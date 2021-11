Prinssi Andrew’n tekemisistä paljastui hurjia yksityiskohtia

Brittilehdet saivat haltuunsa pankin papereita, joiden mukaan Andrew on saanut kohuliikemiehen pankilta vakuudettoman jättilainan.

Britannian prinssi Andrew’n asiat ovat olleet jo jonkin aikaa melkoisessa umpisolmussa.

Nyt brittilehdet uutisoivat uusista pankkiasiakirjoista, jotka paljastavat hämäriä yksityiskohtia miehen raha-asioista. Telegraph kertoo, että asiakirjat antavat ymmärtää varakkaan kohuliikemiehen David Rowlandin maksaneen herttuan 1,5 miljoonan punnan eli noin 1,8 miljoonan euron pankkilainan.

Rowland siirsi 1,5 miljoonaa puntaa herttuan tilille joulukuussa 2017 vain päiviä sen jälkeen, kun Andrew oli lainannut samansuuruisen summan pienestä luxemburgilaisesta pankista. Rowlandit ostivat kyseisen pankin vuonna 2009.

Tuo 1,5 miljoonan punnan laina korvasi Andrew’n aiemman 1,25 miljoonan punnan lainan, joka oli Bloombergin mukaan jopa kymmenkertaistunut sijoituksissa vuodesta 2015.

Ylimääräiset 250 000 puntaa oli paljastuneiden papereiden mukaan korvamerkitty Andrew’lle yleisiä elämiskustannuksia varten kiitoksena tehdystä työstä. Tuohon aikaan Andrew työskenteli kuitenkin tiiviisti hovin palveluksessa.

Vakuudeton laina oli täydessä ristiriidassa pankin oman sisäisen riskiluokituksen kanssa. Lähteiden mukaan se kuitenkin myönnettiin, koska lainan myötä pankille avautui mahdollisia yhteisiä bisneksiä kuninkaallisen perheen kanssa.

Bloombergin näkemässä dokumentissa sanottiin: ”Vaikka ylimitoitettu laina on vakuudeton ja sen suuruus on yksinomaan lainanhakijan luottoluokitusta vastaan, hänen oma asemansa ja hänen äitinsä asema Yhdistyneiden kuningaskuntien monarkkina takaavat pääsyn varallisuuksiin, joilla takaisinmaksusta voidaan tarvittaessa huolehtia.”

Prinssi Andrew’n ja liikemies Rowlandin läheinen ystävyys alkoi jo vuonna 2005. Rowland, joka on entinen romumetallidiileri, on ollut Britanniassa aiemminkin kohujen kohteena. Hän joutui kieltäytymään vuonna 2010 konservatiivipuolueen rahastonhoitajan virasta hänen epämääräisinä pidettyjen bisnestensä ja yksityiselämänsä takia.

Virginia Giuffre (kuvassa) syyttää prinssi Andrew’ta seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Prinssi Andrew’n raha-asiat ovat kiinnittäneet viimeisen parin vuoden aikana Britanniassa paljon huomiota. Andrew’n holtiton rahankäyttö nousi päivänvaloon pian sen jälkeen, kun hän vetäytyi kaikista työtehtävistään hovissa seksuaalirikosskandaalin jälkeen syksyllä 2019.

Andrew’n tiedossa oleva virallinen tulonlähde on kuningattaren myöntämä noin 300 000 euron suuruinen vuosittain tuki. Lisäksi hän saa laivastosta noin 25 000 euroa eläkettä vuosittain.

Summat ovat hyvin maltilliset verrattuna hänen elämäntyyliinsä. Brittilehdet ovat julkaisseet tarkkoja laskelmia siitä, miten Andrew’n varoilla ei kuuluisi pystyä maksamaan edes murto-osaa hänen huvituksistaan. Prinssi esimerkiksi vierailee säännöllisesti Sveitsin Verbierissä luksushuvilassa, jonka vuokra on yli 27 000 euroa viikossa. Hän ajelee huomattavan kalliilla Bentley-merkkisillä autoilla, käy ylellisillä golflomilla ja matkustelee yksityiskoneilla ja jahdeilla ympäri maapalloa.

Aiemmin on kerrottu, että myös Andrew’n entinen vaimo Sarah Ferguson on hyötynyt Andrew’n suhteista Jeffrey Epsteinin ja muiden liike-elämän tuttujen kanssa. Tiedossa on, että Epstein on siirtänyt suoraan Sarahin tilille 17 000 euroa pelkkänä lahjana. Lisäksi Sarahin omia miljoonavelkoja on lyhennetty vuosien varrella.

