Prinssi Andrew'n ahdinko syvenee: sometilit katosivat – mediassa leviää paljastus hämmentävästä intohimon kohteesta

Viime viikolla prinssi Andrew’n asemaa Britannian hovissa rajattiin kovalla kädellä. Nyt hänen sometilinsä saivat lähteä.

Prinssi Andrew’n, 61, ahdinko syvenee entisestään. Viime viikolla uutisoitiin, että prinssiä vastaan nostettu, seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva siviilikanne etenee todennäköisesti oikeuteen New Yorkissa.

Kanteen takana on 38-vuotias Virginia Giuffre, joka on yksi liikemies Jeffrey Epsteinin ja seurapiirijulkkis Ghislaine Maxwellin seksuaalirikosten uhreista. Giuffren kertoman mukaan hänet pakotettiin harrastamaan seksiä prinssi Andrew’n kanssa kolmesti 2000-luvun alkupuolella. Giuffre oli kertomansa mukaan ensimmäisen kerran aikaan vain 17-vuotias.

Lue lisää: Prinssi Andrew joutuu oikeuteen – tuomari tyrmäsi vaatimuksen siviili­kanteen hylkäämisestä

Pian sen jälkeen, kun siviilikanteen kerrottiin etenevän todennäköisesti oikeuteen, Britannian hovi ilmoitti useista prinssiin kohdistuvista toimista. Viikon aikana prinssi Andrew on menettänyt kaikki armeijan kunnia-arvonsa ja hänen asemaansa hovissa on rajattu merkittävästi.

Lisäksi kaikki Yorkin herttuan viralliset tehtävät ja hyväntekeväisyystyöt on lopetettu, eikä niitä enää olla palauttamassa hänelle.

Lue lisää: Kova päätös kuningatar Elisabetilta: poisti prinssi Andrew’n kaikki sotilasarvot ja rajasi poikansa asemaa rajusti

Prinssi Andrew, Virginia Giuffre (tuolloin Roberts) sekä Ghislaine Maxwell kuvassa, jonka tarkka ajankohta ja paikka eivät ole tiedossa.

Kaiken tämän jälkeen ei liene ihme, että prinssi Andrew vaikuttaa kadonneen maailmankartalta tyystin.

The Times kertoi keskiviikkona, että Prinssi Andrew on alkanut poistaa sosiaalisen median tilejään ja julkaisujaan kohun vuoksi. Lehden mukaan hovi ei ole kommentoinut sometilien katoamista.

Guardianin mukaan myös esimerkiksi hovin virallista verkkosivua on päivitetty Andrew’n tietojen osalta, ja sieltä on esimerkiksi poistettu tiedot hänen sotilaallisista arvonimistään.

Daily Mailin mukaan prinssin kaikki sosiaalisen median kanavat ovat kadonneet tai tyhjentyneet viime päivien aikana.

Yorkin herttuan nimeä kantava Twitter-tili on poistettu kokonaan ja Instagram-tili on muutettu julkisesta yksityiseksi. Vielä keskiviikkoiltana Instagram-tilillä oli kuitenkin vielä yli 200 000 seuraajaa, jotka pystyivät tarkastelemaan prinssin lähes 800:aa julkaisua.

Daily Mailin lähteen mukaan prinssin kaikki virallisen sosiaalisen median kanavat, mukaan lukien Facebook, on tarkoitus poistaa ja tyhjentää kokonaan. Tämä ei kuitenkaan onnistu käden käänteessä.

Lähde kertoo nyt käynnissä olevan sometilien siivousprojektin olevan linjassa muiden prinssiä koskevien toimien kanssa.

Hiljattain julkaistu ITV:n dokumentti Ghislaine, Prince Andrew and the Paedophile on lietsonut prinssin ympärillä vellovaa skandaalivyyhtiä yhä pahempaan solmuun, kertoo Daily Mail. Dokumentti on nostanut esiin uusia, kylmääviä yksityiskohtia prinssin väleistä Jeffrey Epsteiniin ja Ghislaine Maxwelliin.

The Sunin mukaan dokumentissa pääsee ääneen hovin entinen poliisi Paul Page, joka kertoo haastattelijalle prinssi Andrew’n erikoisesta kiinnostuksenkohteesta. Pagen mukaan prinssin yksityisasunnon makuuhuoneesta löytyy kymmenittäin pehmoleluja.

– Sängylle oli aseteltu noin 50 tai 60 pehmoeläintä, Page totesi haastattelijalle.

Prinssi Andrew on menettänyt kaikki armeijan kunnia-arvonsa. Kuva on otettu syyskuussa 2019.

Pagen kertoman mukaan prinssi Andrew on äärimmäisen tarkka leluistaan ja siitä, missä järjestyksessä niitä säilytetään. Prinssin asunnosta löytyy jopa varta vasten laminoitu kuva siitä, miten pehmolelut tulee sängylle asetella.

– Laminoitu kuva oli olemassa sitä varten, että siivoojat osasivat laittaa pehmonallet oikeaan järjestykseen, Page kertoi.

Mikäli siivoojat eivät onnistuneet tehtävässään, he saivat kuulla kunniansa. Pagen mukaan prinssi saattoi tällaisessa tilanteessa joutua silmittömän raivon valtaan ja huutaa työntekijöilleen pää punaisena.

Vaikka prinssi Andrew’n tilanne näyttää tällä hetkellä äärimmäisen huonolta, se saattaa kurjistua entisestään. Toistaiseksi prinssin on mahdollista edustaa tarpeen tulleen äitiään kuningatar Elisabetia, mutta brittilehti Mirrorin mukaan kuningatar saattaa evätä pojaltaan myös tämän mahdollisuuden tyystin.

Samanlainen kohtalo voi uhata myös Atlantin toisella puolella asuvaa prinssi Harrya. Mikäli kuningatar Elisabet ehdottaisi asiaa parlamentille ja ehdotus hyväksyttäisiin, jatkossa kuningattaren sijaiseksi saattaisi prinssi Andrew’n tai Harryn sijaan päätyä esimerkiksi herttuatar Catherine.