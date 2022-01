Nainen kuvaili, kuinka hikinen prinssi Andrew tanssitti ja vei makuuhuoneeseen – tästä kaikesta ennennäkemättömässä skandaalissa on kyse

Britannian prinssi Andrew joutuu oikeuteen Yhdysvalloissa, jossa häntä vastaan on nostettu siviilikanne alaikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä. IS käy läpi mutkikkaan ja ennennäkemättömän skandaalin vaiheet.

Uhrin tarina

”Prinssin parittajaystävä kuohuttaa brittejä.”

Tällä otsikolla Helsingin Sanomat kertoi vuonna 2011, kuinka Yorkin herttuan eli prinssi Andrew’n, 61, suhteet hämäräperäisiin liikemiehiin ovat herättäneet paheksuntaa Britanniassa.

Brittejä puhutti erityisesti prinssin ystävyyssuhde miljardööri Jeffrey Epsteinin kanssa, sillä Epstein oli istunut 18 kuukauden vankeustuomion alaikäisen parittamisesta.

HS kertoi myös eräästä 2000-luvun alussa otetusta valokuvasta, jossa prinssi poseeraa käsi 17-vuotiaan tytön vyötäisillä.

Andrew’n suhde Epsteiniin nousi uudestaan esille päivää ennen uuttavuotta 2014, kun miljardööriä vastaan käydyssä siviilikannejutussa käsiteltiin 38-vuotiaan Virginia Giuffren lausuntoa.

Siviilikanne eroaa rikosoikeudellisista syytteistä, jotka nostaa syyttäjä poliisitutkinnan jälkeen. Siviilikanteessa ei jaeta tuomioita, vaan tyypillisesti haetaan vahingonkorvauksia. Esitetyille väitteille ei myöskään tarvita yhtä kovaa näyttöä kuin rikostapauksissa.

Virginia Giuffre saapumassa oikeuteen asianajajansa David Boiesin kanssa syyskuussa 2019.

Kanteen mukaan Giuffre, tuolloin sukunimeltään Roberts, kertoi joutuneensa Epsteinin ja seurapiirijulkkis Ghislaine Maxwellin seksuaalisen väkivallan uhriksi vuosina 1999–2002. Lisäksi kaksikko paritti häntä miehille, joista yksi oli prinssi Andrew, Giuffre kertoi.

Heti tammikuussa Buckinghamin palatsi ilmoitti, etteivät väitteet prinssin sekaantumisesta alaikäiseen pidä miltään osin paikkaansa.

Giuffre kertoi, kuinka oli harrastanut prinssin kanssa kolmesti seksiä: Lontoossa, kuukautta myöhemmin Epsteinin kartanolla Floridassa ja kerran tämän yksityisellä saarella, Little Saint Jamesillä Yhdysvaltain Neitsytsaarilla.

Jeffrey Epstein ja Ghislaine Maxwell vuonna 1999 prinssi Andrew’n vieraina kuningattaren kesäpaikan, Balmoralin linnan mailla. Kuva löydettiin ratsiassa Epsteinin kartanosta.

Ensimmäisellä kerralla Giuffre oli 17-vuotias. Hän kertoi juhlineensa prinssin kanssa yksityisessä Tramp-yökerhossa, jossa julkimoita varjellaan valokuvauskiellolla ja laittamalla paparazzien nimet mustalle listalle.

Giuffren mukaan Andrew osti hänelle juomia. He kävivät tanssilattialla ja prinssi hikoili voimakkaasti. Juhlinnan jälkeen he harrastivat seksiä Maxwellin omistamassa asunnossa, Giuffre kertoi.

Lopulta Giuffre ja Epstein sopivat oikeussalin ulkopuolella, mutta myös muut naiset nostivat siviilikanteita. Prinssin nimi toistui ja hänen väitettiin vierailleen miljardöörin luona säännöllisesti ja nauttineen päivittäisistä hieronnoista. Niitä antoivat nuoret naiset.

Heinäkuussa 2019 Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI otti Epsteinin kiinni epäiltynä parituksesta ja passitti hänet odottamaan oikeudenkäyntiä. Syyskuussa miljardööri löydettiin kuolleena sellistään. Kuolinsyyksi todettiin hirttäytyminen.

