Perheen hylkäämän prinssin suosio on pohjalukemissa.

Jos kuningatar Elisabet oli ajatellut, että hänen 70-vuotisen vallassaolonsa juhlavuosi sujuu myönteisen iloisissa merkeissä, joutui hän pettymään rajusti.

Kuningattaren hallitsijakauden on ollut määrä huipentua historialliseen platinajuhlavuoteen, mutta jo tammikuun ensipäivinä homma lähti niin sanotusti raiteiltaan. Prinssi Andrew'n nimi on liitetty vellovaan jo hovinkin mainetta tahraavaan seksuaalirikosskandaaliin.

Hovi tekikin torstaina täysin poikkeuksellisen ratkaisun, joka kansankielisesti tarkoittaa potkuja prinssille, mutta oli toki muotoiltu protokollan vaatimusten mukaisesti hienovaraisemmin sanakääntein. Prinssiltä riisuttiin sotilaalliset arvonimet. Hän ei vastedeskään työskentele edustustehtävissä eikä häntä enää tituleerata kuninkaalliseksi korkeudeksi.

BBC kuvaa hovin toimintaa sanoilla ”lähes brutaalia” eli raakaa ja karkeaa, häikäilemätöntä ja arvioi, että prinssillä ei ole enää milloinkaan paluuta julkiseen elämään, kävipä seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien syytösten kanssa miten vain.

– Ovi on prinssiltä suljettu, BBC:n hovikirjeenvaihtaja summaa.

Toisessa tuoreessa kolumnissaan Sean Coughlan arvioi, että kyse on julmasta palatsipolitiikasta, jossa kuninkaallinen perhe etäännyttää itsensä ja hylkää yhden omistaan.

Daily Mail puolestaan muotoilee asian niin, että prinssin rooli kuninkaallisen perheen ytimessä sai shokkilopun, kun tämän perhe jätti prinssin taistelemaan hyväksikäyttösyytöksiä vastaan yksityishenkilönä.

Miten juttu etenee?

Andrew on kiistänyt jyrkästi kaikki syytökset. Vielä ei ole tiedossa, mikä on prinssin ja hänen juristiensa seuraava siirto.

Kuninkaallinen perhe ja myös Andrew itse todennäköisesti kavahtavat ajatusta pitkästä ja julkisesta oikeusprosessista, jossa tongittaisiin epämiellyttäviä yksityiskohtia prinssin intiimielämästä.

Aika näyttää, miten siviilikanne oikeudessa etenee ja jos etenee, mikä on käsittelyn lopputulos. Sovitaanko juttu sittenkin eli maksetaanko toinen osapuoli eli prinssin väitetty takavuosien uhri, tuolloin alaikäinen Virginia Giuffre (Roberts) hiljaiseksi? Syntyykö tapauksessa jokin muu ratkaisu, johon sisältyisi esimerkiksi prinssin julkinen anteeksipyyntö?

Prinssiä joka tapauksessa seurannee lopun ikää häpeällinen elostelijan, ellei hyväksikäyttäjän ja rikollisen, leima – ja ehkä juuri siksi hovi halusi tehdä näyttävän pesäeron prinssiin jo ennen kuin on edes tiedossa, miten tapaus päättyy. Mitä ilmeisimmin hovi on arvioinut, että prinssin imagon parantamiseksi ei enää ole tehtävissä mitään ja siksi raskas mainehaitta siirretään ulkokehälle.

Murskaavat suosioluvut

Kuninkaallisen perheen suosiota säännöllisesti mittaavan analyysiyhtiö Yougovin uusimmassa listauksessa Andrew on nyt pohjamudissa. Hänen suosiolukunsa on 12 prosenttia, kun se kuningattarella on 76 prosenttia ja prinssi Williamilla ja hänen puolisollaan herttuatar Catherinella se on noin 65 prosenttia. Jopa toiseksi epäsuosituimman eli herttuatar Meghanin suosioluku on heikkoudestaan huolimatta selvästi parempi kuin Andrew'n eli 26.

Naisvastaajat ovat antaneet Andrew'lle vieläkin huonommat numerot eli vain kymmenen prosentin suosioluvun, kun kuningattarella se on naisvastaajien joukossa 80.

Tuoreimmassa listauksessa eivät vielä ole mukana prinssin asemaan liittyvät uusimmat käänteet. Prosenttiluku tarkoittaa sitä osuutta vastanneista, joilla on myönteinen käsitys kyseisestä kuninkaallisesta.