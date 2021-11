Brittihovilta poikkeuksellinen reaktio kuohuttaneeseen paljastusdokumenttiin – ohjelmassa erikoisia väitteitä median ja kuninkaallisten ”sanattomasta sopimuksesta”

BBC esitti maanantai-iltana The Princes and the Press -dokumentin, jota hovi ei saanut nähdä etukäteen.

Britannian yleisradioyhtiö BBC esitti maanantai-iltana BBC2-kanavalla jo etukäteen puhuttaneen kaksiosaisen The Princes and the Press -dokumentin ensimmäisen osan. Brittihovi on kritisoinut dokumenttia tiukkasanaisesti.

Maanantaina uutisoitiin, että prinssit Charles ja William sekä kuningatar Elisabet ovat jopa uhanneet yhtiötä boikotilla, koska heille ei myönnetty mahdollisuutta katsoa ja vastata dokumentin sisältöön etukäteen.

Buckinghamin palatsi, Kensingtonin palatsi ja Clarence House antoivat ennen dokumenttia harvinaislaatuisen yhteisen lausunnon, jossa kuninkaalliset moittivat median toimintaa.

The Times -lehden mukaan Buckinghamin palatsi arvosteli BBC:tä siitä, että se antaa painoarvoa nimettömistä lähteistä peräisin oleville ”liioitelluille ja perättömille väitteille”.

– Vapaa, vastuullinen ja avoin lehdistö on elintärkeää terveelle demokratialle. Liian usein liioitellut ja perusteettomat väitteet nimeämättömistä lähteistä esitetään kuitenkin faktoina, ja olemme pettyneitä, jos lehdistö – mukaan lukien BBC – antaa niille painoarvoa, yhteisessä kannanotossa sanottiin.

Meghanin ja Harryn kohtelu brittimediassa on herättänyt keskustelua.

Dokumentissa muun muassa väitetään, että kuninkaallisten ja lehdistön välillä oli "sanaton sopimus", jonka puitteissa hovi teki yhteistyötä median kanssa vastineeksi suotuisasta uutisoinnista. Harryn vastenmielisyys mediaa kohtaan johti kuitenkin dokumentin mukaan siihen, että hän ei halunnut ottaa osaa ”diiliin”.

Kuninkaallisen veteraanikirjeenvaihtajan mukaan tiedotusvälineet kääntyivät prinssi Williamia vastaan ja kutsuivat häntä ”työtä vieroksuvaksi”, koska hän ei ”pelannut peliä oikein”. Kuninkaalliskommentaattori Tim Ewartin mukaan lehdillä oli ”kaunaa”, joka johti kriittisiin artikkeleihin liittyen Williamin työskentelyyn. Sama päti Ewartin väitteen mukaan myös herttuatar Catherineen.

– Valokuvaajien mielestä hän ei antanut ottaa hyviä kuvia. Hän käytti hiuksia piilottaakseen kasvonsa, Ewart esittää.

Lue lisää: Prinssi William tulistui, kun häntä haukuttiin laiskaksi – muutaman muutoksen jälkeen hän ja Catherine ovat suosituimpia kuin koskaan

Eilisiltainen lähetys on kärjistänyt jännitteitä kuninkaallisen perheen ja BBC:n välillä. Kuninkaallisperheen jäsenet olisivat halunneet katsoa prinssien mediasuhteita käsittelevän paljastusdokumentin etukäteen.

Tilanne saattaa saada uusia kierroksia, kun dokumentin toinen osa julkaistaan ensi maanantaina.

The Times -lehden mukaan BBC:n ja palatsin asianajajilla on ollut edestakaista vääntöä. BBC kieltäytyi antamasta kaksiosaisen dokumentin esikatselua lehdistölle ja hylkäsi pyynnöt haastatella ohjelman juontajaa Amol Rajania.

The Princes and the Press -dokumentin tekijät ovat tehneet 80 tuntia haastatteluja tutkiakseen prinssien suhtautumista mediaan viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana.

Dokumentissa väitetään myös, että kuninkaallisperheen jäsenet olisivat antaneet toisistaan negatiivissävytteisiä kommentteja medialle. Kuninkaalliskirjailija Omid Scobie esitti, että ”monet vahingollisimmista tarinoista ja huhuista ovat tulleet kuningasperheen sisältä tai kuninkaallisten avustajilta”.

Kuninkaallisperheen ja BBC:n välit ovat olleet jo valmiiksi jännitteiset. Toukokuussa Britanniaa ravisteli niin sanottu Martin Bashirin skandaali, joka seurasi tutkijaryhmän raporttia BBC:llä esitetystä prinsessa Dianan kuuluisasta Panorama-haastattelusta. Raportin mukaan toimittaja Bashir oli vuonna 1995 suostutellut Dianan antamaan haastattelun vilpillisin keinoin. Haastattelussa Diana myönsi, että hänellä oli ollut avioliiton ulkopuolinen suhde.

Lue lisää: Mediat: Britti­kuninkaalliset raivoistuivat BBC:lle – uhkaavat yhtiötä boikotilla

Lue lisää: Herttuatar Meghan pyysi anteeksi oikeudelta – antoi ”harhaanjohtavaa tietoa”

Lue lisää: Harry ja Meghan uhkaavat mediaa oikeustoimilla – tuoreet kuvat herttuattaresta olivat liikaa