Murskahaastattelu

Prinssin maineen poroksi polttanut roihu syttyi marraskuussa, kun Britannian yleisradio BBC:n Newsnight-ajankohtaisohjelma pääsi haastattelemaan prinssiä Buckinghamin palatsin arvokkaassa, joskin niukasti sisustetussa ympäristössä.

Haastattelua on kuvattu pahimmaksi kuninkaallista perhettä kohdanneeksi pr-katastrofiksi sitten prinsessa Dianan kuoleman, vaikka prinssi itse arvioi sen sujuneen hienosti.

Pian sen jälkeen prinssi Andrew ilmoitti vetäytyvänsä toistaiseksi kaikista julkisista tehtävistään, mukaan lukien roolistaan 230 järjestön tai yhteisön suojelijana.

Andrew ja kuningatar Elisabet edustivat yhdessä vielä muutama vuosi sitten. Katastrofihaastattelun jälkeen prinssi Andrew siivottiin pois julkisuudesta.

Prinssin mukaan Epsteinin kanssa kaveeraamisessa oli kyse ensisijassa Ghislaine Maxwellin tapaamisesta. Hänet prinssi oli tuntenut opiskeluajoistaan asti.

Prinssi kertoi katkaisseensa välit Epsteiniin tämän saaman seksuaalirikostuomion jälkeen, kerrottuaan siitä ensin tälle kasvokkain. Puhelimessa puhuminen olisi ollut jänistämistä, hän sanoi.

Andrew vietti Epsteinin luona neljä päivää ja osallistui muun muassa illallisille. Hän selitti viipymistä käytännöllisyydellä, mutta piti ajatusta jälkikäteen katsottuna huonona.

Samalla Andrew kiisti koskaan nähneensä Epsteinin luona nuoria tyttöjä, tai mitään muuta epäilyttävää. Ja jos oli, hän ei ollut siihen osallinen.

Hän kiisti myös tavanneensa Virginia Giuffrea, tai muistavansa tavanneensa.

Esiin nousi myös se eräs 2000-luvun alussa otettu valokuva, jossa prinssi pitää kättään nuoren naisen – Giuffren lanteilla. Andrew esitti epäilyjä kuvan manipuloinnista. Hän kiisti edes muistavansa, että kuva oli otettu.

Prinssi Andrew, Virginia Giuffre ja Ghislane Maxwell vuonna 2001 otetussa kuvassa.

Samalla prinssi kiisti olleensa myös minkäänlaisessa seksuaalisessa kanssakäymisessä Giuffren kanssa.

Prinssin mukaan hän ei tiedä, missä Giuffren mainitsema yökerho Tramp sijaitsee, eikä edes juo alkoholia. Hän kertoi olleensa mainittuna iltana kotonaan lastensa kanssa ja käyneensä PizzaExpress-ravintolassa järjestetyissä syntymäpäiväjuhlissa vanhimman tyttärensä prinsessa Beatricen kanssa. Prinssin mukaan päivä jäi erityisesti mieleen, koska hän käy pizzalla vain harvoin.

Tanssimisen Andrew kiisti huomiota herättäneellä tavalla. Prinssin mukaan hän sai yliannostuksen adrenaliinia Falklandin sodassa. Se aiheutti lääketieteellisen tilan, jonka vuoksi hän menetti pitkäksi aikaa kykynsä hikoilla, tai teki siitä lähes mahdotonta.

Prinssi sanoi myös, ettei hän kadu ystävyyttään Epsteinin kanssa. Brittimediassa huomioitiin myös se, ettei prinssi näyttänyt minkäänlaista myötätuntoa Epsteinin uhreja kohtaan.

Mikä odottaa Andrew’ta?

Andrew’n viettäessä hiljaiseloa Yhdysvaltain poliisi jatkoi Jeffrey Epsteiniin liittyvän seksuaalirikosvyyhdin tutkintaa ja kiristi verkkoa tapauksen lähistöllä olleiden ihmisten ympärillä.

Kesäkuussa poliisi otti kiinni Ghislaine Maxwellin, joka vuodenvaihteessa 2022 todettiin oikeudessa syylliseksi muun muassa alaikäisen ihmiskauppaan, mutta vankeustuomion pituutta ei ole vielä määrätty.

