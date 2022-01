Prinssi Andrew'ta hyväksikäytöstä syyttänyt nainen oli aiemmin sopinut, ettei jätä siviilikannetta

Oikeus julkisti New Yorkissa asiakirjan, jolla voi olla vaikutusta prinssi Andrew’ta vastaan nostettuun kanteeseen, jossa häntä syytetään alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Kanteen on nostanut Virginia Giuffre, 38, joka oli yksi edesmenneen liikemiehen Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosten uhreista.

Maanantaina julkistettiin Giuffren vuonna 2009 Epsteinin kanssa laatima sopimus, jonka mukaan Giuffre sitoutui olemaan nostamaan kannetta ketään Epsteiniin liittyvää ”mahdollista vastaajaa” kohtaan.

Giuffre oli nostanut Epsteinia vastaan kanteen seksuaalirikoksista, mutta sopimuksella luopui siitä ja Epstain maksoi hänelle sitä vastaan 500 000 dollarin korvauksen.

Giuffre on väittänyt prinssi Andrew’n käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväksi, kun nainen oli vasta 17-vuotias. 61-vuotias prinssi on kiistänyt jyrkästi syytökset. Prinssiä kohtaan ei ole nostettu rikossyytteitä, vaan Giuffren tapauksessa on kyse siviilikanteesta, jolla hän hakee toistaiseksi määrittelemättömiä korvauksia.

Tiistaina liittovaltion oikeus järjestää kuulemisen, jossa päätetään onko nyt julkistettu sopimus riittävä prinssiä vastaan nostetun kanteen hylkäämiseen.

Sopimuksessa ei mainita nimeltä prinssi Andrew’ta tai viitata ”kuninkaallisiin”, kuten hänen asianajajansa olivat aiemmin sanoneet. Puolustuksen mukaan Giuffren laatima sopimus kuitenkin suojaa myös prinssiä edesvastuusta.

Epstein, 66, teki itsemurhan vankilassa 2019 odottaessaan oman seksirikosoikeudenkäyntinsä alkua.

Joulukuun lopulla hänen entinen naisystävänsä Ghislaine Maxwell, 60, tuomittiin oikeudessa syylliseksi useisiin seksuaalirikoksiin. Maxwellin todettiin houkutelleen ja teini-ikäisiä tyttöjä Epsteinin hyväksikäytettäväksi vuosina 1994–2004.

Maxwellia odottaa todennäköisimmin koko hänen loppuelämänsä kestävä vankeustuomio.