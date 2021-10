Prinsessa Dianan kummipoika juhli häitään kolmatta kertaa miljardiperijättären kanssa – morsiamen laahus loksautti leuat

Prinssi Philippos ja Nina Flohr viettivät suureellisia häitä Ateenassa. Juhliin oli kutsuttu kuninkaallisia eri puolilta Eurooppaa.

Kolmas kerta toden sanoo. Tämä vanha sanonta pätee nyt myös Kreikan prinssi Philipposiin, 35, joka vietti lauantaina kolmatta hääjuhlaansa alle vuoden sisään.

Prinssi Philippos tunnetaan edesmenneen prinsessa Dianan kummipoikana ja Kreikan entisen kuninkaan Konstantin II:n nuorimpana poikana. Vaikka Kreikan monarkia lakkautettiin vuonna 1973 ja maan valtiomuoto vaihtui tasavallaksi, entisen kuningasperheen jäsenet ovat säilyttäneet arvonimensä ja elävät edelleen jokseenkin loistokasta elämää.

Tämän osoittavat myös prinssi Philipposin ja hänen puolisonsa Nina Flohrin, 35, suureelliset häät, joita vietettiin lauantaina Ateenan katedraalissa Kreikassa. Kyseinen kirkko tunnetaan Kreikan ortodoksisen kirkon pääpaikkana, ja se on yksi Ateenan tärkeimmistä nähtävyyksistä.

Nina Flohrin asteli kirkkoon isänsä Thomas Flohrin käsipuolessa.

Nina Flohrin näyttävä morsiuspuku oli muotitalo Chanelin käsialaa.

Brittilehti Daily Expressin mukaan morsiamen näyttävä, v-kaula-aukkoinen puku oli ranskalaisen muotitalo Chanelin luomus. Perinteiseen valkoiseen mekkoon twistiä toivat vyötärölle sidottu rusetti sekä metrien pituinen laahus. Asun viimeistelivät pitkä huntu ja Flohrin hiuksille aseteltu timanttitiara.

Yhdysvaltalaislehti Peoplen mukaan paikalle oli saapunut kuninkaallisia eri puolilta Eurooppaa, ja vieraslistalta löytyivät muun muassa kuningatar Elisabetin lapsenlapset prinsessa Eugenie ja prinsessa Beatrice aviopuolisoineen. Molemmat prinsessat ovat saaneet perheenlisäystä tämän vuoden aikana, ja prinsessa Beatrice synnytti esikoisensa vasta reilu kuukausi sitten.

Vieraslistan suurta monarkkien määrää selittävät sulhasen perheen laajat suhteet Euroopan kuningashuoneisiin. Prinssi Philippoksen isä Konstantin II on nimittäin Espanjan entisen kuningattaren Sofían veli. Hänen äitinsä kuningatar Anne-Marie taas on Tanskan kuningatar Margareetan sisar. Lisäksi sulhasen isällä Konstantinilla on läheiset suhteet brittihoviin, ja hän onkin Britannian prinssi Williamin kummisetä.

Prinsessa Eugenie (vas.) saapui häihin yhdessä puolisonsa Jack Brooksbankin kanssa, ja prinsessa Beatrice asteli kirkkoon miehensä Edoardo Mapelli Mozzi rinnalla.

Morsiamen isä Thomas Flohr ja Kreikan kuningasperhe poseerasivat yhdessä ennen vihkiseremonian alkamista. Pyörätuolissa istuu Kreikan entinen kuningas Konstantin II.

Kreikan entisen kuninkaan Konstantin II:n vanhin poika prinssi Pavlos otti vastaan Espanjan entisen kuningattaren Sofían (vas.) ja tämän sisaren prinsessa Irenen.

Peoplen mukaan prinssi Philippos ja miljardiyhtiö VistaJetin perijätär Nina Flohr juhlivat häitään ensimmäisen kerran jo viime joulukuussa, jolloin he avioituivat intiimissä seremoniassa Sveitsin St Moritzissa. Sveitsin tiukkojen koronarajoituksen vuoksi tuolloin paikalla olivat vain sulhasen ja morsiamen isät.

– Vastanaineet (siviilivihkimisessä), Flohr kirjoitti Instagram-tilillään tuolloin.

Keväällä pariskunta juhlisti rakkauttaan Englannin Cambridgeshiressä järjestetyssä seurapiiritapahtumassa. Tällä viikolla pari avioitui kolmatta ja nyt todennäköisesti myös viimeistä kertaa.

Prinssi Philippos ja Nina Flohr astelivat avioon nyt kolmatta kertaa. Pariskunta kihlautui viime vuonna.

Häitä vietettiin Ateenan katedraalissa, joka tunnetaan myös nimellä Neitsyt Marian ilmestyksen katedraali.

Kreikan kuninkaallinen perhe ilmoitti pariskunnan kihlauksesta viime vuoden syyskuussa. Kyseisestä ilmoituksesta paljastui, että prinssi Philippos oli kosinut Flohria Kreikalle kuuluvalla, kuvankauniilla Ithakan saarella.

Prinssi Philippos luo tällä hetkellä uraa rahastoanalyytikkona New Yorkissa, ja hänen puolisonsa Nina Flohr työskentelee miljardööri-isänsä lentoyhtiö VistaJetin luovana johtajana.