Kovan elämän eläneen Monacon Carolinen, 65, erilainen syntymäpäivä – aviomies prinssi Ernst August kuhertelee Ibizalta löytyneen uuden rakkaan seurassa

Sunnuntaina 65 vuotta täyttävä Monacon prinsessa Caroline eli vuosikausia kohusta toiseen. Nyt hän vaikuttaa viimein löytäneen rauhan.

Harva hätkähti, kun raikuliprinssiksikin kutsuttu Ernst August kuvattiin jälleen uuden naisen käsipuolessa viime vuoden lopulla. Kansan reaktio oli varsin vaisu siihen nähden, että prinssi on ollut jo 23 vuoden ajan naimissa koko maailman rakastaman prinsessan kanssa.

Monacon prinsessa Carolinen aviomies Hannoverin prinssi Ernst August on viime aikoina viihtynyt espanjalaisen taiteilijan Claudia Stilianopoulosin, 48, seurassa, kertoo Daily Mail. Viime kesänä Ibizalla toisensa tavannut kaksikko tallentui tunnelmallisiin suukottelukuviin ensi kertaa viime lokakuussa, jonka jälkeen heidät on kuvattu yhdessä jo useamman kerran Madridissa – välillä myös Ernst Augustin pojan seurassa.

Ernst August ja Claudia Stilianopoulos romanttisella lounaskävelyllä Madridissa.

Sitä ennen Ernst August tapaili portugalilaista seurapiiritähteä Maria Magdalena Bensaudea ja monia muita.

Samaan aikaan kun Ernst August heilastelee menemään Espanjassa, prinsessa Caroline viettää tärkeää merkkipäivää kotimaassaan Monacossa. Ruhtinasperheen matriarkkana tunnettu muoti-ikoni täyttää sunnuntaina 65 vuotta.

Prinsessa Caroline on elänyt erossa raikuliprinssistään jo vuodesta 2009, jonka jälkeen hän on opetellut elämään yksin. Vaikka Caroline on yksin, hän tuskin on yksinäinen, sillä 65 vuotta täyttävällä prinsessalla on peräti seitsemän lastenlasta. Kolme syntyi saman vuoden aikana vuonna 2018.

65-vuotiaana Caroline on yksi maailman tyylikkäimmistä isoäideistä, joka sukkuloi hoitamaan lapsenlapsiaan Lontooseen tai Ranskaan tarpeen vaatiessa.

Carolinella on yhteensä neljä aikuista lasta, joista kolme sai alkunsa hänen toisesta avioliitostaan edesmenneen Stefano Casiraghin kanssa. Prinsessan kuopus, Hannoverin prinsessa Alexandra, 22, on Ernst Augustin lapsi ja nelikosta ainut, jolla ei ole vielä omaa jälkikasvua.

Prinsessa Caroline juhli Monacon kansallispäivää vuonna 2019 yhdessä lastensa ja lastenlastensa kanssa.

Prinsessat Caroline ja Stephanie veljensä lasten Jacquesin ja Gabriellan kanssa.

Neljän lapsen äitinä ja seitsemän lapsen isoäitinä Carolinesta on tullut selviytymisen mestari. Lastenhoito on kuitenkin vain pientä sen rinnalla, mitä prinsessa on joutunut käymään läpi menneisyydessään.

Carolinen äiti, ruhtinatar Grace kuoli tyttärensä ollessa vain 25-vuotias. Entinen Hollywood-tähti sai sydänkohtauksen auton ratissa ja kolarissa loukkaantui hänen toinen tyttärensä prinsessa Stéphanie. Carolinesta tuli tragedian hetkellä käytännössä Monacon ensimmäinen nainen isänsä ruhtinas Rainierin rinnalle.

Carolinesta tuli leski 33-vuotiaana, kun MM-tason kilpaveneilijä Casiraghi kuoli traagisesti veneonnettomuudessa vuonna 1990.

Vuosi äidin kuoleman jälkeen Caroline avioitui italialaisen teollisuussuvun perijän Stefano Casiraghin kanssa ja elämä näytti kirkastuvan. Kahdeksan aviovuoden jälkeen Caroline menetti Stefanon kilpaveneonnettomuudessa. Hänestä tuli leski ja kolmen pienen lapsen yksinhuoltaja.

Sitä ennen Caroline oli ehtinyt olla jo kertaalleen naimisissa itseään 17 vuotta vanhemman vanhemman pankkiirin Philippe Junot’n kanssa, mutta liitto kariutui jo muutaman yhteisen vuoden jälkeen vuonna 1980, kun vanha playboy ei oppinut nuoren prinsessan rinnalla uusille tavoille. Katolinen kirkko mitätöi avioliiton vasta vuonna 1992 – kaksi vuotta Casiraghin kuoleman jälkeen.

Prinsessa Carolinen ja Philippe Junot’n virallinen yhteiskuva vuodelta 1978.

