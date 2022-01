Harvinainen yhteiskuva ruhtinas Albertin neljästä lapsesta julki – pikasuhteesta syntynyt Jazmin, 29, poseeraa yhdessä sisarustensa kanssa

Monacon ruhtinas Albertin vanhin tytär, 29-vuotias Jazmin julkaisi uutenavuotena Instagramissa videon, jolla vilahtaa myös kuva hänestä yhdessä sisarustensa kanssa.

Ruhtinas Albertilla on tiettävästi neljä lasta, joista kaksi on syntynyt hänen liittonsa ulkopuolella.

Monacon ruhtinas Albertin, 63, lapsista on tullut julkisuuteen ensimmäinen yhteiskuva tiettävästi koskaan. Kuvassa poseeraavat Albertin ja ruhtinatar Charlenen 7-vuotiaat kaksoset Jacques ja Gabriella sekä Albertin aiemmista suhteista olevat Jazmin Grace ja Alexandre.

Daily Mailin mukaan Harvinainen yhteiskuva päätyi julkisuuteen, kun Kaliforniassa asuva Jazmin julkaisi sen Instagram-tilillään osana vuotta 2021 muistelevalla videollaan. Kuva vilahtaa videolla muiden Jazminin vuoden kohokohtien seassa.

Yhteiskuvassa Jazmin, 29, on kietonut kätensä velipuolensa, 18-vuotiaan Alexandren sekä Monacon kaksosten ympärille.

Instagram-tilinsä perusteella Jazmin viettää ylellistä arkea puolisonsa ja pienen koiransa kanssa. Hän kertoo olevansa laulaja-lauluntekijä ja aktivisti.

Albert tunnusti vuonna 2005 julkisesti pari vuotta aiemmin syntyneen Alexandre-pojan, jonka äiti on ruhtinattaren lentomatkan aikana iskemä togolainen Air Francen ex-lentoemäntä. Seuraavana vuonna hän tunnusti isyytensä jo vuonna 1992 syntyneelle tyttölapselle Jazminille, jonka äiti on Rivieran-lomalla tavattu amerikkalainen kiinteistönvälittäjä.

Albertin on kerrottu olleen aluksi vastahakoinen isä aviottomille lapsilleen, mutta hän on tiettävästi pitänyt heihin sittemmin tiiviisti yhteyttä. Eanskalaismedian mukaan Jazmin ja Alexandre olisivat osallistuneet myös prinsessa Stephanien pojan Daniel Ducruetin häihin pari vuotta sitten. Virallisessa kruununperimysjärjestyksessä he eivät ole.

Ruhtinas Albertilla on väitetty olevan kolmaskin avioton lapsi. Monacon hovi on kuitenkin kiistänyt väitteet.

Jazmin Grace Grimaldi on tuttu näky punaisilla matoilla Kaliforniassa.

Monacon hallitsijaperheellä on takanaan äärimmäisen vaikea vuosi, joka päättyi ruhtinatar Charlenen hoitoon hakeutumiseen.

Charlene palasi marraskuun lopussa terveysongelmiensa vuoksi kuukausien pituiseksi venyneeltä Etelä-Afrikan matkaltaan kotiinsa Monacoon. Pian sen jälkeen hovi tiedotti, että ruhtinatar on Monacon ulkopuolella toipumassa ”syvästä yleisestä väsymyksestä”. Hovin mukaan Charlene kärsii ”sekä fyysisestä että psyykkisestä uupumuksesta”.

Charlenen olinpaikkaa ei vahvistettu, mutta ranskalaislehdistön tietojen mukaan häntä hoidetaan sveitsiläisessä luksushoitolaitoksessa. Lehtiväitteiden mukaan Charlene kärsii uni- ja kipulääkeriippuvuudesta. Ruhtinas Albert antoi 19. marraskuuta People-lehdelle haastattelun, jossa sanoi ettei hänen puolisonsa kykene tällä hetkellä ”normaaliin elämään”