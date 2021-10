Ruhtinatar Charlenen piti olla Afrikassa alun perin kymmenen päivää. Nyt hän on ollut siellä jumissa jo puoli vuotta, eikä hänen kunnostaan ole vieläkään täyttä varmuutta.

Joulukuussa 2020 maailman toiseksi pienimmästä itsenäisestä valtiosta, Monacon ruhtinaskunnasta kantautui erikoisia uutisia. Maan 63-vuotias ruhtinas joutuisi oikeuden eteen vastaamaan väitteisiin, joiden mukaan hänellä olisi kolmaskin avioton lapsi. Brasilialainen nainen synnytti lapsen heinäkuussa 2005, jolloin Albert seurusteli jo ruhtinatar Charlenen kanssa.

Samaan aikaan vyyhdin paljastumisen aikaan hillitystä ja feminiinisestä tyylistään tunnettu Charlene, 43, leikkautti vaaleisiin hiuksiinsa ronskin sivusiilin. Kuvat täysin muuttuneesta ruhtinattaresta levisivät mediaan.

Ruhtinatar leikkautti itselleen ronskin sivusiilin.

– Kampaus oli oma päätökseni. Se on herättänyt monenlaista kommentointia. Haaveilin kampauksesta pitkään ja olen tyytyväinen siihen. Se siitä, Charlene napautti ranskalaisessa Point de Vue -lehdessä.

Toukokuussa Charlene matkusti yksin lapsuutensa kotimaahan Etelä-Afrikkaan pelastamaan sarvikuonoja salametsästykseltä. Hän julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvia itsestään aseistettujen, maastopukuihin sonnustautuneiden miesten kanssa savannilla. Samaan aikaan Albert edusti yksin Monacon vuoden odotetuimmassa suihkuseurapiiritapahtumassa, Monacon Grand Prix -autokilpailussa.

Prinssi Albert edusti kesällä Monacossa yksin.

Sitten uutisiin hiipi aluksi varsin vähäistä huomiota herättänyt ilmoitus hovilta. Charlene oli sairastunut Etelä-Afrikan matkallaan infektioon, eikä siksi voisi matkustaa takaisin kotimaahansa alun perin kymmenen päivän pituiseksi aiotulta matkaltaan.

Lentomatkan estyminen flunssan takia oli koronaviruspandemian aikakautena lähinnä olankohautuksia aiheuttava ilmoitusasia. Tuolloin kukaan ei vielä tiennyt, että Charlene ei palaisi kotimaahansa ainakaan puoleen vuoteen.

Hypätään hetkeksi 43 vuoden taakse.

Charlenen tarina yhdeksi Euroopan seuratuimmaksi kuninkaalliseksi on hyvin erilainen kuin muilla kuninkaallisten puolisoilla. Hän syntyi tammikuussa 1978 Rhodesiassa eli nykyisessä Zimbabwessa varsin tavalliseen perheeseen. Isä Michael Wittstock työskenteli myyntipäällikkönä ja äiti Lynette Wittstock uimaohjaajana. Perheeseen kuului myös kaksi nuorempaa veljeä. Perhe muutti Etelä-Afrikkaan Charlenen ollessa 12-vuotias.

Charlene Wittstock edusti Etelä-Afrikkaa olympialaisissakin.

Lapsesta asti uintia rakastanut Charlene loi oman uransa olympiatason huippu-uimarina. Hänen uintiuransa ajoittui vuosille 1996–2007.

Tähän väliin mainittakoon, että Charlene on pitänyt vuosien varrella onnistuneesti kiinni yksityisyydestään. Monista tunnettujen kuninkaallisten ei-aatelisista puolisoista, kuten esimerkiksi Sarah Fergusonista, herttuatar Meghanista ja Walesin prinsessa Dianasta, on tehty vuosien varrella paljon erilaisia paljastuskirjoja, elämäkertoja ja dokumentteja. Charlene on heidän tavoin valtavan tunnettu prinsessa, mutta hänestä tiedetään julkisuudessa lopulta hyvin vähän.

Charlene ja Albert tapasivat toisensa vuonna 2000 Monacossa järjestetyssä uintitapahtumassa. He edustivat ensimmäisen kerran julkisesti pariskuntana kuusi vuotta myöhemmin Torinon talviolympialaisten avajaisissa. Charlene sanoi Voguen haastattelussa, että urheilu yhdisti pariskuntaa alusta asti. Molemmat seurasivat urheilua suurella tunteella.

Kihlautumisesta kerrottiin vuonna 2010 ja häitä vietettiin seuraavana kesänä. Spektaakkelimainen häähumu kesä-heinäkuun vaihteessa 2011 kesti kolme päivää. Rockbändi The Eagles esiintyi juhlassa, johon oli kutsuttu lukuisia julkisuuden henkilöitä ja kuninkaallisia ympäri maailman.

