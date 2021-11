Kohujuontaja lyttää herttuatar Meghanin tv-esiintymisen totaalisesti – ”Oksettavaa”

Aiemminkin herttuatar Meghania rajusti arvostellut juontaja Piers Morgan ei anna armoa. Hän syyttää Meghania muun muassa brittihovin hyväksikäyttämisestä.

Britannialainen kohujuontaja Piers Morgan lyttää jälleen kerran kovin sanoin herttuatar Meghanin torstai-iltaisen televisiohaastattelun. Meghan vieraili Ellen DeGeneresin talk show’ssa.

Morgan ruotii Meghanin esiintymistä Daily Mailissa julkaistussa kolumnissaan. Hän luonnehtii haastattelua koomiseksi ja oksettavaksi, ja nimittää sitä ”kahden maailman narsistisimman, teennäisimmän ja ärsyttävimmän naisjulkkiksen yhteentörmäykseksi”.

– He silittelivät toistensa egoja ja syytivät rahaa hyväntekeväisyyteen. Voisi kuvitella, että he ovat maailman kilteimpiä ja herttaisimpia ihmisiä.

– On syytä palauttaa mieleen, että heitä molempia syytetään ilkeästä kiusaamisesta, jotka terrorisoivat henkilökuntaansa kun kamerat eivät käy. Vähemmän yllättäen työpaikkakiusaaminen ei noussut keskustelun aiheeksi, Morgan kirjoittaa.

Viime keväänä arvostettu The Times -lehti uutisoi herttuatar Meghanin entisen työntekijän tehneen hänestä valituksen. Jutussa useat kuninkaallisen henkilökunnan pitkäaikaiset jäsenet väittivät Meghanin kiusanneen, nöyryyttäneen ja manipuloineen heitä.

Väitteiden mukaan tilanne Kensingtonin palatsissa eteni niin pitkälle, että se johti jopa kyyneliin. Väitteiden mukaan eräs apulainen joutui välikohtaukseen Meghanin kanssa ja kertoi sen jälkeen toiselle työntekijälle, ettei hän kyennyt lopettamaan tärinää.

Sussexin herttuaparin tiedottaja on useaan otteeseen kuitannut väitteet mustamaalaamisena.

DeGeneres puolestaan joutui kohun silmään kesällä 2020, kun koomikko Kevin T. Porter nimitti DeGeneresin ”yhdeksi maailman ilkeimmistä ihmisistä”. Twiitti sai satoja vastauksia, joissa ihmiset kritisoivat juontajaa ja kertoivat hänen epämiellyttävästä kohtelusta.

Pian hänen entiset työntekijänsä kuvailivat vuodesta 2003 esitetyn talk show’n ilmapiiriä myrkylliseksi ja syyttivät johtohenkilöitä huonosta kohtelusta. Työntekijät kertoivat kohdanneensa rasismia, pelkoa ja uhkailua johtohenkilöiden toimesta.

Ellen DeGeneresin tunnuslauseeksi on vuosien saatossa muodostunut ”ole kiltti toisille” -fraasi, jota hän on tuonut esille muun muassa hyväntekeväisyystoimissaan. Entisten työntekijöiden mukaan se on ”hölynpölyä”.

Myös DeGeneresin vieraana nähty Youtube-tähti Nikkie de Jager kuvaili juontajaa ”kylmäksi ja etäiseksi”. Juontajan entinen turvamies kertoi, ettei DeGeneres koskaan tervehtinyt häntä.

DeGeneres pyysi sittemmin anteeksi työntekijöiltään. Hän antoi kuitenkin ymmärtää, etteivät kaikki häntä koskeneet väitteet olleet totuudenmukaisia.

Meghan ja Harry vierailivat One World Trade Centerissä New Yorkissa syyskuussa.

Morgan kritisoi kärkkästi myös herttuatar Meghanin tapaa hyödyntää julkisuuttaan, jonka hän on Morganin mukaan hankkinut brittihovin kustannuksella.

– Nyt Meghanilla on molempien maailmojen parhaat puolet: hän pääsee hyödyntämään hienoa kuninkaallista titteliään ansaitakseen satoja miljoonia dollareita, mutta hänen ei tarvitse tehdä mitään töitä instituutiolle, joka sen hänelle myönsi.

– Omasta mielestään hän on vapaa julkisesti solvaamaan kuninkaallisia sydämettömiksi rasisteiksi ja voi elää satumaista elämää rikkaana julkkiksena, joka ilmestyy television sohville mainostamaan brändiään.

Pahinta koko tv-esiintymisessä oli Morganin mukaan kuitenkin ohjelmassa nähty ”sätkynukke”-osio, jossa DeGeneres ohjaili korvanapin kautta Meghanin toimia.

Markle nähtiin kyykkäämässä ja ostoksilla paikallisella torilla.

Ostokset eivät sujuneet perinteisellä tavalla. Meghan muun muassa hieroi kristalleja, hyräili ja hyppeli. Hän puputti keksejä kuin orava ja joi maitoa tuttipullosta.

– Annan mamin maistaa. Mami rakastaa tulista kastiketta. Mami haluaa kuumaa kamaa, Meghan sanoi yhdelle torimyyjistä.

Morganilta tuli ohjelmanumeroon yksiselitteinen tuomio.

– Yksi kiusallisimmista tempuista, jonka olen koskaan nähnyt kuninkaallisen tekevän televisiossa, Morgan jyrähtää.

Meghan esiintyi televisiossa ensimmäistä kertaa sitten viime keväisen Oprah-kohuhaastattelun, jossa hän ja prinssi Harry laukoivat toinen toistaan rajumpia syytöksiä brittihovista.

Morgan, joka juonsi tuolloin suosittua britannialaista aamu-tv-ohjelmaa Good Morning Britainia, jätti pestinsä ohjelmassa sen jälkeen, kun hän muun muassa syytti herttuatarta valehtelijaksi ja marssi ulos studiosta kesken lähetyksen.

Morgan kommentoi asiaa medialle pian selkkauksen jälkeen.

– Jos ihmiset haluavat uskoa Meghan Marklea, heillä on siihen oikeus. Minä en usko melkein sanaakaan, mitä hän päästää suustaan, Morgan tilitti.

– Jos minun täytyy hukkua tässä asiassa miekkaani, olkoon niin.

