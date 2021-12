Prinssi William paljastaa voimabiisinsä – yksi kasarin hitti oli prinsessa Dianan mieleen

Prinssi William kertoo Applen uutuuspodcastissa niin omista kuin lastensakin suosikkikappaleista.

Musiikin tiedetään vaikuttavan ihmisiin monella tapaa. Tutun kappaleen kuuleminen saattaa tuoda mieleen monia muistoja, kun taas voimabiisi voi kääntää huononkin päivän hyväksi.

Tällaisia energiaa tuovia kappaleita löytyy myös kuninkaallisten soittolistoilta. Applen uudessa Time to Walk -podcastissa prinssi William, 39, kertoo nimittäin aloittavansa viikon usein AC/DC:n Thunderstruck-hitillä.

– Se (biisi) saa sinut varmasti hereille. Sitä kuunnellessa tulee tunne, että selviät mistä tahansa, prinssi toteaa.

Prinssi William aloittaa viikkonsa useimmiten AC/DC:n tahdissa.

Samaisessa podcastissa prinssi William kertoo edesmenneen äitinsä, prinsessa Dianan rakastaneen suuresti laulajalegenda Tina Turneria. Tämä selviää brittilehti Timesin hiljattain julkaistusta artikkelista.

– Yksi kappaleista, jonka muistan ja jota kuuntelen vielä tänäkin päivänä, on Tina Turnerin The Best. Sen laulaminen auton takapenkillä tuntui todelliselta perheajalta.

Prinssi muistelee, että hänen äitinsä lauloi kappaletta usein viedessään häntä kouluun. Toisinaan autossa matkasi mukana myös vartija, joka yhtyi lauluun.

– Kuuntelimme musiikkia ja lauloimme aivan koulun porteille asti.

Prinsessa Diana menehtyi elokuussa 1997 auto-onnettomuudessa Pariisissa.

Prinsessa Diana rakasti Tina Turnerin musiikkia. Kuvassa hän poseeraa yhdessä poikiensa kanssa vuonna 1989.

Williamin ja hänen edesmenneen äitinsä rakkaus musiikkiin on siirtynyt eteenpäin myös prinssin omalle jälkikasvulle.

Helmikuussa äänitetyssä podcastissa prinssi kertoo, että hänen lapsensa prinssi George, 8, prinsessa Charlotte, 6, ja prinssi Louis, 3, tanssivat usein kotonaan musiikin tahtiin.

– Useimpina aamuina Charlotte ja George tappelevat siitä, mitä musiikkia milloinkin soitetaan, prinssi William kertoo podcastissa.

Prinssi William toi koko perheensä punaiselle matolle joulukuussa 2020. Lapsista oikealla prinssi George, keskellä prinsessa Charlotte ja vasemmalla prinssi Louis.

Kolmikon tämänhetkinen suosikkikappale on Shakiran Waka Waka.

– Sen (kappaleen) koreografiaan kuuluu paljon lantion heilutusta ja asuja. Etenkin Charlotte juoksentelee mekoissaan ja balettikamppeissaan ympäri keittiötä, prinssi paljastaa ja jatkaa:

– Sitten hän (Charlotte) suuttuu Louisille, joka kulkee hänen perässään ja yrittää ottaa hänestä mallia.

Prinssi toteaa nauttivansa näistä koko perheen musisointi- ja tanssihetkistä suuresti.

– Ne hetket, kuun lapset hyörivät ympäriinsä nauttien tanssista ja musiikista, ovat täynnä onnea.