Syyskuussa 2009 Carolinen selviytymistaidoille oli jälleen tarvetta. Prinsessa oli palannut nöyryytettynä ja lyötynä takaisin Monacoon Ranskan-kodistaan viisivuotiaan tyttärensä, prinsessa Alexandran kanssa. Kymmenen vuotta aiemmin solmittu liitto Britannian kuningatar Elisabetillekin sukua olevan Hannoverin prinssi Ernst Augustin kanssa oli ollut virhe.

Carolinen ja Ernst Augustin suhde sai alkunsa jo vuosia ennen hääkellojen soittoa, kun Ernst August oli vielä naimisissa ensimmäisen vaimonsa ja Carolinen hyvän ystävän, sveitsiläisen perijättären Chantal Hochulin kanssa.

Caroline oli elegantti ja velvollisuudentuntoinen, Ernst August ylenpalttinen ja railakas. Prinsessa rakasti taidetta, hänen miehensä kosteaa juhlintaa.

Jonkin aikaa näytti siltä, että Caroline ja Ernst August löysivät yhteisen sävelen erilaisuudestaan huolimatta. Prinsessa Alexandra syntyi vain puoli vuotta häiden jälkeen. Pariskuntaa kuvattiin ympäri Eurooppaa.

Monacon prinsessa Carolinea ei ole enää vuosiin nähty aviomiehensä Ernst Augustin rinnalla.

Vuonna 2005 Ernst Augustin elämäntavat kostautuivat. Prinssi joutui kahdeksi viikoksi sairaalaan akuutin haimatulehduksen vuoksi. Häntä hoidettiin teho-osastolla. Samaan aikaan Monaco eli maansurussa. Ruhtinas Rainier kuoli huhtikuun alussa pitkään sairastamaansa keuhkotautiin. Caroline suri samaan aikaan henkensä puolesta kamppaillutta miestään ja kuollutta isäänsä.

Ernst August ei pystynyt osallistumaan Rainierin hautajaisiin. Caroline kulki isänsä arkun perässä yhdessä lastensa ja Hannoverin prinssin edellisestä liitosta olevien lasten kanssa.

Neljä vuotta myöhemmin Caroline joutui Chantalen tapaan maistamaan, miltä tuntui tulla raikuliprinssin pettämäksi. Euroopassa oli ihmetelty jo tovi, miksi Ernst Augustia ei enää näkynyt Carolinen rinnalla.

Tammikuun alussa 2010 julkisuuteen tuli suutelukuvia Thaimaan Koh Samuilta. Ernst Augustilla oli tyttöystävä, marokkolainen Myriam.

Carolinen ja Ernst Augustin liitto vaikutti epäsopivalta alun alkaen.

Pian kuvien julkitulon jälkeen Caroline todisti pystypäin miehensä puolesta tämän pahoinpitelyoikeudenkäynnissä Saksassa. Jutussa oli kyse kymmenen vuotta vanhasta Keniassa sattuneesta pahoinpitelystä. Ernst August kiitti vaimoaan todistamisesta esiintymällä uudelleen Myriamin kanssa lomatunnelmissa Itävallan Alpeilla.

Myriamia seurasi 26-vuotias romanialainen Simona. Hänet kuvattiin juhlimassa Ernst Augustin kanssa Münchenin Oktoberfesteillä syyskuussa 2014. Simona opittiin pian tuntemaan entisenä yökerhotanssijana, joka oli tehnyt mallintöitä itävaltalaisille bordelleille.

Surullisesta suhdehistoriastaan huolimatta Caroline on ollut äitinsä kuolemasta saakka perheen matriarkka. Häntä on kuvailtu elämäkerroissa muoti-ikoniksi ja hyväntekijäksi, mutta myös ihmiseksi, joka ei osaa olla yksin. Nyt 65-vuotiaana hän on oppinut olemaan ennemmin yksin kuin huonossa herraseurassa.

Ernst Augustista hän ei silti todennäköisesti eroa koskaan. Avioerosta tulisi yksi maailman kalliimmista. Saksan ja Ranskan lakien mukaan Ernst Augustin omaisuudesta puolet kuuluisi avioerossa Carolinelle, eikä hänenkään omaisuutensa ole vähäinen.

65 vuotta täyttävän Monacon prinsessan elämä on ollut usein sysimustaa. Nyt Caroline on onnellisempi kuin vuosiin.

65 vuoden iässä Caroline on löytänyt oman paikkansa veljensä ruhtinas Albertin rinnalta ja nykyään hän edustaa Monacoa aktiivisesti varsinkin, kun Albertin puoliso ruhtinatar Charlene kärsii moninaisista ongelmista. Erityisesti hän on tehnyt työtä kulttuurin ja hyväntekeväisyyden parissa.

Carolinen kirous mutta samalla onni on todennäköisesti ollut hänen päähänsä jo pienenä iskostettu velvollisuudentunto. Se on piiskannut häntä eteenpäin vaikeina hetkinä.

– En ole koskaan valinnut vapaasti ainoatakaan asiaa elämässäni. Velvollisuudet tulevat minulle aina ennen huveja, Caroline on sanonut.

