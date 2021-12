Kuningatar Elisabetilla on salainen taito, josta vain harva tietää – naurattaa sillä työntekijäänsä

Kuningattaren palveluksessa työskentelevä Angela Kelly kertoi aikoinaan, että hänellä ja hallitsijalla on tapana hassutella keskenään.

Pukijan mukaan kuningattarella on suorastaan pistävä huumorintaju.

Vain kaikkein suurimmat hallitsijat voivat samaan aikaan olla sekä maailman tunnetuimpia että salamyhkäisimpiä henkilöitä. On sanomattakin selvää, että kuningatar Elisabetissa on lukuisia piirteitä ja ominaisuuksia, joista suurimmalla osalla meistä ei ole mitään käsitystä.

Yksi erikoinen yksityiskohta kävi ilmi vuonna 2007 tehdyssä haastattelussa, jossa kuningattaren henkilökohtainen muotisuunnittelija ja luottopukija Angela Kelly, 64, meni paljastamaan mielenkiintoisen yksityiskohdan työnantajastaan.

Kelly nimittäin paljasti kaikelle kansalle kuningattaren olevan oiva imitaattori.

– Me hassuttelemme paljon. Kuningattarella on terävä huumorintaju ja hän on mainio imitaattori.

– Hän osaa matkia kaikkia aksentteja, myös omaani, Kelly kertoi haastattelussa.

Angela Kelly on brittiläinen, mutta hänen äänessään voi olla jäänteitä juuriltaan Liverpoolista.

Angela Kelly on yksi kuningattaren tärkeimmistä työntekijöistä, joka usein kuvataan hänen rinnallaan.

Kuningattaren tiedetään olevan erityisen läheinen suunnittelijansa kanssa, sillä hallitsija antoi poikkeuksellisesti siunauksensa Kellyn vuonna 2019 julkaisemalle elämäkertakirjalle, joka käsittelee pitkälti hänen työtään kuningattaren palveluksessa.

Kuninkaallistuntijoiden mukaan kuningattaren tuki on merkki korkeasta kunnioituksesta työntekijän ja hänen hallitsijansa välillä.

Angela Kelly on työskennellyt kuningatar Elisabetin palveluksessa jo kymmeniä vuosia ja kaksikosta on sinä aikana tiettävästi tullut läheisiä. Angela Kelly on vastuussa kuningattaren vaatteista, koruista, arvomerkeistä ja asusteista.

Kellyn kommenttia vuodelta 2007 intoutui muistelemaan brittimediassa Mirror.