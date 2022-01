Voiko prinssi Andrew joutua vankilaan? 7 kysymystä ja vastausta sensaatiomaisesta vyyhdistä

Britannian kuningatar Elisabetin poika, prinssi Andrew on maailmanlaajuista mediahuomiota saaneen hyväksikäyttövyyhdin keskellä. IS selvitti vastaukset jupakan hämärimpiin kysymyksiin.

Prinssi Andrew’n tilanne on hyvin tukala tapahtui siviilioikeudenkäynnissä mitä tahansa.

Virginia Giuffre on nostanut prinssi Andrew’ta vastaan siviilikanteen New Yorkissa. Hän hakee prinssiltä kanteen nojalla määrittelemättömän suuruisia vahingonkorvauksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja tarkoituksellisesti aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä vuosituhannen vaihteen väitetyistä tapahtumista. Kanteen mukaan Andrew harrasti Giuffren kanssa seksiä kolme kertaa, joista ensimmäisellä kerralla Giuffre oli 17-vuotias.

Keskiviikkona selvisi, että kanne etenee nykytiedon valossa syksyllä siviilioikeudenkäynniksi.

Mistä siviilioikeudenkäynnissä on kyse ja millaisia seurauksia Andrew’lle voi koitua? Tässä jutussa selviää vastaukset oleellisiin kysymyksiin.

1. Voiko prinssi Andrew joutua vankilaan?

Siviilioikeudenkäynnin perusteella ei voi. Siviilioikeudenkäynnissä Yhdysvalloissa vaaditaan käytännössä vain rahallisia korvauksia. Kyseessä ei ole rikosoikeudenkäynti, eikä häntä vastaan ole nostettu rikossyytteitä.

Siviilioikeudenkäynnissä voi toki nousta esiin seikkoja, joiden takia aloitetaan erillinen rikostutkinta. Se olisi kuitenkin kokonaan erillinen prosessinsa.

Kuningatar Elisabet ei ole lain edessä tavallinen kansalainen, mutta mikään poikkeus ei koske Andrew’ta. Hänen sisarensa, prinsessa Anne on tuomittu rikoksesta vuonna 2002, kun hänen koiransa hyökkäsi lasten kimppuun.

2. Mitä siviilioikeudenkäynti tarkoittaa?

Siviilioikeudenkäynnissä oikeuden edessä on lähtökohtaisesti kaksi samalla viivalla olevaa tahoa: kantaja ja vastaaja. Nämä voivat olla luonnollisia henkilöitä eli ihmisiä tai oikeushenkilöitä eli yrityksiä, yhtiöitä tai julkisoikeudellisia tahoja.

Rikosprosessissa taas yhdellä puolella ovat oikeuslaitosta edustava syyttäjä, rikoksen uhri eli asianomistaja ja toisella syytetty eli vastaaja. Poliisi tutkii tapauksia, joista on avattu rikosprosessi.

Prinssi Andrew nähtiin torstaina poistumassa kodistaan Royal Lodgesta Windsorin linnan mailta. Prinssi on pitänyt matalaa profiilia kiusallisen kohun keskellä.

3. Millaisia seurauksia Andrew’lle voi koitua?

Siviilikanteessa haetaan vahingonkorvauksia. Giuffre hakee prinssiltä määrittelemättömän suuruisia korvauksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja tarkoituksellisesti aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä.

Jos asia etenee tuomioistuimen käsittelyyn, prinssi voi joutua Giuffren asianajajan videoitavaan kuulusteluun, jossa ruodittaisiin Andrew’n seksielämä ja muut henkilökohtaiset asiat, kuten pizzeria-alibi ja outo hikoiluväite. Sisältöä voitaisiin näyttää oikeussalissa myöhemmin.

Prinssi Andrew, Virginia Giuffre ja Ghislane Maxwell vuonna 2001 otetussa kuvassa.

Tuomioistuin voisi määrätä prinssin maksamaan suuret vahingonkorvaukset Giuffrelle, ja olisi ainakin periaatteessa mahdollista, että julki tulleiden tietojen pohjalta aloitettaisiin rikostutkinta. Julkisuuteen tulisi todennäköisesti paljon prinssille kiusallista tietoa.

Toinen vaihtoehto on asian sopiminen oikeussalien ulkopuolella, mikä todennäköisesti tulisi prinssille myös kalliiksi. Giuffre on antanut ymmärtää, että suostuu sopimiseen vain, jos Andrew myöntää julkisesti syyllisyytensä.

Oikeudellisten seurauksien lisäksi on selvää, että tapaus on pr-katastrofi Britannian kuningashuoneelle, eikä Andrew’n rooli prinssinä ole enää entisensä.

4. Onko Andrew karkotettu hovista?

Käytännössä kyllä. Kuningatar Elisabet on jo rajannut Andrew’n asemaa rajusti: prinssiltä on otettu pois hänen armeijan kunnia-arvonsa ja kaikki viralliset tehtävät ja hyväntekeväisyystyöt. Guardianin mukaan hovista on alleviivattu selkeästi, että niitä ei enää palauteta prinssille.

Buckinghamin palatsin julkaisemassa lausunnossa kerrottiin suorasanaisesti, että Andrew selvittää oikeusprosessinsa loppuun siviilihenkilönä.

Armeijan kunnia-arvojen menetys on prinssille kova isku, sillä hän on luonut pitkän uran armeijassa. Hänet oli tarkoitus ylentää vuonna 2020 amiraaliksi, joka on korkea sotilasarvo. Ylennys kuitenkin peruuntui.

