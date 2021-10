Traaginen kuolema, pettämistä, lehtolapsi – Monacon prinsessojen epäonniset rakkaustarinat hakevat vertaistaan

Monacon ruhtinas Albertin sisarten prinsessa Stéphanien, 56, ja prinsessa Carolinen, 64, rakkauselämät ovat olleet monivaiheisia ja monella tapaa epäonnisia. On puhuttu jopa Grimaldin suvun kirouksesta.

Nykyisin Hannoverin raikuliprinssi Ernst Augustin kanssa naimisissa oleva Caroline joutui 33-vuotiaana leskeksi, kun hänen italialainen liikemiespuolisonsa Stefano Casiraghi kuoli vuonna 1990.

Casiraghi oli MM-tason kilpaveneilijä, ja hän kuoli traagisesti nopeuskilpailussa sattuneessa onnettomuudessa. Aallot iskeytyivät miehen ohjaamaan veneeseen ja vene kääntyi ympäri. Hän oli 30-vuotias ja suunnitteli luopuvansa veneurheilusta kisan jälkeen.

Carolinella ja Casiraghilla on kolme yhteistä lasta: Andrea, Charlotte ja Pierre.

Caroline ja Stefano Casiraghi lastensa Andrean ja Charlotten kanssa.

Sitä ennen Caroline oli ehtinyt olla jo kertaalleen naimisissa itseään 17 vuotta vanhemman vanhemman pankkiirin Philippe Junot’n kanssa, mutta liitto kariutui jo muutaman yhteisen vuoden jälkeen vuonna 1980. Katolinen kirkko tosin mitätöi avioliiton vasta vuonna 1992 – kaksi vuotta Casiraghin kuoleman jälkeen.

Caroline ja Philippe Junot vuonna 1979.

Ernst Augustin kanssa Carolinella on yksi yhteinen lapsi, Alexandra, joka syntyi puoli vuotta parin häiden jälkeen vuonna 1999. Hän on Carolinen lapsista ainoa, jolla on kuninkaallinen titteli.

Alexandra ja Camille Gottlieb vuonna 2015.

Carolinen ja Ernst Augustin suhde oli kuitenkin saanut alkunsa jo vuosia ennen hääkellojen soittoa, kun Ernst August oli vielä naimisissa ensimmäisen vaimonsa ja Carolinen hyvän ystävän, sveitsiläisen perijättären Chantal Hochulin kanssa.

Joulukuussa 1995 prinssi ja Caroline matkustivat yhdessä Bangkokiin. Kun saksalaislehti Bunte julkaisi seuraavassa helmikuussa jutun matkasta, johon sisältyi yöpyminen luksushotellin kattohuoneiston sviitissä, Monacon hovi selitti reissua ”viattomana kulttuurimatkana”. Ernst Augustin vaimo jaksoi jonkin aikaa torjua julkisuudessa huhuja, kunnes hänkin sai tarpeekseen Carolinen ja Ernst Augustin Etelä-Ranskassa tapahtuneen suuteloinnin tultua julki. Avioero koitti vuonna 1997.

Caroline ja Ernst August ovat eläneet pitkään erossa toisistaan, mutta ovat yhä naimisissa.

Caroline ja Ernst August ovat eläneet jo yli vuosikymmenen ajan erossa toisistaan, mutta he ovat yhä naimisissa. Carolinen päätös olla hakematta avioeroa on ihmetyttänyt. Syiksi on epäilty niin Ernst Augustin huonoja välejä poikiinsa kuin rahaakin.

Pariskunnan Alexandra-tyttärestä ei sukupuolensa ja lain vuoksi voi tulla koskaan Ernstin ykkösperijää, mutta jos Ernst August löytäisi uuden vaimon, hän voisi yrittää saada tämän kanssa poikalasta, josta tekisi seuraajansa. Riippuen parin avioehdosta, myös molempien valtavan omaisuuden jaosta voisi tulla melkoinen sotku.

Parin liitto vaikutti alusta asti tuhoon tuomitulta. Siinä missä Caroline oli elegantti ja velvollisuudentuntoinen, Ernst Augustia kuvastaa paremmin ylenpalttisuus ja railakkuus. Prinsessa rakasti taidetta, hänen miehensä kosteaa juhlintaa. Kaiken lisäksi suhde sai alkunsa pettämisestä.

Lopulta Caroline joutui maistamaan samaa karvasta lääkettä kuin ystävänsä Chantalkin.

Ensin julkisuudessa ihmetytti Carolinen katoaminen miehensä rinnalta, sitten alkuvuonna 2010 julkisuuteen tuli suutelukuvia Thaimaan Koh Samuilta. Ernst Augustilla oli tyttöystävä, marokkolainen Myriam.

Samana vuonna Caroline kuitenkin tarjosi vapauttavan todistajalausunnon miehensä tappeluoikeudenkäynnissä. Pariskunta on myös tiettävästi vielä asumuseronsakin jälkeen lähettänyt yhteisiä onnittelukortteja.

Ernst August on sittemmin ollut virkavallan kanssa tekemisissä useamminkin, ja myös oikeussalit ovat tulleet hänelle tutuiksi. Saksalaismedia raportoi, että tuomarin kysyessä viimeisimmillä käräjillä Ernst Augustilta, että onko tämä naimisissa, mies vastasi riemuissaan: ”Kyllä!”

