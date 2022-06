Prinssi Carl Philipistä puuhattiin Viron kuningasta vain 13-vuotiaana – erikoinen ehdotus kirvoitti Victoria-siskolta tyhjentävän vastauksen

Kun prinssi Carl Philip oli vasta 13-vuotias, hänestä kaavailtiin Viron kuningasta. Ehdotus herätti ruotsalaisissa lähinnä huvitusta.

Monet eivät muista aikaa, jolloin toukokuussa 43 vuotta täyttänyt Carl Philip oli vielä Ruotsin kruununprinssi. Syntyessään Carl Philip oli vielä tuleva maansa hallitsija, kunnes lakimuutoksen myötä kuningas Kaarle Kustaan ja kuningatar Silvian esikoisesta, prinsessa Victoriasta, tuli Ruotsin kruununprinsessa.

Carl Philip ehti siis olla Ruotsin tuleva kuningas vain noin puolen vuoden ajan. Moni ei kuitenkaan tiedä, että Carl Philipistä kaavailtiin aikanaan myös Viron kuningasta. Kirjailija ja kuninkaallisasiantuntija Sanna-Mari Hovi muistelee erikoista tapausta syksyllä julkaistussa kirjassa Viikingeistä Victoriaan – Ruotsin monarkian tarina.

Hovi muistelee kirjassaan kuinka itsenäistyneeseen Viroon perustettiin rojalistinen puolue, joka kaavaili tuolloin vasta 13-vuotiaasta Carl Philipistä kuningasta VIron kansalle. Hovin mukaan taustalla piili muun muassa se, että Viro kuului Ruotsiin vuodet 1561–1721. Ajatus kuitenkin poiki ruotsalaisilta huvittuneita reaktioita.

Kuningatar Silvia, prinsessa Madeleine, prinssi Carl Philip ja kuningas Kaarle Kustaa juhlivat prinsessa Victorian konfirmaatiota 1992. Carl Philip oli tuolloin 13-vuotias.

Hovi kirjoittaa kirjassaan seuraavaa:

”Kotipiirissä ehdotus oli herättänyt suurta hupia. Silvia vastasi Viron valtiovierailulla, että ehdotus oli ystävällinen ja liikuttava, mutta prinssi oli tällaiseen vielä kovin nuori. Vuosi oli 1992 ja prinssi 13-vuotias. Tiettävästi ehdotusta ei ole uusittu eikä virallisesti esitetty.”

Vuoden 1992 jälkeen ajatus Carl Philipistä Viron kuninkaana unohtui nopeasti. Erikoinen ehdotus ylitti uutiskynnyksen jälleen vuonna 2014, kun kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel kiersivät Viroa valtiovierailun merkeissä. Asiasta uutisoi tuolloin muun muassa ruotsalaislehti Expressen.

Prinsessa Viktoria ja prinssi Daniel vierailivat Virossa 2014. Kuvassa myös Viron silloinen presidentti Toomas Hendrik Ilves ja hänen silloinen vaimonsa Evelin.

Ruotsin kuninkaalliset ovat aina nauttineet Virossa suurta suosiota, ja prinsessa Victorialta kysyttiinkin valtiovierailun tiimellyksessä, mitä mieltä hän olisi ajatuksesta, että hänen pikkuveljestään tulisi Viron hallitsija. Expressenin mukaan Victoria suhtautui tuolloin esitettyyn kysymykseen huumorilla.

– En kommentoi, kruununprinsessa tyytyi toteamaan.

– Olen kiitollinen, että saamme olla täällä ja vastaanotto on näin lämmin. On fantastista, että kahdella maalla on näin hyvä keskinäinen suhde, joka tulee vain parantumaan. Meillä on paljon yhteistä, ja monet virolaiset ovat tulleet Ruotsiin vuosien saatossa. Meillä on yhteistä historiaa monella tapaa, Victoria kehui.

Hovin mukaan Carl Philip on tuskin koskaan ollut harmissaan siitä, ettei hänestä koskaan tullut Viron tai edes Ruotsin kuningasta. Carl Philipillä uskotaan olleen näppinsä pelissä myös vuonna 2019, kun kuningas Kaarle Kustaa päätti vapauttaa lapsenlapsensa kuningashuoneen velvollisuuksista.

Prinsessa Sofialla ja prinssi Carl Philipillä on kolme lasta. Huhtikuussa syntyneen prinssi Alexanderin ristiäisiä vietettiin elokuussa Tukholmassa.

Carl Philipillä ja hänen puolisollaan prinsessa Sofialla on kolme lasta: huhtikuussa 2016 syntynyt prinssi Alexander, elokuussa 2017 syntynyt Gabriel sekä alkuvuodesta 2021 syntynyt prinssi Julian.

Kuninkaan päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että Carl Philipin sekä prinsessa Madeleinen alle kouluikäiset lapset voivat aikuisina tehdä tavallisia palkkatöitä. Kuningashuoneen jäsenille se ei olisi mahdollista.

Prinssi Carl Philip on sittemmin kertonut, että hän ja prinsessa Sofia näkevät muutoksen hyvänä asiana lastensa kannalta. Kuninkaan päätös enteilee, että parin lapset voivat kasvaessaan päättää asioistaan vapaammin.