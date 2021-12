Riehujaprinssi Ernst Augustin tuomio käsiteltiin uudelleen – saa taas juoda alkoholia

Ehdollinen vankeustuomio jäi voimaan, kun Monacon prinsessa Carolinen aviomiehen viimevuotisia väkivaltaisuuksia käsiteltiin itävaltalaisessa ylioikeudessa.

Hannoverin prinssi Ernst Augustin keväisen riehumistuomion valituskäsittely istuttiin osavaltion ylioikeudessa Linzissä marraskuun lopussa, kertovat itävaltalaismediat. Prinssi tuomittiin viime maaliskuussa kymmeneksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen muun muassa poliisin lyömisestä ja virkamiesten uhkailusta.

Ylioikeus pysytti vankeustuomion ennallaan, mutta kumosi muut aluetuomioistuimen määräykset. Welsin aluetuomioistuin oli kieltänyt prinssiä muun muassa lähestymästä tiettyjä rakennuksia, oleskelemasta Grünaussa sijaitsevassa kiinteistössä sekä juomasta alkoholia. Lisäksi se määräsi hänet käymään psykoterapiassa.

Prinssi itse ei saapunut paikalle tuoreimpaan oikeuskäsittelyyn. Hän vetosi kirjallisesti korkeaan koronariskiinsä ja kertoi haluavansa välttää mediamyllytyksen. Ernst Augustin asianajajan mukaan prinssin terveys on parantunut, ja hän toivoo rauhaa ja hiljaisuutta toipumiselleen.

Tuomio oli seurausta selkkauksista prinssin metsästysmajalla Itävallan Alpeilla. Ernst August muun muassa uhkasi virkavaltaa 30-senttisellä veitsellä ja löi poliisia heinäkuussa 2020. Saman vuoden syyskuussa mies uhkaili taloudenhoitajaansa ja tämän puolisoa. Tilanne päättyi piiritykseen ja Ernst Augustin pidätykseen.

Työtehtävissä olleet poliisit ja terveydenhuollon työntekijät kuvasivat episodeja todistajina aluetuomioistuimessa maaliskuussa.

– Olimme hänen mukaansa natseja, meidät tapettaisiin, perheemme olisi tuhottava, sopisimme työskentelemään bordellien sisäänheittäjiksi, kiveksemme olisi silvottava, kuvaili paikalla ollut poliisi Bild-lehden mukaan.

Paikalla ollut ensihoitaja kuvaili, ettei ollut koskaan nähnyt samanlaista tehtävää uransa aikana.

– Tällaista väkivaltaa on vain elokuvissa, ensihoitaja kuvaili.

Prinssin puolustus vetosi oikeudessa tämän henkiseen terveydentilaan sekä hammaslääkärin määräämiin voimakkaisiin särkylääkkeisiin.

Monacon prinsessa Carolinea ei ole enää vuosiin nähty aviomiehensä Ernst Augustin rinnalla. Kuva vuodelta 2007.

Monissa kohuissa vuosien varrella ryvettynyt Ernst August on edelleen Monacon prinsessa Carolinen laillinen aviomies. Pariskunta avioitui tammikuussa 1999, mutta on asunut jo toistakymmentä vuotta erillään. Parilla on yhteinen tytär, prinsessa Alexandra.

Ernst August Albert Paul Otto Rupprecht Oskar Berthold Friedrich-Ferdinand Christian-Ludwig Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg Königlicher Prinz von Großbritannien und Irland on Saksan viimeisen keisarin Vilhelm II:n jälkeläinen ja polveutuu Euroopan tunnetuimmista kuninkaallisista suvuista.

