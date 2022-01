Herttuatar Catherine, 40, on kovempi kuin moni uskoo – lähipiiri paljastaa, millä William hemmottelee väsynyttä perheenäitiä lasten mentyä nukkumaan

40 vuotta täyttävää herttuatar Catherinea verrataan nyt ahkerasti toiseen hovin voimahahmoon. Kun muilta voi pettää hermo, jonain päivänä kuningattareksi nousevalta Catherinelta ei, kuvailevat sisäpiiriläiset.

Jos ihmisiltä kysytään, muistavatko he yhtään skandaalia todennäköisen tulevan kuningattaren, herttuatar Catherinen elämästä, moni joutuu miettimään hartaasti. (Yksi niitä oli, mutta kauan sitten ja siihen liittyi yläosaton auringonotto ja tunkeilevat ranskalaispaparazzit.)

Julkinen mielikuva Catherinesta on joka tapauksessa hillitty, hallittu, samalla tyylikäs ja rento perheenäiti, joka onnistuu olemaan aina edustava vaikka synnytyksestä olisi kulunut vasta muutama tunti. Mutta keitä hänen lähipiiriinsä oikeasti kuuluu ja millainen hän oikeasti on?

9. tammikuuta pyöreät 40 vuotta täyttävän Catherinen kulissien takaista elämää kotioloissa valotettiin tuoreessa People-lehden jutussa.

– Kate haluaa viettää tavallista elämää, lähipiirin lähde kommentoi lehdelle.

– William tarjoilee Catherinelle gin and tonicin, kun lapset ovat menneet nukkumaan. He huolehtivat toisistaan, mutta eri tavoin.

Parin apuna kolmen lapsen kanssa on tunnetusti univormuun pukeutuva lastenhoitaja Maria Turrion Borrallo, mutta Catherinen kerrotaan olevan kuitenkin vahvasti vastuussa kodin ja sen aikataulujen pyörittämisestä.

– William ja Kate vievät lapsensa ulos satoi tai paistoi.

Williamin ja Catherinen tämänkertainen joulukorttikuva oli otettu perheen matkalla Jordaniassa.

Catherine on tunnetusti läheinen sisarustensa Pippan ja Jamesin sekä vanhempiensa kanssa, jotka ottivat rikkinäisen lapsuuden kokeneen Williamin kuin omaksi pojakseen.

Parilla tiedetään lisäksi olevan tiivis, uskollinen ja varsin yläluokkainen ystäväpiiri, joka ei juoruile parin asioista ulospäin. Moni heistä on peruja opiskeluajoilta ja pariutunut sittemmin ristiin keskenään.

Toisin kuin Meghanin ja Harryn tuttavapiiri, nämä ystävät eivät ole julkisuudenhenkilöitä ja heitä voi nähdä vilaukselta lähinnä seurapiirihäiden vieraiden joukossa tai Catherinen seurassa poolo-ottelujen katsomossa.

Yhdeksi Catherinen luottoystävistä mainitaan muuan Emilia Jardine-Paterson, joka kävi samaa sisäoppilaitosta Catherinen kanssa. Kun William ja Catherine erosivat lyhyesti vuonna 2007, juuri Emilia kuvattiin Ibizan-lomalla paikkailemassa Catherinen sydänsuruja. Sisustussuunnittelija Emilia on yksi prinssi Georgen kummeista ja hänen on kerrottu auttaneen sekä Kensingtonin palatsin että parin Norfolkin maaseutukodin sisustamisessa.

Emilia Jardine-Paterson ja aviomies David saapumassa Georgen ristiäisiin.

James ja Laura Meaden häät vuonna 2013 keräsivät yhteen brittiseurapiirien väkeä. Prinssi William toimi yhtenä ystävänsä bestmaneista.

Norfolkin naapureihin kuuluva Romneyn jaarlin tytär lady Laura Meade on puolestaan naimisissa yhden Williamin vanhimpiin kuuluvan ystävän ja bestmanin James Meaden kanssa. Laura on Louis’n kummitäti ja James Charlotten kummisetä. Pariskunnalla itsellään on samanikäisiä lapsia, joten ystävyys on siirtymässä jo seuraavalle sukupolvelle.

