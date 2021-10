Suur-Lontoon poliisi lopettaa tutkinnan prinssi Andrew'n väitetyistä seksirikoksista

Virginia Giuffren mukaan hänet pakotettiin 17-vuotiaana harrastamaan seksiä prinssi Andrew’n kanssa useita kertoja. Poliisi päätti lopettaa tutkinnan omalta osaltaan käytyään läpi tapaukseen liittyviä asiakirjoja.

Suur-Lontoon poliisi on lopettanut prinssi Andrew’ta koskevan seksirikostutkinnan, kertoo muun muassa The Guardian.

Tutkinta koskee tapausta, jossa yksi liikemies Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosten uhreista, Virgina Giuffre, väittää, että hänet on pakotettiin 17-vuotiaana harrastamaan seksiä prinssin kanssa useita kertoja.

Giuffre nosti elokuussa siviilikanteen prinssi Andrew’ta vastaan Yhdysvalloissa New Yorkissa liittovaltion tuomioistuimessa.

Lue lisää: Jeffrey Epsteinin uhri haastoi prinssi Andrew’n oikeuteen seksuaalisesta hyväksi­käytöstä

Suur-Lontoon poliisi päätti lopettaa omalta osaltaan tutkinnan sunnuntaina käytyään läpi asiakirjoja, jotka julkaistiin Giuffren prinssiä vastaan nostaman kanteen yhteydessä. The Sunday Timesin mukaan poliisi on myös ollut yhteydessä Giuffreen.

Suur-Lontoon poliisi on tutkinut Giuffren syytteitä prinssiä vastaan aiemmin ainakin kahteen otteeseen. Täyttä tutkintaa ei ole kuitenkaan kertaakaan aloitettu.

Elokuussa poliisi päätti kuitenkin avata tutkinnan uudestaan sen jälkeen, kun Giuffren asianajat nostivat kanteen Andrew’ta vastaan Yhdysvalloissa.

Tuolloin Suur-Lontoon poliisin päällikkö Dame Cressida Dick sanoi tiedotusvälineille, ettei kukaan ole lain yläpuolella ja kertoi käskeneensä alaisiaan tutustumaan materiaaliin uudestaan.

Poliisi sanoi sunnuntaina, että vaikka sen osalta tutkinta on päättynyt, aikoo se tehdä yhteistyötä muiden Jeffrey Epsteinin tapausta tutkivien viranomaisten kanssa.

Epstein teki itsemurhan vuonna 2019 ollessaan tutkintavankeudessa seksuaalirikoksista.

Nykyään 38-vuotiaan Giuffren nostaman kanteen mukaan Andrew käytti häntä seksuaalisesti hyväksi Epsteinin luona Yhdysvalloissa ja Epsteinin kumppanin Ghislaine Maxwellin kotona Lontoossa Giuffren ollessa 17-vuotias. Prinssi Andrew on kiistänyt syytteet.

Giuffre on esittänyt väitteidensä tueksi kuvan, jossa Andrew pitää kättään 17-vuotiaan Giuffren vyötäröllä. Kuvassa taustalla näkyy Maxwell, jonka asunnossa Lontoossa kuva on väitetysti otettu vuonna 2001. Prinssin on sanonut, ettei hänellä ole muistikuvaa, että kyseistä kuvaa olisi koskaan otettu.

Prinssin täytyy vastata New Yorkissa nostettuun kanteeseen 29. lokakuuta mennessä.