Eilinen käänne prinssi Andrew'n skandaalissa shokeerasi hovin – edessä seitsemän tuntia kestävä videogrilli seksielämästä

Prinssi Andrew’n seksisyytteiden päätyminen oikeuteen asti on ennennäkemätön kriisi brittihovissa. Hänellä on nyt kaksi huonoa vaihtoehtoa.

Yhdysvaltalaistuomarin eilisen shokkipäätöksen jälkeen prinssi Andrew’lla on enää vain huonoja vaihtoehtoja, toteavat lukuisat asiantuntijat. Edessä on joko miljoonien korvaukset tai tunteja kestävä, äärimmäisen nolo videokuulustelu seksielämän saloista ja siviilioikeudenkäynti.

Lakimies Mark Stephens totesi keskiviikkona BBC:lle, että päätös oli kuin ”pommi olisi heitetty” hovin sydämeen ja uhkana on jopa perustuslaillinen kriisi. Tilanne on ennennäkemätön.

– Hänellä ei ole mitään paikkaa mihin mennä. Hovin silmissä hän on ”kuollut mies”. Yksi asia jonka hän voi tehdä, on kantaa vastuu ja syyllisyys ja kaatua miekkaansa muun perheen vuoksi, Stephens kuvaili.

Newyorkilaistuomari Lewis Kaplan ilmoitti keskiviikkona hylkäävänsä Andrew’n vaatimukset, mikä tarkoittaa että kuningatar Elisabetin lempilapseksi kutsutun prinssin syytteet etenevät siviilioikeudenkäyntiin.

Jeffrey Epsteinin seksiorjana ollut Virginia Giuffre on nostanut prinssiä vastaan siviilikanteen, jossa hän syyttää tätä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Giuffren mukaan hänet pakotettiin 17-vuotiaana harrastamaan seksiä Andrew’n kanssa. Andrew kiistää tiukasti väitteet.

Lue lisää: Prinssi Andrew joutuu oikeuteen – tuomari tyrmäsi vaatimuksen siviili­kanteen hylkäämisestä

Yksi koko tapauksen olennaisimmista todisteista on valokuva, jossa alaikäinen Virginia Giuffre poseeraa Andrew’n kainalossa. Taustalla miljonääri Jeffrey Epsteinin oikea käsi ja Andrew’n hyvä ystävä Ghislaine Maxwell, joka tuomittiin itse taannoin seksuaalirikokista.

Andrew’lla on nyt käytännössä kaksi vaihtoehtoa: yrittää sopia tapaus Giuffren kanssa oikeuden ulkopuolella ja maksaa tälle todennäköisesti miljoonia. Vaihtoehdon ongelmana on se, että Giuffre on antanut ymmärtää, että suostuu diiliin vain jos Andrew myöntää julkisesti syyllisyytensä. Timesille puhuneiden Andrew’n lähipiirin lähteiden mukaan ”asia on pöydällä”.

Kuningatar ei ole ollut innokas maksamaan poikansa oikeuskuluja, mikä on ajanut Andrew’n kiipeliin, sillä pelkästään asianajajien arvioidaan kustantavan miljoonia. Prinssi pistikin myyntiin Sveitsin Verbierissä sijaitsevan miljoonahuvilansa ilmeisesti varautuakseen kustannuksiin.

Toinen vaihtoehto on suostua Giuffren asianajajan videoitavaan kuulusteluun, jossa ruoditaan Andrew’n seksielämä ja muut henkilökohtaiset asiat pohjia myöden. Times-lehden mukaan kuulustelu voisi kestää tukalat seitsemän tuntia ja sen sisältöä voitaisiin näyttää oikeussalissa myöhemmin. Yhdysvaltoihin Andrew’n ei tarvitse matkustaa.

On myös mahdollista, että prinssin uskollinen ex-vaimo Sarah Ferguson sekä tyttäret Beatrice ja Eugenie sekä muita hovin jäseniä haluttaisiin todistamaan. Andrew käytti Beatricea alibiniaan katastrofaalisessa Newsnight-haastattelussa vuonna 2019, jolloin hän selitti vieneensä tyttärensä pizzeriaan iltana, jolloin Giuffre väitti seksin tapahtuneen.

Beatrice, Sarah Ferguson ja Andrew vuonna 2014.

Esille nostettaisiin todennäköisesti myös toinen Andrew’n puolustuksen outo väite. Prinssi kertoi haastattelussa, että hän ei erikoisen lääketieteellisen tilansa vuoksi pysty hikoilemaan ja siksi Giuffren kuvaus hikisestä yökerhokohtaamisesta ei voi pitää paikkansa. Andrew’n edustajat eivät ole kuitenkaan pystyneet tarjoamaan tästä mitään virallista todistusta.

Prinssi voisi periaatteessa myös kieltäytyä kaikesta yhteistyöstä, mutta tuomari tekisi päätöksen joka tapauksessa eikä käytös vaikuttaisi hyvältä.

Timesin mukaan tuomari Kaplan on linjannut, että kuulemisten pitäisi olla valmiit heinäkuun loppuun mennessä, sillä oikeuskäsittely alkaisi todennäköisesti syyskuussa. Aikataulu ei voisi olla huonompi brittihoville, jonka pitäisi juhlistaa näyttävästi kuningatar Elisabetin 70 vuotta kestänyttä valtakautta kesäkuussa.

Hovista ei suostuttu kommentoimaan ”keskeneräistä tilannetta” Timesille.