Prinssi Andrew on palvellut Britannian kuninkaallisessa laivastossa. Armeijan kunnia-arvojen menetys on hänelle kova isku.

Andrew ei myöskään saa enää käyttää virallisissa yhteyksissä arvonimeä His Royal Highness eli suomeksi hänen kuninkaallista korkeuttaan (HKK).

Suomalainen asiaan perehtynyt kuninkaallisbloggaaja Mikaela Larsson kommentoi aihetta IS:lle. Hän ylläpitää Timanttisalonki-kuninkaallisblogia.

– Andrew on nyt menettänyt HKK-puhuttelun käyttämisen, armeijaan liittyvät kunniatehtävät ja "työkuninkaallisen" aseman, mitä varmaan voisi kutsua modernin ajan karkotukseksi. Maanpakoon ei sentään tarvitse lähteä, Larsson sanoo.

5. Onko Andrew edelleen prinssi?

Prinssin titteli on kinkkisempi kysymys. Sitä ei voida noin vain viedä pois Andrew’lta.

Andrew on perinyt syntymässään prinssin arvonimen ja HRH-tittelin, koska on hallitsijan lapsi. Hän on edelleen Britannian kruununperimysjärjestyksessä yhdeksäntenä.

Vaikka Andrew on periaatteessa menettänyt HRH-tittelinsä, hän on silti edelleen virallisesti Yorkin herttua prinssi Andrew. Kuningatar Elisabet ei voi riisua Andrew’ta titteleistään itse, vaan parlamentin ala- ja ylähuoneen pitäisi äänestää siitä. Näin kertoo muun muassa Express-lehti.

– Tällä hetkellä on vaikea nähdä, että Andrew'lta vietäisiin titteleitä virallisesti. Andrew’han on myös Yorkin herttua, ja herttuakuntaa kuningatar Elisabetilla ei ole valtaa viedä, vaan se vaatisi parlamentilta toimia, Larssonkin huomauttaa.

– Tittelien vieminen kokonaisuudessaan ei siis ole ihan vain ilmoitusasia, vaan vaatisi selvästi järeämpiä aseita ja siihenkin liittyvä julkisuus olisi epäilemättä ei-toivottua ja nöyryyttävää monarkialle ja hoville. Joten itse uskon, että niin pitkälle ei olla nyt menossa.

Andrew’n asemaa hovissa on rajattu rajusti, eikä hän edusta enää missään virallisissa tilaisuuksissa. Prinssin tehtävät siirtyvät kuninkaallisen perheen muille jäsenille.

6. Onko hovista erotettu aiemmin jäseniä?

Esimerkiksi kuninkaallisesta perheestä vuonna 2020 lähtenyt prinssi Harry on edelleen Sussexin herttua ja prinssi, vaikka hän halusi oma-aloitteisesti luopua kuninkaallisesta elämästään.

Samoin kävi kuninkaan asemasta vuonna 1936 luopuneelle Edvard VIII:lle. Kuningas Yrjö VI antoi isoveljelleen tittelin Windsorin herttua, mutta ei titteliä hänen kuninkaallinen korkeutensa. Niinpä Edvard oli loppuelämänsä ajan Windsorin herttua Edvard VIII.

Britannian kuninkaallisen perheen jäseniä riisuttiin titteleistään täydellisesti viimeksi vuonna 1917. Britannia oli sodassa Saksan kanssa, ja kuningas Yrjö V yritti rauhoitella kansaa kutistamalla kuningashuonetta ja muuttamalla saksalaisperäisen suvun nimen brittiläiseksi Windsoriksi. Se onnistui tilapäisen lainsäädännön turvin.

7. Millainen taloudellinen tilanne Andrew’lla on?

Hovi on ilmoittanut, että Andrew menee oikeuteen siviilihenkilönä. Tästä herää kysymys, saako Andrew minkäänlaista taloudellista tukea hovilta. Useissa brittitabloideissa on penätty kissankokoisin kirjaimin sitä, joutuvatko veronmaksajat kuitenkin lopulta maksumiehiksi.

– Päättyipä Andrew'n oikeusjuttu miten tahansa, niin seuraavana tulilinjalla on prinssin talous-, asumis- ja turvajärjestelyt. Selvää on, että yleisö ei halua kustantaa Andrew'n kuluja verorahoista, Larsson kommentoi.

Andrew’n omaisuuden suuruus on pitkälti mysteeri, vaikka hänen viralliset tulonsa ovat olleet tiedossa. Useissa lehdissä on kerrottu, että Andrew on elänyt jo vuosien ajan todella ylellistä elämää matkustelemalla jatkuvasti esimerkiksi ökyrikkaiden suosimissa St. Tropez’ssa ja Sveitsissä.

Se tiedetään, että Andrew asuu nykyään hovin omistamassa Royal Lodgessa viiden kilometrin päässä Windsorin linnasta.

Mirror-lehden mukaan Andrew myi vuonna 2007 talon, jonka hän ja herttuatar Sarah saivat aikoinaan häälahjaksi kuningattarelta. Siitä hän sai noin 17 miljoonaa euroa.

Vuonna 2013 hän ilmeisesti osti Sveitsin Verbierissä sijaitsevan kartanon 15 miljoonalla eurolla. Nyt on huhuttu, että tuo talo on myynnissä, jotta Andrew selviytyisi oikeudenkäyntilaskuistaan.