Viime aikoina Caroline on edustanut aktiivisesti veljensä ruhtinas Albertin rinnalla.

Stéphanien tarina sen sijaan on vielä värikkäämpi kuin hänen siskonsa.

Muun muassa poptähtenä ja uimapukumallina siipiään kokeilleen prinsessan valintojen uskotaan olleen hänen isälleen niin kova paikka, että hän päätti tehdä Stéphanien käytännössä perinnöttömäksi. Kun ruhtinas Rainier kuoli vuonna 2005, Stéphanie peri vain 20 miljoonaa euroa siinä missä hänen sisaruksensa yli miljardin.

Ennen ensimmäistä avioliittoaan Stéphanien vierellä nähtiin lukuisia julkkismiehiä Hollywood-tähti Rob Lowesta formulakuski Paul Belmondoon. Vuonna 1995 Stéphanie nai entisen henkivartijansa Daniel Ducruetin.

Stéphani ja Daniel Ducruet vuosi avioitumisensa jälkeen.

Ruhtinas Rainier oli aluksi kauhuissaan parin suhteesta, sillä sen lisäksi, että Ducruet oli työntekijä, hänen silloinen tyttöystävänsä oli raskaana suhteen alkaessa. Stéphanielle ja Ducruetille ehti syntyä kaksi lasta, Louis ja Pauline, ennen kuin ruhtinas antoi luvan avioliittoon.

Stephanie ja Daniel Ducruet Louis-poikansa kanssa synnytyssairaalassa.

Samalla sulhaselta vaadittiin avioehto, jossa hän luopui oikeuksistaan lapsiin ja lupasi opetella hovin tavoille. Onni ei pitkään kestänyt, sillä jo vuosi avioliiton jälkeen Ducruet kuvattiin ilakoimassa Belgian Miss Paljasrinta -voittajan kanssa – julkinen skandaali johti eroon ja Rainier karkotti miehen Monacosta.

Vuonna 1998 Stéphanie sai kolmannen lapsensa Camillen, jonka syntymä oli Monacossa skandaali, sillä Stéphanie ei paljastanut, kuka lapsen isä on. Huhuttiin, että isä olisi palatsin henkivartija Jean-Raymond Gottlieb, vaikka Stéphanie ei nimennyt ketään syntymätodistuksessa.

Camille itse vahvisti isänsä henkilöllisyyden vuosia sitten julkaisemalla sosiaalisessa mediassa iloisia kuvia itsestään Gottliebin kanssa. Camillella ei ole titteliä ja toisin kuin sisarpuolensa Louis ja Pauline, hän ei ole mukana kruununperimysjärjestyksessä.

Louis Ducruet, Pauline Ducruet, prinsessa Stéphanie ja Camille Gottlieb vuonna 2011.

Camillen syntymän jälkeen Rainierin kerrotaan neuvoneen prinsessaa vetäytymään hetkeksi julkisuudesta ja Stéphanie muuttikin Alpeille, jossa hän retkahti baarimikko Pierre Pinelliin.

Ennen Camillen syntymää Stéphanie oli tavannut kuitenkin myös toisen kiinnostavan miehen. Vuonna 1997 Stéphanie palkitsi Franco Knien parhaana eläintenkesyttäjänä Monacon vuotuisilla sirkusfestivaaleilla.

Kolme vuotta myöhemmin Stéphanie uhmasi isänsä toiveita ja muutti itsensä ja tuolloin 9-, 6- ja 3-vuotiaat lapsensa Knien sirkusseurueeseen Sveitsiin. Naimisissa olleen Knien vaimo sai koko jupakasta hermoromahduksen ja kieltäytyi avioerosta.

Stéphanien ja Knien suhde kesti lopulta puolitoista vuotta. Päättymisen syiksi kerrotaan ero-ongelmien lisäksi lasten vaikeus sopeutua kouluun Zürichissa ja sirkuselämän vähemmän ruusuinen todellisuus.

Stéphanie ei jäänyt toimettomaksi, vaan päätti jälleen kerran yrittää uudelleen. Pian lehdissä kirjoitettiin suhteista palatsin puutarhuriin ja hovimestariin, mutta virallisesti seuraava kumppani oli Knien sirkuksen portugalilainen akrobaatti Adans Lopez Peres, jonka Stéphanie nai salaa vuonna 2003. Ero koitti jälleen jo seuraavana vuonna.

Stéphanie Louis-poikansa kanssa vuonna 2016.

Viime vuosina Stéphanie on keskittynyt hyväntekeväisyyteen ja perheeseensä ja otsikot miehistä ovat jääneet vähemmälle. Myös prinsessan lapset vaikuttavat päätyneen elämään verrattain tavallista elämää.

Viime kesänä Grimaldit kokoontuivat juhlimaan jalkapallojoukkueessa työskentelevän Louis’n häitä, joissa ex-mies Daniel hymyili sopuisasti seurueessa. Tytär Pauline on puolestaan seurannut äitinsä jälkiä ja opiskellut muotia.