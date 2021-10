Herttuatar Meghan teki näyttävän väliintulon politiikkaan ja lähestyi kahta huippupoliitikkoa – epäilykset heräsivät heti

Meghan on lähestynyt kahta korkeassa asemassa olevaa yhdysvaltalaispoliitikkoa avoimella poliittisella kirjeellä.

Epätavallisessa kirjeessä on yli 1000 sanaa. Se käsittelee lakisääteisiä palkallisia vanhempainvapaita ja sairauslomakäytäntöjä Yhdysvalloissa.

Kirjeessä Meghan sanoo, että ei lähesty kongressin jäseniä ”vaaleissa valittuna tahona” tai ”poliitikkona”, vaan ”vihkiytyneenä kansalaisena, vanhempana ja äitinä”. Hän mainitsi lähestyvänsä poliitikkoja koko perheensä, eli prinssi Harryn, Archien ja Lilibetin puolesta.

Meghan osoitti kirjeensä kongressissa enemmistössä olevien demokraattien johtajille, edustajainhuoneen puheenjohtajalle Nancy Pelosille ja senaatin enemmistöjohtajalle Chuck Schumerille.

Kirje oli kirjoitettu Sussexin herttuaparin uudelle kirjepohjalle, jota he ovat käyttäneet Britannian hovista irtaantumisen jälkeen. He kutsuvat itseään edelleen Sussexin herttuaksi ja herttuattareksi, mutta viralliset HRH-tittelit ovat poissa.

Kirje liittyy lainsäädäntöön, joka tekisi kahdentoista viikon palkallisen vanhempainvapaan tai sairausloman mahdolliseksi valtaosalle työntekijöistä Yhdysvalloissa.

Tähän asti Yhdysvallat on ollut yksi ainoista maista koko maailmassa, joissa ei ole lainkaan koko maan kattavaa lain varmistamaa palkallista vanhempainvapaata tai sairauslomaa.

Presidentti Joe Biden on puhunut politiikassaan paljon niin kutsutusta The American Families Plan -paketista. Yksi osa kyseistä perhepakettia on ollut nimenomaan kolmen kuukauden pituisen vanhempainvapaan tai sairausloman mahdollistaminen perheille. Perhepakettiin on kuulunut joukko muitakin isoja uudistuksia, kuten maksuttoman koulutuksen pidentäminen molemmista päistä.

Perhepakettia on sinänsä kannatettu Yhdysvalloissa laajasti. Meghanin kirje on kuitenkin yllättävä ja se on liekittänyt huhuja siitä, että hän pyrkisi lähivuosina mukaan politiikkaan.

Meghanin kirjeessä oli mukana hyvin henkilökohtainen kertomus hänen lapsuudestaan. Meghan kirjoittaa, että hän muistaa, miten lapsuudessa viiden dollarin salaattibaarissa käyminen tuntui jossain vaiheessa ylelliseltä. Hän mainitsee myös tehneensä itse töitä tarjoilijana nuorena, jotta rahat riittäisivät.

Brittilehdet ovat hämmästelleet analyyseissaan avoimesti Meghanin väitteitä vähävaraisesta lapsuudesta, koska hänen isänsä teki töitä Hollywoodissa ja Meghan itse kävi yksityiskoulua.

Meghanin ja Harryn vaatetyyli on nykyään tummanpuhuva ja vakava.

Poliittisemmassa osassa kirjettä Meghan kirjoittaa napakkaan sävyyn. Hänen mielestään Yhdysvaltojen talouspolitiikka on nähnyt jo parasta ennen -päiväyksensä.

– Jos aiomme luoda uuden aikakauden perhepolitiikkaan, pidetään huolta, että vahva palkallinen vanhempainvapaa jokaiselle amerikkalaiselle on todella taattu, helposti saatavilla ja että siihen rohkaistaan ilman pelkoa stigmasta tai rangaistuksesta.

Kirjeensä loppuvaiheessa hän kirjoittaa, että ”kyse ei ole oikeasta tai vasemmasta, vaan oikeasta tai väärästä”.

Meghan ja Harry tapasivat New Yorkissa syyskuussa kuvernööri Kathy Hochulin (vas.), pormestari Bill de Blasion (keskellä), tämän vaimon Chirlane McCrayn (toinen oikealta) ja heidän poikansa Dante de Blasion (oik.).

Mediassa on spekuloitu jo jonkin aikaa Meghanin mahdollisilla pyrkimyksillä politiikan huipulle. Kun pariskunta vieraili syyskuussa New Yorkissa, monet kuninkaallistoimittajat analysoivat, että Meghan petaa itselleen jo kovaa kyytiä roolia politiikassa. Esimerkiksi Telegraph-lehden toimittaja analysoi, että New Yorkin matka oli Meghanin ensimmäinen harkittu poliittinen peliliike.

Toimittajien mukaan tästä kielivät täysin muuttunut vaatetyyli sekä New Yorkin matkalle sovitut tapaamiset. Harry ja Meghan tapasivat muun muassa New Yorkin pormestarin Bill DeBlasion ja tämän puolison Chirlane McCrayn.

Harry ja Meghan järjestivät matkallaan tapaamisia muidenkin vaikutusvaltaisten demokraattien kanssa. He tapasivat Yhdysvaltain YK:n suurlähettilään Linda Thomas-Greenfieldin, Bloomberg Philanthropies -hyväntekeväisyysjärjestön toimitusjohtajan Patricia Harrisin sekä kuvernööri Kathy Hochulin.

Tapaamiset hämmensivät, sillä Harryn ja Meghanin ei enää tarvitsisi tavata politiikkaan sidoksissa olevia henkilöitä, koska he eivät enää ole hovin edustustehtävissä.

