimiseen baariin. Siellä pitkä, Joachimiksi esittäytynyt mies poltti ketjussa tupakkaa ja väitti olevansa Tanskan olympiaedustaja triathlonissa. Vieressä istui hänen veljensä.

– Frederik, mies esitteli itsensä.

Illan kuluessa Mary ja Frederik alkoivat jutella, eikä siitä tullut loppua. Keskustelun lomassa paljastui, etteivät miehet olleet urheilijoita, vaan Tanskan kruununprinssi ja hänen pikkuveljensä. Paikalla oli muitakin eurooppalaisia kuninkaallisia, kuten Norjan prinsessa Märtha Louise.

Illan päätteeksi Frederik saattoi Maryn taksiin, pyysi hänen puhelinnumeronsa ja antoi hyvänyönsuukon poskelle. Vain neljä vuotta myöhemmin tuntematon, tumma tanskalainen oli jo Tanskan tuleva kuningatar, kruununprinsessa Mary. Sekä hän että Frederik ovat myöntäneet, että rakkaustarinan alussa kohtalolla oli näppinsä pelissä.

– Jotta tapasimme Frederikin kanssa, monen pienen asian piti mennä oikein. Oli kuin jokin yliluonnollinen olisi puuttunut asiaan, kuvailee Mary.

Maryn on sanottu olevan Frederikin suurin valttikortti hänen noustessaan aikanaan kuninkaaksi.

Ennen Frederikin tapaamista Mary oli elänyt varsin tavallista, keskiluokkaista elämää. Hän oli syntynyt 5. helmikuuta 1972 Tasmaniassa. Hänen molemmat vanhempansa työskentelivät yliopistolla. Isä John oli matematiikan professori ja äiti Henrietta assistentti.

Perheessä oli kolme vanhempaa lasta. Pikku-Mary harrasti aktiivisesti musiikkia ja urheilua. Molemmat asiat yhdistivät häntä Frederikin kanssa. Etäsuhteessa ollessaan pari esimerkiksi lähetteli toisilleen pitkiä kirjeitä ja lempimusiikkiaan.

– Opimme tuntemaan toisemme sanojen kautta.

Frederikin vieraillessa Australiassa useasti olympialaisia seuranneen vuoden aikana pari varmistui siitä, että kyseessä oli enemmän kuin vain se, että heillä oli yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja hauskaa yhdessä.

– Kyse ei ollut vain rakastumisesta, vaan yhtä paljon tunteesta, että oli tavannut sielunkumppanin, kommentoi Frederik.

Tiedän, että tarinaamme pidetään satuna. Meille sillä ei ole väliä, me olemme hyvin onnellisia, Mary kuvaili suhdettaan Frederikiin pian häiden jälkeen.

Suhteensa alussa pari jakoi myös raskaita asioita. Mary oli menettänyt äitinsä syövälle ollessaan itse vain 25-vuotias. Suru sai hänet jättämään hetkeksi kaiken Australiassa ja matkustamaan pitkään Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Vuonna 2000, vain muutama kuukausi Sydneyn olympialaisten jälkeen, Frederikin isoäiti, kuningatar Ingrid kuoli. Mary tuki surussa tuoretta poikaystäväänsä.

Vuotta myöhemmin Mary salakuljetettiin ensimmäistä kertaa Tanskaan juhlimaan uuttavuotta. Salamyhkäisyyttä tarvittiin, sillä Frederikin ponnisteluista huolimatta tanskalainen juorulehdistö oli jo saanut tietoonsa, miksi tuleva kuningas, maan tavoitelluin poikamies ravasi Australiassa.

Kööpenhaminassa Mary näki ensimmäistä kertaa, kuinka teepaitoihin ja farkkuihin pukeutunut poikaystävä vaihtoi prinssin viralliseen univormuun osallistuakseen kuningatar Margareetan juhlapäivällisellä.

– Wau, olen todella saanut miehen oman tasoni yläpuolelta, sohvalla loikoillut Mary vitsaili.

Tanskan kruununprinsessa on yksi maailman kuvatuimmista naisista ja häntä pidetään tyyli-ikonina.

Pari oli syvästi rakastunut, mutta päätöstä yhteisestä tulevaisuudesta ei tehty heti. Vuonna 2002 Mary muutti Ranskaan ja myöhemmin Tanskaan tutustuakseen lisää Frederikiin ja siihen, mitä elämä kuninkaallisena todellisuudessa tarkoitti.

Se merkitsi esimerkiksi sitä, että heidän ensimmäisestä julkisesta suudelmastaan australialaisissa purjehduskisoissa tammikuussa 2003 tuli Tanskan historian puhutuin suudelma. Saman vuoden syksyllä Frederik kosi Roomassa.

Pari meni naimisiin Kööpenhaminassa toukokuussa 2004. Häillä oli miljoonayleisö, mutta vihkivalojen aikana parin kasvoja ei heidän omasta toiveestaan kuvattu, koska sen hetken he halusivat jakaa vain keskenään.

Häistä asti kruununprinsessa Mary on nauttinut Tanskassa suurta suosiota. Hänen katsotaan sopeutuneen rooliinsa täydellisesti, olevan aikamme yksi suurista tyyli-ikoneista ja ennen kaikkea epävarmaksi luonnehditun Frederikin suurin valttikortti hänen tulevassa roolissaan kuninkaana.

