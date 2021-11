Kirjaväite: Prinssi Charles spekuloi Harryn ja Meghanin lasten ihonvärillä

Uutuuskirjassa väitetään, että prinssi Charlesin ajattelematon kommentti prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin lasten ihonväristä käynnisti palatsin sisällä juorumyllyn, joka sai rasistiset mittasuhteet.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan sanoivat viime keväänä suuren kohun aiheuttaneessa Oprah-haastattelussa, että brittihovissa oltiin huolissaan heidän tulevien lastensa ihonväristä.

Lue lisää: Meghan väittää: Brittihovissa oltiin huolissaan Archie-pojan ihonväristä

Meghan kertoi häntä haastatelleelle talk show -juontaja Oprah Winfreylle, että raskauskuukausien aikana hovissa keskusteltiin siitä, kuinka tumma iho Archiella tulisi olemaan.

– Aiheesta käytiin useampia keskusteluja. Ne käytiin Harryn kanssa siitä, kuinka tummaihoinen vauvasta saattaisi olla tulossa ja mitä sellainen saattaisi tarkoittaa ja miltä sellainen saattaisi näyttää, Meghan sanoi.

Hän ei kuitenkaan suostunut paljastamaan, kuka hovin sisällä huolen toi esiin.

Winfrey kertoi myöhemmin, että kameroiden sammuttua Harry ja Meghan kertoivat, etteivät kyseessä olleet kuitenkaan Harryn isovanhemmat kuningatar Elisabet tai prinssi Philip.

Lue lisää: Harry paljasti kameroiden sammuttua yksityiskohdan Archie-pojan ihonväriä kommentoineista – halusi tehdä yhden asian selväksi

Harry ja Meghan aiheuttivat valtavan kohun maaliskuussa Oprah-haastattelullaan.

Uunituoreessa amerikkalaisen toimittaja-kirjailijan Christopher Andersenin kirjoittamassa Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan väitetään Page Sixin mukaan, että ihonvärikeskustelun olisi pannut alulle Harryn isä, kruununperijä prinssi Charles.

Luotettavaksi kuvaillun lähteen mukaan Charles olisi pohtinut vaimolleen herttuatar Camillalle, minkä värisiä Harryn ja Meghanin lapsista mahtaisi tulla. Keskustelu käytiin väitetysti Harryn ja Meghanin kihlajaispäivän aamuna 27. marraskuuta 2017.

– Noh, varmasti aivan upeilta, Camillan kerrotaan vastanneen häkeltyneenä.

– Tarkoitan, että millainen heidän lastensa ihonväri tulee olemaan, Charlesin väitetään jatkaneen ääntään madaltaen.

Prinssi Charlesin lehdistöedustaja kommentoi asiaa Page Sixille tyrmäten koko kertomuksen kuvitelmana. Enempää hän ei katsonut aiheelliseksi kommentoida.

Prinssi Charlesin väitetään pohtineen lapsenlastensa ihonväriä.

Kirjassa ei kuitenkaan väitetä, että Harry ja Meghan olisivat viitanneet kohuhaastattelussaan juuri Charlesiin. Charlesin uteliaiden puheiden kerrotaan kuitenkin laukaisseen keskustelun, jota käytiin kuiskien Buckinghamin palatsin käytävillä, ja joka sai rasistisen sävyn. Siinä vaiheessa, kun asia saavutti herttuaparin, oli se kirjailija Andersenin mukaan saanut jo myrkylliset mittasuhteet.

– Charlesin esittämä kysymys kaikui vähemmän viattomalla tavalla kaikkialla Buckinghamin palatsissa. Heidän juoruilunsa keskittyi siihen, miltä kuninkaalliset ”näyttäisivät muulle maailmalle”, kun sukuun sekoittuu afroamerikkalaista verta, Andersen kuvaa.

Hänen mukaansa juoruja levittivät palatsin korkean tason neuvonantajat.

Ihonvärikeskustelun kerrotaan aiheuttaneen kitkaa myös veljesten prinssi Harryn ja prinssi Williamin välille.

Harryn väitetään turhautuneen, kun hän oli juorut kuultuaan mennyt keskustelemaan asiasta isänsä prinssi Charlesin kanssa. Charles on väitetysti todennut Harryn olevan ”herkkänahkainen” asian suhteen.

Isänsä mielipiteeseen yhtyi väitetysti myös Harryn veli William, jonka kerrotaan kuvanneen ihonvärikommenttia ”tahdittomaksi”, mutta ei ”merkiksi rasismista perheessä”.

Kun herttuapari kertoi asiasta julkisuudessa, William kiisti jyrkästi rasismin perheessä. Prinssi Williamin lehdistöedustaja ei ole kommentoinut asiaa.

Lue lisää: Charlesilta udeltiin Harryn ja Meghanin kohuhaastattelussa ilmenneistä rasismisyytöksistä – prinssiltä yksiselitteinen reaktio

Lue lisää: Tällainen on brittihovin rasismikohujen täyteinen historia