Hulppealla hääjuhlalla oli varjopuolensa. Morsian oli lumoavan kaunis Armani Privén elegantissa, olkapäät paljastavassa hääpuvussa, mutta jostain syystä hän oli silmin nähden surullinen.

Charlene pyyhki omana hääpäivänään kyyneleitä nenäliinaan. Häissä otettiin lukuisia kuvia, joissa kaikki muut hymyilevät leveästi, mutta morsian on haudanvakava.

Juorut levisivät auttamattomasti. Ilkeäkielisten mielestä Charlenen kyyneleet johtuivat sulhasen pettämishuhuista. Rajuimpien väitteiden mukaan Charlene olisi jopa yrittänyt paeta hovista parikin kertaa ennen hääpäiväänsä epäonnistuen siinä.

Charlene tyrmäsi väitteet The Times -lehden haastattelussa pian häiden jälkeen.

– Kaikki oli vain niin hämmentävää ja tunteeni olivat sekaisin huhujen takia. Luonnollisesti paineet kasaantuivat ja purskahdin itkuun. Ja sitten itkin lisää, koska ajattelin, että voi ei, nyt koko maailma on nähnyt minun itkevän, ruhtinatar sanoi liikuttavasti.

” Kaikki oli vain niin hämmentävää ja tunteeni olivat sekaisin huhujen takia.”

Synkät pilvet eivät ole poistuneet liiton yläpuolelta. Kesällä pariskunta vietti kymmenvuotishääpäiväänsä toisilla mantereilla erillään toisistaan. Huhupuheet mahdollisesta erosta alkoivat taas velloa kuumina.

Albert antoi tilanteesta harvinaisen haastattelun People-lehdelle syyskuussa. Yleensä kuninkaalliset välttävät visusti puhumasta yksityiselämästään julkisuudessa, mutta nyt ruhtinas teki poikkeuksen kumotakseen ilkeät huhut. Albert vakuutti, että Charlenen viivästynyt paluu kotiin johtuu puhtaasti terveydellisistä syistä. Juoruja hän nimitti ”kauhistuttaviksi”.

– Hän on valmis (palaamaan kotiin). Hän on vitsaillut, että voisi vaikka hypätä salamatkustajaksi laivaan päästäkseen takaisin Eurooppaan, Albert sanoi.

Charlenen terveydentila on nostanut ilmaan paljon kysymysmerkkejä. Miten suu- nenä- ja korvainfektio voi johtaa näin vakavaan tilanteeseen nuorella ja aiemman tiedon valossa perusterveellä ihmisellä?

Heinäkuussa Charlene kertoi voinnistaan itse eteläafrikkalaiselle News24-kanavalle. Hän kertoi, että hänelle tehtiin toukokuussa poskiontelon pohjan nosto ja luusiirre hammasimplanttien asentamista varten. Kun hän saapui Etelä-Afrikkaan toukokuun puolivälissä, hän sai infektioperäisen sairauden. Kesäkuussa hän tunsi kovaa kipua korvissaan, eikä päässyt eroon paineen tunteesta sisäkorvassaan. Vaiva on estänyt häntä lentämästä.

Heinä-elokuussa ruhtinatar kävi kaksi kertaa leikkauksessa. Syyskuussa hän joutui sairaalaan komplikaatioiden takia. Lokakuussa hän joutui vielä uudestaan operoitavaksi.

Tällä hetkellä Charlene on tiettävästi vielä Etelä-Afrikassa. Viimeisimmän tiedon mukaan hänelle tehtiin vielä yksi leikkaus perjantaina 8. lokakuuta.

– Prinsessa Charlene on käynyt tänään viimeisessä operaatiossa ennen paluutaan Monacoon, hovin tiedottaja kommentoi tuona perjantaina People-lehdelle.

Charlene on kertonut kuulumisiaan raskaan puolivuotisen aikana jonkin verran sosiaalisen median välityksellä. Heinäkuussa hän kertoi ompelevansa peittoja afrikkalaiseen päiväkotiin ja juttelevansa samalla kuusivuotiaiden kaksostensa kanssa videopuhelun välityksellä. Kuvissa arkiseen neuleeseen pukeutunut ruhtinatar lähettää lapsilleen lentosuukkoja.

Elokuussa Charlene poseerasi kuvissa onnellisen oloisena hänen luokseen Etelä-Afrikkaan vierailulle saapuneiden pikku kaksosten ja Albertin kanssa. Viimeisimmässä kuvassaan Charlene hymyilee mustassa puserossa pöydän ääressä. Kuvan jakotekstissä hän toivottaa ”jumalan siunausta".