Vapaa-ajallaan tulevan kuningattaren tiedetään nauttivan esimerkiksi ratsastuksesta, muusta liikunnasta ja ystävien seurasta.

Maryn on sanottu asettaneen uudet rajat sille, mitä kuninkaallinen nainen voi työllään saavuttaa. Esimerkiksi parin häiden yhteydessä kansalaisilta saaduilla lahjoituksilla perustettu Mary-säätiö työskentelee yksinäisyyden, syrjäytymisen ja kotiväkivallan vähentämiseksi yhteiskunnassa. Kruununprinsessa on profiloitunut kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja yhdistysten kautta myös erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien puolestapuhujaksi.

Mary on saavuttanut anoppinsa, kuningatar Margareetan hyväksynnän. Tämä ihastui miniäänsä jo ensitapaamisella, Frederikin spontaanisti järjestämällä iltapäiväteehetkellä.

– Tulin hyvin, hyvin iloiseksi! Marylla oli suloinen ja hyvä persoonallisuus ja asenne. Ja hän ei ollut vapiseva haavanlehti pelottavan kuningattaren ja äidin edessä, mille sillekin annoin arvoa, Margareeta on nauranut.

Kaksikolla kuvaillaan olevan edelleen lämpimät välit. Paljon kertoo sekin, että vuonna 2019 Margareeta myönsi Marylle oikeuden toimia Tanskan hallitsijana hänen ja Frederikin ollessa estyneitä. Sitä oikeutta Margareetan edesmennyt prinssipuoliso Henrik ei koskaan saanut.

Kohtalon havinaa on siinäkin, että Tanskan tuleva kuningatar Mary syntyi vain muutama viikko sen jälkeen, kun Margareeta oli noussut valtaan.

Maryn ja anopin, kuningatar Margareetan suhdetta on aina kuvailtu lämpimäksi. Vuonna 2019 Mary sai oikeuden sijaistaa hallitsijaa.

Kruununprinsessa Maryn ja Frederikin on kuvailtu elävän niin tavallista lapsiperheen elämää kuin mahdollista. Heillä on yhdessä neljä lasta.

Isänsä jälkeen kruununprinssiksi nouseva Christian on 16-vuotias ja Isabella 14-vuotias. Tanskalaisia ilahdutti se, että kahden lapsen jälkeen pari sai vielä kaksoset, nykyään 11-vuotiaat Vincentin ja Josephinen. Lapset käyvät koulua ja harrastavat. Yhdessä perhe nauttii esimerkiksi ratsastuksesta ja laskettelusta.

Mary on sopeutunut Tanskaan hyvin, mutta hän on vuosien aikana vieraillut useasti kotimaassaan Australiassa tapaamassa ystäviään ja sukulaisiaan sekä yksin että yhdessä perheensä kanssa.

Koko kuninkaallinen perhe nauttii Tanskassa suurta kansansuosiota, mutta se ei ole estänyt huhuja ongelmista. Vuonna 2007 Tanskassa julkaistiin kuninkaallistoimittajan kirjoittama kirja, jonka mukaan Frederikin suuri rakkaus olisi ollut hänen tanskalainen tyttöystävänsä Katja.

Kirjan kirjoittajan mukaan kuningatar Margareeta olisi estänyt parin avioliiton 90-luvun puolivälissä, koska Katja oli tanskalainen ja Tanskan kuningashuoneessa on tapana hakea puoliso ulkomailta.

Viime vuosina juorulehdistö on kertonut myös, että Mary ja Frederik eivät enää nukkuisi aina öitä yhdessä ja että Margareeta olisi varoittanut Marya siitä, että Frederik saattaisi ikääntyessään alkaa käyttäytyä kuten julkisesti oikutellut, omaan rauhaan vetäytynyt isänsä.

Pohjoismaiden kuninkaalliset ovat läheisiä keskenään. Mary on hyvä ystävä Ruotsin kruununprinsessa Victorian ja Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin kanssa.

Negatiivisille huhuille ei ole saatu todisteita valtamedioilta tai parilta itseltään. Julkisissa esiintymisissään Mary ja Frederik ovat yhä toisiaan kohtaan luontevia, helliä ja iloisia, ja he molemmat ovat myös puhuneet keskinäisestä rakkaudestaan viime vuosina.

Esimerkiksi neljä vuotta sitten Frederikin täytettyä 50 Mary piti hänelle julkisesti hyvin henkilökohtaisen puheen.

– Hääpäivänämme pyysit minua katsomaan, mikä odottaisi meitä rakkaudessa ja minä olen rakastanut jokaista askelta ja jokaista näkymää, Mary sanoi Frederikin pyyhkiessä kyyneliä.

– Oli ihanaa mennä naimisiin, mutta viime vuosina avioliitto on antanut vielä enemmän merkitystä elämälleni. Luulen, että ihmiset pystyvät näkemään minun ja puolisoni välillä ilon, kun olemme yhdessä matkoilla lastemme kanssa, Frederik on puolestaan kuvaillut.

Lähteet: Kirja Under Bjaelken – Et portraet af Kronprins Frederik, kirja Mary – Prinsesse af hjertet, dokumentti Mary Elizabeth Donaldson, Tanskan kuningashuone, ulkomaiset lehtiartikkelit mm. New Idea