Tällainen on Romanovien dramaattinen tarina – satumaiset häät Pietarissa vahvistivat suurruhtinatar Marian asemaa

Romanoveja tutkinut Olli-Pekka Ihalainen sanoo, etteivät perjantaina Pietarissa juhlitut häät olisi tulleet kysymykseen vielä kymmenen vuotta sitten.

RomanoVEJA tutkiva Olli-Pekka Ihalainen ei yllättynyt Romanovin suvun loistokkaista häistä Iisakinkirkossa perjantaina. Tsaari Aleksanteri II:n viidennen polven jälkeläinen Georgi Mihailovitš Romanov sanoi tahdon morsiamelleen Victoria Romanovna Bettarinille kirkon valtavan kullatun kupolin alla.

Morsiamen monimetristä huntua koristi kaksipäinen kotka. Paikalla oli yli 1 500 vierasta, muun muassa Espanjan 82-vuotias kuningatar Sofía, Liechtensteinin prinssi Rudolph ja Bulgarian entiset kuningas ja kuningatar. Iisakinkirkossa oli ripaus Venäjän vanhaa keisarillista loistoa.

Romanov-myönteisyys on lisääntynyt Venäjällä viimeiset kymmenen vuotta, ja nyt Maria Vladimirovna Romanovan sukuhaara palautti itsensä kuvaan, Ihalainen sanoo.

– Tämä jatkuu kyllä jollakin tavalla, hän sanoo.

Häissä oli paljon vanhaa Romanovien loistoa.

Romanovien suvun olemus tiivistyy nyt sulhasen äitiin Mariaan, Ihalainen sanoo ja huomauttaa, ettei häissä ollut läsnä monia Romanovien muiden sukuhaarojen edustajia. Monet eivät hyväksy Marian näkemyksiä hänen asemastaan suvun päänä.

Edellisistä Romanovin suvun Venäjällä tanssituista häistä oli kulunut 127 vuotta. Silloin viimeiseksi jäänyt tsaari Nikolai II nai saksalaisen prinsessan Aleksandra Fjodorovnan Talvipalatsin kirkossa Pietarissa.

Italialainen Victoria Romanovna Bettarini kääntyi ortodoksiksi ja venäläisti nimensä häiden yhteydessä. Hän tapasi puolisonsa töiden merkeissä Euroopan parlamentissa jo kymmenen vuotta sitten. Pari muutti Venäjälle kolme vuotta sitten.

Lue lisää: Venäjän keisarilliset häät olivat valtava spektaakkeli – tällainen mies on salaperäinen sulhanen, joka on satumaisen rikkaan Romanovin suvun jälkeläinen

Ihalaisen katse tarkentuu hääkeskustelussa Romanovien sisäiseen vallanperimyskysymykseen, joka on ollut suvun sisällä tapetilla jo sata vuotta.

Laurits Tuxenin maalaus Nikolai II:n ja Aleksandra Fjodorovnan häistä. Eremitaasin kokoelmaan kuuluva maalaus on vuodelta 1895.

Kuka olisi Venäjän keisarihuoneen jatkaja?

Palataan vallankumousvuoteen 1917, jota ennen Romanovit olivat hallinneet Venäjää 300 vuotta.

Venäjällä kuohui, ja Georgi Mihailovitš Romanovin isoisoisä, tsaarin serkku suurruhtinas Kirill Vladimirovits Romanov valitsi puolensa nopeasti. Hän veti punanauhan käteensä ja kannatti bolshevikkeja. Kaikki Romanovit eivät sitä suvainneet.

Kirill ja tsaariperhe olivat muutenkin olleet nokikkain, sillä mies oli tahtonut naida serkkunsa Victoria Melita Saksi-Coburg-Gothan, joka oli naimisissa Hessenin suurherttuan kanssa. Suurherttua oli tsaarittaren veli, eikä tsaariperhe suvainnut liittoa avioeron jälkeenkään. Lopulta tsaari salli naimisiin menneen parin muuttaa Pietariin.

25 vuotta Romanoveja ja eritoten viimeistä tsaariperhettä tutkinut Ihalainen pitää juuri hallitsijaperheen inhimillisyyttä kiinnostavana. Kultaisen ulkokuoren alla oli ihmisiä, joiden teoilla oli usein tavanomaiset vaikuttimet.

Nikolai II jäi Venäjän viimeiseksi tsaariksi ja Suomen suurruhtinaaksi. Kuvassa Nikolai II, hänen vaimonsa Aleksandra Fjodorovna ja parin viisi lasta.

Tsaariperhe oli syrjäytetty helmikuun vallankumouksessa 1917. Perhe päätti pysyä Venäjällä, ja heinäkuussa 1918 heidät tapettiin Jekaterinburgissa. Britannian hovi oli tarjonnut heille turvapaikkaa ja myöhemmin perunut tarjouksen. Romanovit ovat sukua monille Euroopan kuningassuvuille, läheisimpinä Britannian, Saksan ja Tanskan hoveille.

