Lähteet kertovat nyt, millaista lapsiarkea prinssi Harry ja Meghan elävät – samaan aikaan pariskunta antoi tulikivenkatkuisen tiedotteen

Harry ja Meghan jatkavat taisteluaan tiettyjä medioita vastaan.

Prinssi Harryn ja hänen puolisonsa Meghanin lapsiarjesta on tihkunut jälleen uutta tietoa.

Pariskunnan esikoispoika Archie on aloittanut hiljattain päiväkodin. Brittilehti Mirror on haastatellut Archien ryhmäläisen vanhempaa, joka kehuu erityisesti Harrya loistavaksi isäksi.

– Harry usein vie Archien tarhaan ja hakee hänet, ja hän vaikuttaa hyvältä isältä. Kaikki muut vanhemmat ovat olleet rentoja toivottaessaan Harryn ja Meghanin tervetulleiksi, heistä ei ole tehty numeroa. Muille lapsille Archie on vain yksi heistä.

– Lapset eivät tiedä, että hänen vanhempansa ovat kuninkaallisia, eivätkä varmaan edes välittäisi – ellei Meghan sattuisi olemaan Disney-prinsessa, kuuluivat kommentit.

Päiväkodissa opetetaan lapsille erityisesti tunnetaitoja, mindfulnessia ja miten ollaan ystävällisiä muita kohtaan. Ympäristötietoisuus kuuluu myös päiväkodin arvoihin.

Mirrorin mukaan monet Harryn ja Meghanin kanssa samalla alueella asuvat julkkikset suosivat lähellä sijaitsevaa episkopaalikoulua. Sussexit valitsivat kuitenkin toisen päiväkodin kauempana.

Meghan on myös bongattu usein viemässä Archieta päiväkotiinsa Archien pieni vihreä reppu ja avaruusteemainen lounaspakkaus mukanaan.

Meghan ja Harry julkaisivat hiljattain tuoreen perhepotretin nelihenkisestä perheestään. Kuvassa poseerasi punahiuksinen, iloinen Archie ja pikkuinen Lilibet-vauva.

Samaan aikaan Mirrorin julkaisun kanssa brittiläinen Telegraph-lehti raportoi, että pariskunta on antanut Archewell-yhtiönsä kautta kiukkuisen tiedotteen. Sen mukaan he eivät allekirjoita mitään, mitä nimettömät lähteet ovat kertoneet heidän tekemisistään medialle. Telegraphin mukaan Sussexit varoittavat fanejaan uskomasta nimettömiä lähteitä, jotka väittävät puhuvansa heidän puolestaan.

Amerikkalaisessa ja brittiläisessä mediassa käytetään usein anonyymeja lähteitä. Niiden käyttö on varsinkin kuninkaallisuutisoinnissa varsin vakiintunutta.

Kun Archie Mountbatten-Windsor syntyi vuonna 2019, lähde kertoi Harper’ Bazaar -aikakauslehdessä seuraavaa:

– Vauva on rauhallisin lapsi jonka kuvitella saattaa. He ovat kovin ylpeitä, mutta luultavasti myös huojentuneita, kun kuvat otettiin jo pois alta. He ovat aika väsyneitä!

Kun pikkusisko Lilibet syntyi kesäkuussa 2021, anonyymi lähde kommentoi US Weekly -lehdelle:

– Harry palvoo pikku Liliä ja rakastaa lukea hänelle hyvänyön satuja ja auttaa häntä nukahtamaan. Jokainen päivä on entistä onnellisempi.

Telegraph huomauttaa, että jossain vaiheessa anonyymit lähteet osoittautuivat olevan tismalleen Sussexin herttuaparin ajatuksia. Aiemmin tänä vuonna oikeudessa kuultiin yksityiskohtia sähköpostista, jonka herttuatar Meghan oli lähettänyt silloiselle lehdistösihteerilleen. Siinä hän itse tarjosi muistiinpanoja elämäkertakirjan julkaisua varten. Myöhemmin noita muistiinpanoja julkaistiin nimettömien lähteiden takaa.

Sussexit ovat käyneet jo pitkään taistelua tiettyjä medioita vastaan. Meghan voitti vuoden 2021 alussa yli kolme vuotta kestäneen oikeustaistelun Associated Newspapersia vastaan. Se on iso mediayhtiö, joka kustantaa muun muassa Mail on Sunday -lehteä. Kyseinen lehti julkaisi elokuussa 2018 osia käsinkirjoitusta kirjeestä, jonka Meghan oli lähettänyt isälleen Thomas Marklelle.