Prinssi Harry suunnittelee oikeustoimia Britannian hallitusta vastaan – vaatii perheelleen poliisin suojelua

Prinssi Harryn mukaan hänen tai hänen perheensä on liian vaarallista vierailla Britanniassa ilman poliisin tarjoamia turvallisuuspalveluja.

Prinssi Harry on halukas maksamaan suojelustaan itse.

Britannian prinssi Harry suunnittelee oikeustoimia Britannian hallitusta vastaan. Hän on tyytymätön sisäministeriön päätökseen evätä mahdollisuus omakustanteiseen poliisisuojeluun Britanniassa vieraillessaan.

Brittilehti Daily Mail uutisoi varhain sunnuntaina, että Harryn juristit ovat lähestyneet Britannian sisäministeriötä kirjeellä. Kirjeessä kerrotaan, että mikäli Sussexin herttuaparille ei tarjota poliisin suojelua heidän Britannian-matkoillaan, hakevat he ratkaisua asiaan oikeusteitse.

Mikäli kanne etenee, se johtaisi korkeimman oikeuden käsittelyyn, jossa vastapuolina olisivat prinssi Harry ja Britannian hallitus. Daily Mailin tietojen mukaan kuningatar Elisabet on tietoinen lapsenlapsensa toimista. Kyseessä olisi tiettävästi ensimmäinen kerta, kun kuninkaallisen perheen jäsen haastaisi valtionhallinnon oikeuteen.

Pian uutisoinnin jälkeen prinssi Harryn juristit julkaisivat tiedotteen, jossa prinssin vaatimuksia on taustoitettu ja täsmennetty. Tiedotteessa todetaan, että prinssi Harryyn kohdistuu turvallisuusriski hänen syntymästään lähtien aina kuolemaansa saakka.

– Vaikka hänen roolinsa on muuttunut, hänen asemansa kuninkaallisen perheen jäsenenä ei ole, eikä näin ollen myöskään häneen ja hänen perheeseensä kohdistuva uhka ole muuttunut.

Tiedotteessa huomautetaan, että Yhdysvalloissa asuvat prinssi Harry ja herttuatar Meghan maksavat tällä hetkellä yksityisestä turvallisuuspalvelusta, joka suojelee heidän perhettään. Britanniassa vieraillessa poliisin suojelu on kuitenkin tarpeen riittävän turvallisuuden takaamiseksi.

– Sellaisen suojelun puuttuessa prinssi Harry perheineen ei voi palata kotiinsa (Britanniaan), tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteen mukaan Harry tarjoutui ensimmäisen kerran maksamaan Britannian poliisin suojelun omasta pussistaan tammikuussa 2020, mutta ehdotus hylättiin. Harryn edustajat painottavat, ettei tämä halua sälyttää maksua britannialaisten veronmaksajien harteille.

– On yleisesti tiedossa, että muut hovista lähteneet, jotka ovat elinikäisen turvallisuusriskin alaisia, saavat poliisisuojelua maksutta. Prinssi Harryn tavoite on ollut yksinkertainen – varmistaa oma ja perheensä turvallisuus, jotta hänen lapsensa voivat vierailla hänen kotimaassaan, tiedotteessa sanotaan.

Edellisen kerran prinssi Harry vieraili Britanniassa viime heinäkuussa osallistuessaan edesmenneen äitinsä prinsessa Dianan patsaan julkistamisseremoniaan. Harryn edustajien mukaan prinssin turvallisuus vaarantui tuolloin tilaisuudesta poistuessa, koska poliisisuojelua ei ollut. Guardian-lehden mukaan paparazzi-valokuvaajat jahtasivat tuolloin Harryn autoa.

Lue lisää: Prinssi Harry palasi Yhdysvaltoihin – visiitti entisessä kotimaassa jäi tyngäksi karanteenin vuoksi

Tiedotteessa kerrotaan, että Harry yritti neuvotella turvallisuusjärjestelyistä uudelleen, mutta vastaus oli jälleen kielteinen.

– Hän haki oikeudellista uudelleentarkastelua syyskuussa 2021 haastaakseen päätöksenteon turvallisuuskäytäntöjen taustalla. Hän toivoo, että ilmeistä ja välttämätöntä suojelun tarvetta voitaisiin arvioida uudelleen.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättivät brittihovin taakseen kaksi vuotta sitten.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat tammikuussa 2020 jättävänsä brittihovin taakseen ja muuttavansa Pohjois-Amerikkaan.

Lähtönsä jälkeen Sussexin herttuapari on ollut monenlaisten kohujen keskellä. Prinssi Harryn välien sukulaisiinsa on spekuloitu viilentyneen jäätäviksi, ja herttuatar Meghania on muun muassa syytetty entisten työntekijöidensä kiusaamisesta ja kaltoinkohtelusta.

Maaliskuussa 2021 Harry ja Meghan antoivat Oprah Winfreylle kohuhaastattelun, jossa he syytivät ilmoille toinen toistaan rajumpia väitteitä brittihovin sisäpiiristä.

Lue lisää: Kahdeksan uutispommia: Näin prinssi Harry ja herttuatar Meghan kertoivat ajastaan brittihovissa ja dramaattisesta lähdöstään