Maxwellia ja Epsteinia vastaan oli vuosien 2015-2021 välillä nostettu myös useita siviilikanteita, joissa eri naiset syyttivät näitä parituksesta ja seksuaalisista teoista. Joissain kanteissa myös prinssi Andrew’n nimi nousi esiin, vaikkakaan ei niin, että prinssi olisi sekaantunut Maxwellin ja Epsteinin tekoihin.

Maxwell aikoo valittaa tuomiostaan. On silti mahdollista, että hän viettää loppuikänsä vankilassa.

Seuraavana vuorossa oli prinssi Andrew, jota vastaan Virginia Giuffre nosti siviilikanteen. Giuffre hakee prinssiltä kanteen nojalla määrittelemättömän suuruisia vahingonkorvauksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja tarkoituksellisesti aiheutetusta henkisestä kärsimyksestä.

Hiljattain oikeudessa kiisteltiin siitä, voidaanko haaste hylätä prinssin puolustuksen esittämien teknisten seikkojen johdosta. Keskiviikkona 12. tammikuuta 2022 tapausta käsittelevä tuomari Lewis Kaplan päätti, että kanne voi edetä.

Se tarkoittaa, että Andrew’lla on enää vain huonoja vaihtoehtoja, toteavat lukuisat asiantuntijat. Edessä on joko miljoonien korvaukset tai tunteja kestävä, äärimmäisen kiusallinen videokuulustelu seksielämän saloista ja siviilioikeudenkäynti.

Lakimies Mark Stephens totesi keskiviikkona BBC:lle, että päätös oli kuin ”pommi olisi heitetty” hovin sydämeen, ja uhkana on jopa perustuslaillinen kriisi. Tilanne on ennennäkemätön.

– Hänellä ei ole mitään paikkaa mihin mennä. Hovin silmissä hän on ”kuollut mies”. Yksi asia jonka hän voi tehdä, on kantaa vastuu ja syyllisyys ja kaatua miekkaansa muun perheen vuoksi, Stephens kuvaili.

Andrew’lla on nyt käytännössä kaksi vaihtoehtoa: yrittää sopia tapaus Giuffren kanssa oikeuden ulkopuolella ja maksaa tälle todennäköisesti miljoonia. Vaihtoehdon ongelmana on se, että Giuffre on antanut ymmärtää, että suostuu diiliin vain jos Andrew myöntää julkisesti syyllisyytensä.

Toinen vaihtoehto on suostua Giuffren asianajajan videoitavaan kuulusteluun, jossa ruodittaisiin Andrew’n seksielämä ja muut henkilökohtaiset asiat, kuten pizzeria-alibi ja outo hikoiluväite. Times-lehden mukaan kuulustelu voisi kestää tukalat seitsemän tuntia ja sen sisältöä voitaisiin näyttää oikeussalissa myöhemmin. Yhdysvaltoihin Andrew’n ei tarvitse matkustaa.

On myös mahdollista, että prinssin uskollinen ex-vaimo Sarah Ferguson sekä tyttäret Beatrice ja Eugenie sekä muita hovin jäseniä haluttaisiin todistamaan.

Beatrice, Sarah Ferguson ja prinssi Andrew vuonna 2014. Andrew veti Beatricen mukaan tapaukseen käyttämällä tätä alibinaan.

Prinssi voisi periaatteessa myös kieltäytyä kaikesta yhteistyöstä, mutta tuomari tekisi päätöksen joka tapauksessa eikä käytös vaikuttaisi hyvältä.

Timesin mukaan tuomari Kaplan on linjannut, että kuulemisten pitäisi olla valmiit heinäkuun loppuun mennessä, sillä oikeuskäsittely alkaisi todennäköisesti syyskuussa. Aikataulu ei voisi olla huonompi brittihoville, jonka pitäisi juhlistaa näyttävästi kuningatar Elisabetin 70 vuotta kestänyttä valtakautta kesäkuussa.

Kävi miten kävi, Andrew’n asema hovissa on muuttunut sietämättömäksi, hänestä on tullut kiusallinen mainehaitta ja hänet on siivottu julkisista esiintymisistä jo aikaa sitten. Äitinsä, kuningatar Elisabetin lempilapseksi sanotun Andrew’n elämä tuskin palautuu koskaan ennalleen.