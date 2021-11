Ranskalaislehtien hurjat väitteet leviävät: ruhtinatar Charlene on vieroituksessa

Useat ranskalaiset viihdelehdet ovat väittäneet, että Charlene toipuu kipu- ja unilääkeriippuvaisuudesta.

Ranskalaisissa viihdelehdissä kerrotaan, että Monacon ruhtinatar Charlene on todellisuudessa vieroituslaitoksessa toipumassa vaikeasta lääkeriippuvaisuudesta.

Voici-lehden mukaan Charlene matkusti lentokoneella Monacosta Sveitsiin 15. marraskuuta tapaamaan ystäviään. Sen jälkeen hän hakeutui Voicin mukaan omasta tahdostaan sveitsiläiseen vieroitushoitolaitokseen. Vieroitushoito johtuu lehden väittämän mukaan unettomuuden aiheuttamasta kipu- ja unilääkeriippuvuudesta.

Le Gossip -lehti puolestaan tarkentaa, että Charlene on Zürichissä ultrarikkaiden vieroituskeskuksessa nimeltään Paracelsus Recovery. Siellä on jutun mukaan hoidettu aiemminkin kuninkaallisia, oligarkkeja ja maailmatähtiä.

Grimaldin suvun päämies, Monacon ruhtinas Albert on yksi maailman rikkaimpia kuninkaallisia. Hänen omaisuutensa on arvioitu olevan jo yli miljardin euron suuruinen.

Jutun mukaan Charlene olisi jo Etelä-Afrikassa ollessaan kärsinyt kipu- ja unilääkeriippuvuudesta. Häntä hoidettiin Etelä-Afrikassa tiettävästi Thanda Private Home Game Reserve -nimisessä paikassa, joka ei ole varsinainen hoitolaitos. Jutun mukaan Charlene ei kykene nukkumaan.

Ranskalainen Objeko-sivusto väitti jo ennen Charlenen Monacoon paluuta marraskuun alussa, että Charlene on taistellut jo pitkään lääkeriippuvuutta vastaan. Objekon mukaan Monacon hovia lähellä oleva henkilö paljasti anonyymisti, että ”Monacossa kaikki tiesivät” Charlenen päivittäisestä lääkkeiden käytöstä. Objekon mukaan Albert toivoi, että Charlene lopettaisi lääkkeet Etelä-Afrikassa ollessaan.

Voici-lehti kertoi jo 5. marraskuuta, että Charlene olisi ollut jo pitkään riippuvainen jopa vaarallisesta uni- ja kipulääkkeiden cocktailista.

Ruhtinas Albert kertoi perjantaina, että hänen puolisonsa ruhtinatar Charlene on viety Monacon ulkopuolella sijaitsevaan hoitolaitokseen toipumaan jo pitkään kestäneistä terveysvaikeuksistaan. Albert ei tarkkaan kertonut, mikä sairaus 43-vuotiaalla Charlenella on. Palatsin mukaan Charlene on kärsinyt ”syvästä yleisestä väsymyksestä”.

Charlene palasi Monacoon 8. marraskuuta vietettyään lapsuutensa kotimaassa Etelä-Afrikassa yli puoli vuotta. Albert myönsi, että Charlenen huono vointi havaittiin lähes saman tien hänen kotiinpaluunsa jälkeen.

– Ensimmäiset tunnit menivät melko hyvin, mutta sen jälkeen hän alkoi voida silmin nähden huonosti, Albert sanoi People-lehdessä.

Ruhtinaan mukaan hänen vaimonsa kärsii sekä fyysisestä että psyykkisestä uupumuksesta, eikä pysty normaaliin elämään. Viralliset velvoitteet ja perhe-elämä ovat Charlenelle tällä hetkellä liikaa.

Charlene joutui myös jättämään väliin Monacon kansallispäivän perjantaina 19. marraskuuta. Ruhtinasparin kaksoset Jacques ja Gabriella esittelivät parvekkeella liikuttavia piirustuksiaan, joissa luki ”ikävä sinua äiti”.