Toinen Norfolkin naapuri ja ystävä, Cholmondeleyn markiisin kanssa naimisissa oleva Rose Hanbury päätyi vuonna 2019 otsikoihin, kun brittilehdissä lähti kiertämään huhu, että prinssi William olisi hairahtunut pettämään Catherinea tämän kanssa ja rouva olisi potkittu ulos ystäväjoukosta. Kohu laantui kuitenkin pian, eikä välirikon todellisuudelle saatu vahvistusta.

Kuninkaallisasiantuntijat ovat sanoneet, että vilahduksia Catherinen ”oikeasta” arkipersoonasta voi nähdä helpoiten edustustilaisuuksissa, joissa hän kilpailee jossakin leikkimielisessä urheilulajissa puolisoaan vastaan.

Vuoden 2019 Timeline-dokumentissa hoviasiantuntija kiinnitti huomiota herttuattaren olemukseen, kun hän pääsee urheilemaan tai puuhamaan lasten kanssa: silloin hän rentoutuu ja väläyttää hersyvän naurun.

Prinssi Georgen, 8, prinsessa Charlotten, 6, ja prinssi Louis’n, 3, äitinä Catherinen kerrotaan olevan varsin maanläheinen. Hän on itse kiitellyt onnellista lapsuuttaan ja vanhempiaan siitä, että nämä omistivat paljon aikaa lapsilleen ja kannustivat näitä harrastuksiin.

– Kyseessä on tavallinen, hälyisä koti, jossa lapset juoksevat ympäriinsä ja kaatavat tavaroita, lähde kuvaili menoa People-lehdelle vuonna 2020.

Catherinen huoliteltu ulkomuoto on sisäpiirin mukaan myös lähinnä kameroita varten. Usein hän hoitaa meikkinsä itse, joskus myös hiuksensa.

– Kotona ei föönailla kampauksia, tukka on poninhännällä. Hän on joko urheiluvaatteissa tai mekossa ja tennareissa, hyvin vähässä meikissä ja pahoittelemassa, että kouluun ollaan taas lähdössä kiireellä ja myöhässä. Hän elää tavallista työtä tekevän äidin elämää, työ on vain erilaista kuin monella muulla.

Ainoat tilanteet, joissa Catherinen hillityn olemuksen on nähty säröilevän julkisesti liittyvätkin temppuileviin lapsiin. Pippa-tädin häissä vuonna 2017 pieni prinssi George pelleili hääpuvun takana ja kukkakorinsa kanssa, mikä sai äiti-Catherinen ojentamaan 3-vuotiasta sen verran tiukkasanaisesti, että tuleva kruununperillinen vuodatti pari kyyneltä.

Catherinen huoliteltu föönikampaus tunnetaan julkisuudessa, mutta arjessa hänen kerrotaan ottavan paljon rennommin.

Britanniassakin pahana jatkuva koronatilanne aiheuttaa haasteita tämänkertaiselle syntymäpäivän vietolle. Kun Catherine juhli edellisiä pyöreitä vuosia tammikuussa 2012, hänen kerrottiin pitäneen pienen piirin illalliset Kensingtonin palatsissa perheelle ja ystäville.

Viime vuosina pari on suosinut juhlapaikkana Norfolkin maalaiskotiaan Anmer Hallia, jossa he viettävät yleisesti myös joululomansa. Hello-lehden mukaan juhlat vietetään todennäköisesti nytkin siellä.

Korona-aika kaikkinensa on kuitenkin ollut menestyksekäs Catherinelle. Hän on ottanut isompaa roolia hovin tehtävissä, kiitellyt väsymättä terveydenhuollon henkilökunnan jaksamista ja jakanut omia kokemuksia välillä tukalasta etäkoulusta ja eristyksestä.

