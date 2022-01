Näitä kahta brittiä pyydetään todistamaan oikeudessa prinssi Andrew’ta vastaan – ”Hän muistaa illan selvästi”

New Yorkissa prinssiä vastaan nostettua siviilikannetta käsittelevä tuomari on pyytänyt asianajajia hankkimaan tarvittavat todistajanlausunnot heinäkuun puoliväliin mennessä.

Prinssi Andrewin tilanne on muuttunut yhä tukalammaksi. Hän on joutunut jo luopumaan kuninkaallisista sekä sotilaallisista arvonimistään. Hovin mukaan hän vastaa oikeuskanteeseen yksityishenkilönä.

Prinssi Andrew’ta seksuaalisesta hyväksikäytöstä siviilikanteessaan syyttävän Virginia Giuffren asianajajat haluavat todistajanlausunnot kahdelta britiltä, käy ilmi Lontoossa oikeuteen toimitetuista asiakirjoista. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC ja Guardian.

New Yorkissa oikeuteen jätettyä kannetta käsittelevä tuomari Lewis Kaplan on pyytänyt asianajajia hankkimaan tarvittavat todistajanlausunnot heinäkuun 14. päivään mennessä. Oikeudenkäyntiin kanteen odotetaan etenevän myöhemmin tänä vuonna.

Asiakirjojen mukaan Giuffren asianajajat pyrkivät saamaan todistajakseen Andrew’n entisen henkilökohtaisen avustajan Robert Olneyn, sillä tällä uskotaan olevan merkityksellistä tietoa prinssin suhteesta seksuaalirikoksista syytettyyn edesmenneeseen liikemieheen Jeffrey Epsteiniin.

Virginia Giuffre on nykyään 38-vuotias. Hänet kuvattiin New Yorkissa elokuussa 2019, kun hän saapui oikeuteen asianajajansa David Boiesin kanssa.

Giuffren mukaan Epstein alkoi käyttää häntä hyväkseen hänen ollessaan 16-vuotias, ja myöhemmin hän päätyi omien sanojensa mukaan myös Epsteinin vaikutusvaltaisten ystävien hyväksikäyttämäksi. Giuffre väittää joutuneensa harrastamaan seksiä Andrew’n kanssa useaan otteeseen Epsteinin sekä tämän naisystävän Ghislaine Maxwellin käskystä ollessaan 17-vuotias.

Andrew’n pitkäaikaisena ystävänä tunnettu Maxwell tuomittiin hiljattain oikeudessa syylliseksi muun muassa ihmiskauppaan ja seksuaalirikoksiin. Hän odottaa vielä rangaistustaan.

Giuffren asianajajien mukaan Olneylla uskotaan olevan tietoa prinssin ja Epsteinin kanssakäymisestä, sillä tämän nimi löytyy verkossa julkisesti esillä olevista Epsteinin puhelinmuistioista.

Giuffre väittää juhlineensa ennen yhden hyväksikäyttötilanteen tapahtumista Andrew’n seurassa Lontoossa sijaitsevassa yksityisessä Tramp-yökerhossa. Andrew puolestaan kiistää olleensa kyseisenä iltana Trampissa, eikä hän ole myöntänyt edes tavanneensa koskaan Giuffrea.

Prinssi Andrew, Virginia Giuffre (tuolloin Roberts) sekä Ghislaine Maxwell kuvassa, jonka tarkka ajankohta ja paikka eivät ole tiedossa.

Toinen asianajajien havittelema brittitodistaja on Shukri Walker, joka on kertonut nähneensä prinssin yökerhossa Giuffren kertomana ajankohtana. Walker on sanonut nähneensä Andrew’n ”nuoren tytön” seurassa.

– Koska prinssi Andrew on kiistänyt koskaan tavanneensa kantajaa tai olleensa kyseisenä aikana Tramp-yökerhossa, neiti Walkerin todistajanlausunto on erittäin relevantti, Giuffren asianajajat perustelevat naisen todistajaksi kutsumista asiakirjassa.

Walkerin nimi on noussut aiemminkin esille mahdollisista todistajista puhuttaessa.

– Asiakkaani sanoo olleensa siellä ja hän muistaa illan selvästi, koska hän ei ollut koskaan nähnyt kuninkaallista ennen sitä eikä sen jälkeen. Hänen mukaansa prinssi Andrew oli iloinen, hymyilevä ja hän tanssi. Virginia ei näyttänyt onnelliselta, Walkerin asianajaja Lisa Bloom kertoi aiemmin Guardianille.

– Minun asiakkaani on itsekin ihmiskaupan uhri ja hän haluaa kaikkien tietävän, että ihmiskauppa on todellista, jatkuvaa ja tuhoavaa. Olen antanut kaikki asiakkaani kertomat yksityiskohdat FBI:lle lisätutkimuksia varten, useita Epsteinin uhreja edustava asianajaja jatkoi.

Andrew’n asianajajat yrittivät aiemmin saada Giuffren kanteen kumotuksi vedoten muun muassa sopimukseen, jonka tämä teki Epsteinin kanssa vuonna 2009. Tuomari Kaplan päätti kuitenkin aiemmin tällä viikolla, että kanne voi edetä oikeuteen.