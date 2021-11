Herttuatar Meghan pyysi anteeksi oikeudelta – antoi ”harhaanjohtavaa tietoa”

Sussexin herttuatar Meghan pyysi hovioikeudelta anteeksi muistamattomuuttaan liittyen sähköpostin vaihtoon.

Sussexin herttuatar Meghan on pyytänyt anteeksi oikeudelta annettuaan harhaanjohtavaa tietoa, kertoo BBC.

Anteeksipyyntö oikeudelle liittyi sähköpostiviesteihin, jotka Meghan oli omien sanojensa mukaan unohtanut. Sähköpostit käytiin herttuattaren ja tämän avustajan välillä, ja ne liittyivät Omid Scobien ja Carolyn Durandin kirjoittaman epävirallisen Finding Freedom -elämäkerran tekemiseen.

Sussexin herttuaparin edustaja on aiemmin sanonut, että pari ei ottanut osaa elämäkerran tekemiseen.

Kuitenkin parin entinen tiedottaja Jason Knauf kertoi keskiviikkona hovioikeudelle, että kirjasta keskusteltiin useaan otteeseen herttuattaren kanssa ja tämän kanssa käytiin asiasta viestien vaihtoa sähköpostitse. Herttuatar oli myös antanut tiedottajan kautta kirjan kirjoittajille muistiinpanoja liittyen lapsuuteensa.

Meghan sanoi hovioikeudelle tienneensä, että hänen avustajansa oli antanut jotain tietoja kirjan kirjoittajille, mutta ei tiennyt niiden laajuudesta.

Meghan sanoi unohtaneensa asian ja käydyn sähköpostiviestittelyn, eikä hänen tarkoituksenaan ollut antaa harhaanjohtavia tietoja.

– Pyydän anteeksi oikeudelta sitä, että en muistanut tätä asiaa silloin (edellisen oikeudenkäynnin aikana), Meghan sanoi.

– Minulla ei ollut minkäänlaista tarkoitusta johtaa harhaan vastaajaa tai oikeutta.

Meghan vetosi muistamattomuudessaan myös raskauteensa. Hänet oli määrätty välttämään stressiä raskauden alussa aiemman keskenmenon vuoksi, ja ajankohta osui yksiin oikeudenkäynnin kanssa.

Knauf todisti oikeudessa myös, että oli käynyt elämäkertaan liittyen sähköpostien vaihtoa myös Sussexin herttuan Harryn kanssa. Knaufin mukaan Harry olisi kirjoittanut, että hän on samaa mieltä siitä, että herttuaparin on pystyttävä julkisesti sanomaan, ettei heillä ole elämäkerran kanssa mitään tekemistä.

Anteeksipyyntö liittyy oikeustapaukseen, jonka Meghan voitti viime helmikuussa käytyään oikeutta Mail on Sunday -lehteä ja MailOnline -verkkosivustoa julkaisevaa brittikustantaja Associated Newspapersia vastaan.

Riita koski yksityistä kirjettä, jonka Meghan oli kirjoittanut isälleen Thomas Marklelle. Mail on Sunday oli julkaissut haltuunsa saaman kirjeen osia ilman Meghanin lupaa.

Oikeus määräsi helmikuussa yhtiön maksamaan Meghanille puoli miljoonaa euroa korvauksia. Sen lisäksi yhtiön on julkaistava ”merkittävä ilmoitus” aiheesta Mail on Sundayn etusivulla ja verkkosivuilla.

Nyt brittikustantaja Associated Press on vienyt asian hovioikeuteen. Kustantaja esittää, että Meghanin kirje isälleen ei ollut niin yksityinen kuin herttuatar on esittänyt, vaan että kirje olisi laadittu julkisuutta silmällä pitäen.

Meghan oli tekstiviestissä tiedottajalleen Jason Knaufille kirjoittanut kirjeestä, että ”luonnollisesti kaikki mitä minä kirjoitan voi vuotaa julkisuuteen, joten minun on valittava sanani huolellisesti”.