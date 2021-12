Herttuatar Catherine yllätti: soitti ensimmäistä kertaa pianoa julkisesti – katso video koskettavasta esityksestä

Cambridgen herttuatar yllätti esiintymällä yhdessä muusikko Tom Walkerin kanssa.

Herttuatar Catherine on yllättänyt soittamalla ensimmäistä kertaa pianoa tv-kameroiden edessä ja saanut yleisön hämmästymään soittotaidoillaan.

Herttuatar esiintyi muusikko Tom Walkerin kanssa, ja heidän videoitu esityksensä näytettiin Royal Carols: Together At Christmas -joulukonsertissa Westminster Abbeyn kirkossa. Tilaisuus järjestettiin joulukuun alussa, mutta se esitettiin brittiläisellä ITV-kanavalla jouluaattona.

Brittilehdet ylistävät herttuattaren esiintymistä ja kuvailevat sitä nappisuoritukseksi. Myös herttuattaren kanssa ainutlaatuisen hetken jakanut Tom Walker kehuu vuolaasti herttuattaren suoritusta.

– Epäilemättä tämä oli kerran elämässä kokemus, Walker kuvailee heidän yhteisesitystään People-lehdelle.

– Hän todella rokkasi sen. Ei ole helppoa hypätä pianon eteen, kun vieressä on muusikoita, joiden kanssa ei ole koskaan soittanut ja taustalla pyörii tv-kamera, mutta hän onnistui täydellisesti.

Kensingtonin palatsi on julkaissut videon kaksikon koskettavasta esityksestä. Voit katsoa sen alta tai tästä linkistä.

People-lehden saamaan tiedon mukaan idea pianoesitykseen oli tullut herttuattarelta itseltään.

Lokakuussa hän osallistui Forward Trust -tapahtumaan, jossa tapasi Tom Walkerin ja kuuli hänen esittävän Leave a Light On -kappaleen. Hittikappale kertoo riippuvuudesta kärsivien kamppailusta.

Herttuatar oli vaikuttunut ja päätti pyytää Walkeria esiintymään hänen kanssaan joulukonserttiin. Kaksikko äänitti For Those Who Can't Be Here -kappaleen päivää ennen joulukonserttia.

Skotlantilainen Tom Walker on suosittu laulaja ja lauluntekijä.

Catherinen soittotaidot tekivät vaikutuksen Walkeriin. Videolla näkyy, kun esityksen päätteeksi he hymyilivät lempeästi toisilleen. Skottimuusikon mukaan herttuattaren rinnalla soittaminen oli suuri kunnia.

– Äitini oli aivan sekaisin, kun hän näki sen telkkarista. Tiedän, että tämä laulu koskettaa monia ihmisiä tänä jouluna. Olen henkisesti kaikkien kanssa, jotka kohottavat maljan täältä lähteneiden muistolle, Walker sanoo.

Herttuatar opetteli pianonsoiton jo lapsena, ja hänen kerrotaan saaneen suurta lohtua soittamisesta pandemia aikana.