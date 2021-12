Herttuatar Meghan voitti lähes kolme vuotta kestäneen oikeustaistelun – juhlisti voittoaan teräväsanaisella tiedotteella ja tylytti hävinnyttä osapuolta

Herttuatar Meghan iloitsee tiedotteessaan kolmevuotisen oikeustaistelun ratkenneen lopullisesti hänen hyväkseen.

Sussexin herttuatar Meghan on voittanut lähes kolme vuotta kestäneen oikeustaistelun Mail on Sunday -lehteä ja MailOnline-verkkosivustoa julkaisevaa brittikustantaja Associated Newspapersia vastaan. Herttuatar on välittänyt virallisen tiedotteen, jossa iloitsee tapauksen ratkeamisesta hänen hyväkseen.

– Tämä ei ole voitto ainoastaan minulle, vaan jokaiselle, joka on joskus pelännyt puolustaa sitä, mikä on oikein, herttuatar totesi tiedotteessaan.

– Vaikka tämä voitto tulee olemaan ennakkotapaus, tärkeintä on se, että voimme nyt yhdessä olla tarpeeksi rohkeita muovataksemme mediaa, joka sallii ihmisten olla julmia sekä hyötyy luomistaan valheista ja tuskasta, hän jatkoi.

Oikeusriidassa on ollut kyse yksityisestä kirjeestä, jonka Meghan oli kirjoittanut isälleen Thomas Marklelle. Mail on Sunday oli julkaissut haltuunsa saaman kirjeen osia ilman Meghanin lupaa. Kirje oli kirjoitettu vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun Meghan ja prinssi Harry olivat avioituneet toukokuussa 2017.

Meghan ja Harry ovat puhuneet avoimesti siitä, millaisia vaikutuksia kohuotsikoilla on ollut muun muassa herttuattaren mielenterveyteen.

Herttuatar Meghan voitti oikeustaistelun alun perin jo tämän vuoden helmikuussa, jolloin Associated Newspapers määrättiin oikeuden päätöksellä maksamaan herttuattarelle 450 000 puntaa (noin 520 000 euroa) oikeudenkäyntikuluja ja korvauksia. Sen lisäksi yhtiön oli oikeuden mukaan julkaistava ”merkittävä ilmoitus” aiheesta Mail on Sundayn etusivulla ja verkkosivuilla.

Brittikustantaja kuitenkin vei asian hovioikeuteen väittäen, ettei herttuattaren isälleen laatima kirje ollut niin yksityinen kuin herttuatar oli esittänyt, vaan että kirje olisi laadittu julkisuutta silmällä pitäen.

Tiedotteessaan herttuatar Meghan kritisoi brittikustantajaa oikeudenkäynnin pitkittämisestä. Herttuattaren mukaan käsittelyn piteneminen usealla kuukaudella mahdollisti medialle sen, että he saivat tilanteesta irti lisää myyviä otsikoita ja kohuartikkeleita.

– Minulle tässä oikeudenkäynnissä on ollut alusta alkaen kyse oikeasta ja väärästä, vastapuolelle pelistä, jossa ei ole sääntöjä. Mitä enemmän he pitkittivät tätä, sitä enemmän he pystyivät muovaamaan faktoja ja manipuloimaan kansaa tehden yksinkertaisesta asiasta monimutkaisen, jotta he pystyisivät luomaan lisää otsikoita ja myymään lisää lehtiä, Meghan tylytti tiedotteessaan.

– Tämä on järjestelmä, jossa kaaos menee totuuden edelle. Kuluneiden kolmen vuoden aikana olen ollut kärsivällinen kohdatessani petosta, häirintää ja laskelmoituja hyökkäyksiä, tiedote jatkui.

Herttuatar Meghan voitti lopullisesti kolmevuotisen oikeustaistelun brittitabloidia vastaan.

The Mail on Sunday -lehden omistaa lordi Jonathan Rothermere. Meghan nosti myös hänet esiin tiedotteessaan todeten, että oikeuden tuoreen ja lopullisen päätöksen perusteella Rothermere ja hänen omistamansa lehti ovat rikkoneet lakia. Lisäksi herttuatar muistutti ihmisiä siitä, ettei hän ole ainoa tabloidien uhriksi ajautunut henkilö.

– Oikeus päätti laittaa heidät tilille teoistaan ja toiveeni on, että me kaikki teemme samoin. Sillä vaikka tämä asia saattaa vaikuttaa kaukaiselta omassa arjessasi, se ei ole. Huomenna se saatat olla sinä. Näitä vahingollisia tapauksia ei tapahdu satunnaisesti. Ne ovat päivittäinen asia, jotka erkaannuttavat meitä. Me ansaitsemme parempaa, herttuatar päätti tiedotteensa.