Herttuatar Catherine lipui gaalaan upeassa jäänsinisessä luomuksessa – noudatti poikkeuksellista pukukoodia

Ilmastoteemaisessa gaalassa kaikilta vierailta odotettiin vanhojen vaatteiden kierrätystä.

Cambridgen herttua William ja herttuatar Catherine luotsasivat sunnuntai-iltana Earthshot prize -gaalaa, joka järjestettiin Lontoossa Alexandra Palacessa.

Siellä palkittiin viisi pioneeria, joiden teot ovat auttaneet merkittävästi ympäristöä.

Palkittujen joukossa oli esimerkiksi intialainen ympäristövaikuttaja, jonka kehittämä laite tuottaa maatalouskasvien ylijäämistä lannoitetta ja polttoainetta, sekä bahamalainen yritys, jonka innovaatio auttaa pelastamaan erittäin uhanalaisia koralliriuttoja.

Gaalassa oli teeman mukainen pukukoodi: vieraiden toivottiin valitsevan ylleen vain kierrätettyjä vaatteita. William ja Catherine itse valitsivat molemmat ylleen aiemmista tilaisuuksista tutut juhlavaatteet.

Catherinella oli yllään Alexander McQueenin upea jäänsininen leninki, jota hän on käyttänyt ensimmäisen kerran jo vuonna 2011. Puvun hinta oli noin 5 000 euroa. Alexander McQueen on herttuattaren luottosuunnittelija, joka teki myös tämän hääpuvun.

Williamilla puolestaan oli tummanvihreä samettipuku, jota hän on käyttänyt hyväntekeväisyystilaisuudessa vuonna 2019.

Catherine piti tilaisuudessa harvinaisen puheen. Se esitettiin myös tv-lähetyksessä. Herttuatar ei yleensä ole itse äänessä edustustilaisuuksissa, vaan William pitää valtaosan puheenvuoroista. Herttuatar sanoi, että luontoa on laiminlyöty liian pitkään.

– Jos emme toimi nyt, horjutamme pysyvästi planeettaamme ja ryöstämme lapsiltamme tulevaisuuden, jonka he ansaitsevat, Catherine sanoi.

Luisa Spagnolin puku on nähty herttuattarella kolme kertaa.

Catherine on jo vuosien ajan suosinut pukeutumisessaan kierrätettyjä juhlapukuja. Hän on käyttänyt esimerkiksi leiskuvan punaista Luisa Spagnolin peplum-helmaista pukua vuosina 2011, 2014 ja 2017.

Jenny Packham on Alexander McQueenin ohella yksi Catherinen suosikkimerkeistä. Hänellä on ollut lukuisia kertoja yllään brittisuunnittelijan upeita iltapukuja. Vuonna 2011 Catherine käytti ensimmäisen kerran Packhamin puuterinsävyistä, kristallein koristeltua leninkiä. Sitä on kehuttu yhdeksi hänen onnistuneimmaksi tyylikseen. Vuonna 2016 herttuatar edusti uudestaan samassa puvussa.

Kenties kuuluisin useampaan kertaan kierrätetty puku herttuattarella on Alexander McQueenin vaaleankeltainen jakku, jota hän on käyttänyt keskimmäisen lapsensa prinsessa Charlotten ristiäisissä vuonna 2015, Harryn ja Meghanin häissä Windsorissa vuonna 2018 sekä kuningatar Elisabetin syntymäpäiväjuhlallisuuksissa Trooping the Colour -paraatissa vuonna 2016.

Vuonna 2018 Catherine suosi ranskalaisen Catherine Walkerin muotimerkin mallistosta löytynyttä tummanpunaista pitkää takkimekkoa. Hän käytti sitä joulupäivänä kuninkaallisten edustaessa perinteisessä joulukirkossa. Seurassa olivat prinssi Harry ja Meghan, jotka kuuluivat tuolloin vielä hoviin.

Kuninkaallinen perhe juhlisti joulua yhdessä vuonna 2018.