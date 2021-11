Lähteet: Kuningatar Elisabetin vointi on parantunut – viettää perinteistä perhejoulua Sandringhamin kartanossa

Kuningatar Elisabetin odotetaan lentävän mielipaikkaansa Sandringhamin kartanoon helikopterilla 17. joulukuuta. Jouluvieraiksi odotetaan runsasta joukkoa lapsia, lastenlapsia ja lastenlastenlapsia.

Kuningatar Elisabetin vointi on kohentunut, sisäpiiristä kerrotaan.

Brittilehti Mirrorin kuninkaallislähteiden mukaan kuningatar Elisabet, 95, on ilmoittanut perheelleensä emännöivänsä perinteistä perhejoulua Sandringhamin kartanossa Norfolkissa. Lehden mukaan kuningatar on kertonut voivansa ”huomattavasti paremmin”.

Kuningattaren terveys on herättänyt viime aikoina huolta. Lokakuun puolessa välissä julkisuuteen vuosi tieto, että kuningatar on lääkärin määräyksestä luopunut päivittäisistä alkoholiannoksistaan. Pian tämän jälkeen kerrottiin, että kuningatar on joutunut jäämään lepäämään ja perunut edustustehtävänsä. Tuolloin hän vietti myös yhden yön sairaalassa.

Vielä 14. marraskuuta kuningatar joutui perumaan esiintymisensä kaatuneiden muistopäivän juhlallisuuksissa selkävaivojen vuoksi. Seuraavalla viikolla hän kuitenkin tapasi asevoimien komentajan Sir Nick Carterin ja edusti sitä seuranneena viikonloppuna kuninkaallisissa tuplaristiäisissä Windsorissa.

Lehtitietojen mukaan kuningatar aikoo siirtyä Windsorista joulun viettoon Sandringhamiin 17. joulukuuta. Matkan uskotaan taittuvan helikopterilla, mutta perinteistä junamatkaa Lontoosta ei ole vielä suljettu pois.

Elisabet matkusti lempipaikkaansa Sandringhamin kartanoon helikopterilla myös sairauslomansa aikana 4. marraskuuta. Lennon kesto on noin 50 minuuttia.

Joulun viettoon on lehtitietojen mukaan kutsuttu prinssi Charles, prinssi William perheineen, prinssi Edward perheineen, jotka ovat vahvistaneet tulonsa. Myös prinsessa Annen ja hänen lastensa Peter Phillipsin ja Zara Tindallin odotetaan saapuvan paikalle.

Kutsuttujen joukossa ovat myös kohuissa ryvettynyt prinssi Andrew sekä hänen lapsensa prinsessa Beatrice ja prinsessa Eugenie perheineen.

Sandringhamiin on kutsuttu Mirrorin mukaann myös Yhdysvaltoihin muuttaneet, hovia kohupaljastuksillaan ravistelleet prinssi Harry ja herttuatar Meghan sekä heidän lapsensa Archie ja Lilibet. Heidän ei kuitenkaan odoteta saapuvan paikalle.

Kuninkaallinen perhe on perinteisesti kävellyt Sandringhamin kartanolta joulukirkkoon Pyhän Maria Magdalenan kirkon jumalanpalvelukseen. Kuva joulupäivältä 2019.

Kyseessä on ensimmäinen joulu, jonka Elisabet viettää ilman huhtikuussa 99-vuotiaana kuollutta aviomiestään prinssi Philipiä. Parin hääpäivänä, 20. marraskuuta, Elisabet vetäytyi kaikessa hiljaisuudessa Windsorin linnaan.

Viime vuonna kuningatar vietti joulua Sandringhamissa kahdestaan Philipin kanssa koronaviruspandemiasta johtuen.

Kuninkaallisen perheen odotetaan osallistuvan perinteiseen jumalanpalvelukseen joulupäivänä Sandringhamissa. Kuningatar Elisabetin kerrotaan suhtautuvan joulukirkkoon osallistumiseen määrätietoisesti. Kuningatar matkustanee aiempien vuosien tapaan kirkkoon autolla, kun muu perhe taittaa matkan kävellen.