Asiantuntijoilta jäätävä analyysi Andrew'n tilanteesta – vain yksi asia voi enää pelastaa prinssin maineen

Kuningatar Elisabetin pojan, prinssi Andrew’n maine voi olla lopullisesti mennyttä, jos hän ei voita oikeudenkäyntiä.

Jeffrey Epsteinin seksiorjana ollut Virginia Roberts Giuffre nosti prinssi Andrew’ta vastaan siviilikanteen, jossa hän syyttää tätä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Andrew on kiistänyt tiukasti väitteet ja hänen asianajajansa ovat yrittäneet estää oikeudenkäynnin toteutumisen.

Newyorkilaistuomari Lewis Kaplan pudotti keskiviikkona todellisen pommiuutisen ilmoittamalla hylkäävänsä Andrew’n vaatimukset kanteen hylkäämisestä. Se tarkoittaa, että kuningatar Elisabetin lempilapseksi kutsutun prinssin syytteet etenevät siviilioikeudenkäyntiin.

Pommiuutisen jälkeen useissa brittilehdissä on analysoitu prinssi Andrew’n tulevaisuutta.

Andrew’ta on usein kutsuttu kuningatar Elisabetin lempilapseksi.

Telegraph-lehden kuninkaallisiin erikoistunut toimittaja Camilla Tominey kirjoittaa, että Kaplanin päätös on katastrofi jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa olevalle prinssille.

Andrew on jo eristetty tehokkaasti monarkiasta, mutta nyt hän vaikuttaa joutuvan kohtaamaan valtavan häpeän tapauksen kaikki puolet esiin ruotivassa oikeudenkäynnissä.

Tominey toteaa, että pr-katastrofiksi kutsuttu BBC:n haastattelu syksyllä 2019 tuntunee siihen verrattuna netin äitiyssivuston pehmeältä haastattelulta.

Andrew’n asianajajilla on Tomineyn mukaan varsin aggressiivinen taktiikka. He ovat jo pitkään väittäneet, että Giuffren todistus olisi täynnä aukkoja, eikä Giuffrella oikeastaan olisi edes todisteita, että on koskaan tavannut prinssiä New Yorkissa tai Karibialla.

– Ilmiselvä sudenkuoppa strategiassa on, että MeToo -liikkeen jälkimainingeissa herttua vaikuttaa kaiken muun pahan lisäksi olevan myös uhrin syyllistäjä, Tominey toteaa.

– Mutta hänen maineensa on jo palasina, joten riski kannattaa ottaa.

Niinpä Andrew’n maineen ainoaksi pelastuskeinoksi jää, että hän sattuisi voittamaan oikeudenkäynnin.

Niin ikään lakimies Mark Stephens totesi keskiviikkona BBC:lle, että tuomarin päätös oli kuin ”pommi olisi heitetty hovin sydämeen” ja uhkana on jopa perustuslaillinen kriisi. Tilanne on ennennäkemätön.

– Hänellä ei ole mitään paikkaa, mihin mennä. Hovin silmissä hän on ”kuollut mies”. Yksi asia, jonka hän voi tehdä, on kantaa vastuu ja syyllisyys ja kaatua miekkaansa muun perheen vuoksi, Stephens kuvaili.

On myös mahdollista, että Andrew saa kuin saakin sovittua Giuffren kanssa syytteistä luopumisesta maksamalla tälle miljoonia. Guardian-lehti kuitenkin kertoo, että Giuffren asianajaja David Boies ehti jo keskiviikkona kommentoida medialle, että tällainen ratkaisu ei ole todennäköinen.

– Virginia Giuffrelle on hyvin tärkeää, että tämä tapaus ratkaistaan tavalla, joka tuo oikeutta hänelle ja muille uhreille, Boies kommentoi.

38-vuotias Giuffre väittää, että hänet pakotettiin harrastamaan seksiä prinssi Andrew’n kanssa Epsteinin New Yorkin -kartanossa, Lontoossa ja Epsteinin yksityisellä saarella vuonna 2001, kun hän oli 17-vuotias. Prinssi on kiistänyt kaikki väitteet.

Andrew antoi aiheesta pitkän haastattelun toimittaja Emily Maitlisille BBC:llä syksyllä 2019. Andrew luopui kaikista edustustehtävistään hovissa vain neljä päivää kohuhaastattelun jälkeen.

Andrew saattaa joutua vetämään perheensä mukaan nöyryyttävään oikeudenkäyntiin. Andrew on väittänyt julkisuudessa, ettei voinut olla alaikäisen tytön kanssa yökerhossa Mayfairissa väitettynä ajankohtana, koska oli silloin tyttärensä Beatricen kanssa pizzaravintolassa syömässä. Voikin olla, että Beatricea pyydetään todistamaan oikeudessa. Beatrice oli väitettyjen tapahtumien aikaan 12-vuotias.