Aina ei ollut näin. Kun Catherinesta tuli herttuatar, Daily Mail kuvaa monen turhautuneen hänen aluksi varovaiseen toimintaansa ja tekemättömyyteensä, kun he odottivat hoviin astuvan jonkun uuden ja dianamaisen valovoimaisen hahmon. Catherine ei kuitenkaan halunnut uudeksi Dianaksi, vaan käytti aikansa perehtyäkseen asioihin perin pohjin, sanoo Daily Mailille Catherinen aiempi sihteeri Rebecca Priestley.

Pinnalta viileää ja tarvittaessa kovaa, mutta sisältä pehmeää Catherinea, ”teräksistä vaahtokarkkia”, verrataan kuningataräitiin, nyt jo edesmenneeseen, aina hymyilleeseen Elisabetiin.

Kuningataräiti Elisabet (1900-2002) tunnettiin aina iloisesta ilmestään. Kuoren alla hän oli tiukka pakkaus, jota Catherine nyt monen hovia tuntevan mukaan muistuttaa.

Robert Lacey, historioitsija ja kuninkaallisten elämänkerturi sanoo Timesissa, että prinssien puolisoista Meghan vaikutti ensin kovemmalta luulta, mutta osoittautui, että Catherine on kuitenkin se sisukkaampi ja se joka ymmärsi julkisuuden paineet.

Ensimmäiset merkit herttuattaren lujasta luonteesta nähtiin vuonna 2012, kun aiemmin mainitut paparazzikuvat yläosattomana aurinkoa ottaneesta Catherinesta päätyivät julkisuuteen kesken parin Aasian-matkan. William oli tuolloin silminnähden poissa tolaltaan, mutta Catherine ei.

– Matka olisi voinut muuttua kiusalliseksi ja epäonnistua. Mistään ei olisi tullut mitään, jollei Catherine olisi ottanut teräksistä asennetta. Hän totesi vain, että tällaista sattuu...ei anneta sen häiritä, muistelee Jamie Lowther-Pinkerton, herttuaparin entinen yksityissihteeri Timesille.

Paparazzikuvaskandaali pamahti kesken Williamin ja Catherinen Aasian-matkan syyskuussa 2012. Pari julkaisi lausunnon, jossa he tuomitsivat ”groteskin” yksityisyyden loukkaamisen. Sisäpiiriläisten mukaan nimenomaan Catherine piti tilanteessa pään kylmänä.

Jouluaattona Britannian televisiossa nähtiin Catherinen ideoima, Westminster Abbeyssa järjestetty joulukonsertti, jonka tarkoituksena oli kunnioittaa pandemian aikana kunnostautuneita ihmisiä ja organisaatioita. Kaiken päälle herttuatar hämmästytti yleisön ja katsojat soittamalla ensimmäistä kertaa pianoa tv-kameroiden edessä ja vieläpä varsin taitavasti.

Catherine ideoi televisioidun joulukonsertin Westminster Abbeyssa ja päätyi esiintymään siellä myös itse. Herttuapari vaihtoi kuulumisia paikalle kutsuttujen ns. tavallisten ihmisten kanssa.

Amerikkalaiskanava CNN:n pitkässä analyysissa konsertin tulkittiin heijastelevan sitä, minkälainen kuningatar Catherinesta jonain päivänä tulee.

Catherinen, kuten toisen viime aikoina suosiota nauttineen hovin jäsenen, prinssi Edwardin puolison Sophien, katsotaan tuoneen hoviin enemmän kosketusta todelliseen elämään, joka kumpuaa kokemuksista ”tavallisina” ihmisinä. Daily Mailin mukaan Catherine ja Sophie ovat nykyään varsin läheisiä ja Catherinelle 17 vuotta vanhempi Sophie on luottohenkilö, jolta kysyä mielipiteitä.

– He ymmärtävät, miten ihmiset näkevät kuninkaallisen perheen ja pystyvät käyttämään sitä tietoa auttaakseen monarkiaa sopuetumaan nykyaikaan, CNN:n Lontoon kirjeenvaihtaja summaa.

