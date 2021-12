Alankomaiden tuleva kuningatar Amalia viettää tänään 18-vuotissyntymäpäiväänsä. Tuore elämäkerta kurkistaa kruununprinsessan tarkoin varjeltuun yksityiselämään.

Alankomaiden kruununprinsessa Amalia, koko nimeltään Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, täyttää tänään tiistaina 7. joulukuuta 18 vuotta. Kruununperijän 18. syntymäpäivä tarkoittaa sitä, että hän osallistuu jatkossa edustustehtäviin täyspäiväisesti kuninkaallisena.

Amalian isä on maan nykyinen kuningas Willem-Alexander ja äiti maan nykyinen kuningatar Máxima. Hallitsijaparilla on myös kaksi nuorempaa lasta.

Amalian elämään on jo mahtunut monenlaisia vaiheita hänen nuoresta iästään huolimatta. Nuori kuninkaallinen on kertonut avoimesti mielenterveysongelmistaan ja ilmoittanut, ettei hän aio käyttää kuninkaallisia varoja ennen kuin tekee täyspäiväisesti töitä edustustehtävissä.

BBC julkaisi prinsessasta ison artikkelin tämän merkkipäivän kunniaksi. Jutussa arvellaan, että musiikkia, tiaroja ja musikaaleja rakastava nainen voi hyvinkin aloittaa uudenlaisen aikakauden Alankomaiden monarkiassa.

Prinsessa Amalia lapsena.

Prinsessa Amalia vietti varsin tavanomaisen lapsuuden ja valmistui lukiosta viime kesänä hyvin arvosanoin.

Amaliaa on kuvailtu nuorten esikuvaksi. Täytettyään 18 hän olisi oikeutettu 1,6 miljoonan suuruiseen verovapaaseen vuosipalkkaan, mutta hän yllättäen kieltäytyi. Prinsessa perusteli päätöstään sillä, ettei ”hän ole vielä tehnyt mitään ansaitakseen sitä”.

Amalia on ensimmäisen Hollannin kuninkaallisen perheen jäsenen, joka on koskaan kieltäytynyt verovapaasta palkasta ja kulukorvauksista, Hollannin yleisradioyhtiö NOS kertoi aiemmin.

Prinsessa Amalia pyöräili nuorena kouluun, kuten maassa on tyypillistä.

Prinsessan ratsastuksiin kuuluu pianonsoitto ja ratsastus.

Kruununprinsessa päätyi hiljattain otsikoihin, kun hän arvosteli tuoreessa elämäkerrassa sitä, miten maassa kuninkaalliset tarvitsevat avioitumiselleen suostumuksen parlamentilta.

– Jos parlamentti ei hyväksy sitä miestä, johon rakastun, joka tukee minua ja kenen kanssa haluan viettää loppuelämäni, on katsottava, mitä tulen tekemään, hän pohti koomikko Claudia de Breijin kirjoittamassa kirjassa.

– En voi toimia itseni kustannuksella. Silloin en voisi antaa parastani maalleni.

Elämäkerrassa prinsessa mainitsi, että hänen lähipiirissään on samaa sukupuolta olevien suhteita ja että hänen perheessään ”homoseksuaalisuus ei ole iso juttu”.

Julkisuudessa käytiin keskustelua siitä, mitä kävisi, jos Amalia avioituisi samaa sukupuolta olevan kanssa. Hollannin pääministeri Mark Rutte riensi linjaamaan, että kruununperijä voi avioitua samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa luopumatta kruunustaan. Maassa on ollut sukupuolineutraali avioliittolaki 20 vuotta.

Prinsessalla ei ole kumppania, mutta hän on nuoresta iästään huolimatta joutunut jo kokemaan pettymyksen rakkauselämässä.

Teini-ikäisenä Amalia alkoi seurustella opiskelijakaverinsa kanssa, kunnes poikaystävän todelliset motiivit paljastuivat. Elämäkerran mukaan kävi ilmi, että tämä oli aloittanut suhteen prinsessan kanssa vain vedon takia.

Prinsessa Amaliaan on viime aikoina kohdistunut enemmän huomiota mediassa.

Kruununprinsessa on saanut kiitosta puhuessaan poikkeuksellisen avoimesti mielenterveydestään. Hän on muun muassa avautunut, että joskus ”kaikki on ollut hänelle liikaa, kuten koulu ja ystävät”, mikä on saanut hänet hakeutumaan terapiaan.

Hän näkee mielenterveyden yhtä tärkeänä kuin fyysisen terveyden.

– Jos minun tarvitsee jutella, niin varaan ajan. Ammattilaisen kanssa jutteleminen on aivan normaalia.

Prinsessan perheeseen kuuluu myös kaksi nuorempaa siskoa, Alexia ja Ariane. Perhe poseeraa kahdesti vuodessa virallisissa perhepotreteissa, mutta muutoin Amalia on viettänyt pääosin yksityistä elämää parrasvaloilta piilossa.

Prinsessa Amalia, kuningas Willem-Alexander, prinsessa Ariane, kuningatar Máxima ja prinsessa Alexia tervehtimässä kansaa vuonna 2013.

Mediassa vain harvakseltaan esiintyneestä Amaliasta ei tiedetä paljoa, mutta kansa on ihastunut hänen nöyryyteensä, avoimuuteensa ja aitouteensa.

– Jos voin estää huonon tilanteen diplomatian keinoin, olen tehnyt maailmasta hieman paremman paikan, ja se tekee minut onnelliseksi, hän korosti elämäkerrassa.

Kuningas Willem-Alexander on toivonut, että hänen tyttärensä saisi kerätä mahdollisimman paljon kokemuksia ja muistoja niin sanotusta normaalista elämästä.

Amalia onkin työskennellyt tarjoilijana rantabaarissa. Hänen baarimikon taitojaan on kuulemma kehuttu, ja hän on saanut lempinimen ”cocktail-prinsessa”. Hän on myös nimennyt hevosensa Mohitoksi.

Kruununprinsessa on selvästi nauttinut tavallisesta elämästä. Amalian mukaan hän ei olisi vielä valmis kuningattareksi ja mikäli nykyinen hallitsija menehtyisi, hän pyytäisi äitiään tehtävään.

Prinsessa Amalia on ollut hyvin vähän julkisuudessa. Nuoresta iästään huolimatta hänestä julkaisitiin elämäkerta marraskuussa.

Tällä hetkellä Amalia viettää välivuotta opinnoista, mutta viralliset edustustehtävät odottavat. Enää häntä ei voida suojella julkisuudelta, kun hän astuu parrasvaloihin kuninkaallisen perheen täyspäiväisenä edustajana.

Alankomaissa kuninkaallisilta odotetaan ”tavallisuutta”, joten nähtäväksi jää, aikooko tuleva kuningatar näyttää suuntaa kuninkaallisten uudenlaiselle aikakaudelle ja erottua joukosta.