Kesäkuussa 1917 Kirill Vladimirovits Romanov lähti raskaana olevan vaimonsa kanssa pakoon Suomen suurruhtinaskuntaan, Haikon kartanoon. Georgi Mihailovits Romanovin isoisä Vladimir Kirillovits Romanov syntyi elokuussa 1917 ja ja hänet kastettiin Haikossa.

Perhe asui Porvoossa Jokikadun ja Aleksanterinkadun kulmassa sijaitsevassa puutalossa. Lokakuun vallankumouksen jälkeen kävi selväksi, ettei perhe voisi palata Pietariin, kuten oli aiemmin suunniteltu.

– He olivat aikoneet palata takaisin Pietariin, joten heillä ei ollut (Suomessa) mukanaan juurikaan tavaroita, puhumattakaan suurista rahoista tai arvoesineistä, Georgi Romanov kertoo häähaastattelussaan.

Suomi itsenäistyi ja suistui sisällissotaan, jonka aikana Kirillin perhe jännitti, luovutettaisiinko heidät Neuvosto-Venäjälle. Niin ei käynyt, ja vuonna 1919 he muuttivat Suomesta Saksaan ja sitten Ranskaan. Kirill julisti itsensä maanpaossa olevaksi Venäjän keisariksi 1924. Hän kuoli Ranskassa vuonna 1938.

Lukuisat Romanovit pakenivat Kirillin tavoin Venäjältä. Muun muassa tsaari Nikolai II:n siskot Ksenia ja Olga lähtivät. Nikolain veli Mikael Aleksandrovits Romanov teloitettiin. Kaksi muuta veljeä olivat kuolleet jo 1800-luvun puolella.

Ksenia muutti puolisonsa ja seitsemän lapsensa kanssa Englantiin. Olga kuoli Kanadassa 1960.

Leskikeisarinna Maria Fjodorovna pakeni vallankumousta Tanskaan, jossa hän eli vuoteen 1928. Hän oli syntyjään Tanskan prinsessa, sittemmin Aleksanteri III:n vaimo ja keisarinna. Maria Fjodorovna oli monien silmissä suvun pää kuolemaansa saakka, eikä hän suvainnut minkäänlaista valtataistelua, Ihalainen sanoo.

Valtaosa Romanoveista päätyi Ranskaan, jossa oli toisen maailmansodan jälkeen poliittisesti suhteellisen vakaa tilanne, Ihalainen kertoo. Romanovin suvulla ei ollut Ihalaisen mukaan merkittäviä omistuksia Venäjän ulkopuolella, joten heillä ei ollut juuri muuta omaisuutta kuin mukaansa ottamat tavarat.

Sulhasen äiti Maria.

Venäjän hovissa käytössä olleiden vallanperimyssäädösten mukaan valtaistuin voi periytyä lähtökohtaisesti vain pojalle ja vain tasa-arvoisten aatelisliittojen kautta.

Suomen kautta Ranskaan paenneen Kirill Vladimirovits Romanovin kuoltua 1938 suvun pääksi itsensä julisti hänen poikansa Vladimir Kirillovits Romanov, joka on perjantaina avioituneen Georgi Mihailovits Romanovin isoisä. Vladimir nai venäläisen aatelissuvun tyttären. He saivat yhden lapsen, joka oli tytär, Madridissa 1953 syntynyt suurruhtinatar Maria Vladimirovna Romanova.

Isänsä kuollessa 1992 Maria julisti olevansa suvun pää, mutta monet Romanovit ovat eri mieltä, sillä vanhan vallanperimyssäännöstön mukaan nainen ei voisi nousta valtaistuimelle.

– Maria on ottanut asemansa hyvin tietoisesti, Ihalainen sanoo.

– Taustalla on paljon kritiikkiä.

Muun muassa viimeisen tsaarin siskon Ksenian jälkeläisiä on paljon. Marian mukaan miespuoliset Romanovit eivät kelpaa vallanperijöiksi, sillä he ovat syntyneet alempisäätyisten kanssa solmituista liitoista. Marian ex-aviopuoliso ja Georgin isä on Preussin prinssi Franz Wilhelm.

Maria Vladimirovna Romanova vieraili Venäjällä ensimmäistä kertaa isänsä hautajaisissa vuonna 1992.

Neuvostoliiton kaaduttua Maria Vladimirovna Romanova on pitänyt tiivisti yllä erilaisia verkostoja ja käynyt poikansa kanssa usein Venäjällä. Hänellä on hyvät suhteet muun muassa Venäjän ortodoksikirkkoon, Ihalainen sanoo.

Hän arvioi, että satuhäiden hintaa olivat maksamassa myös muut tahot kuin aviopari perheineen.

Suhtautuminen Romanovin sukuun on pehmentynyt Venäjällä. Näin näkyvä Romanovin perheen esilletulo ei olisi Ihalaisen mukaan ollut aiemmin mahdollinen.

– Häät heijastavat sitä, mitä Venäjällä on kymmenen vuoden ajan tehty, hän sanoo.

Esimerkiksi tsaarinaikaisia rakennuksia on restauroitu viime aikoina pieteetillä ruplia säästämättä, Ihalainen sanoo.

Ihalainen muistaa Venäjältä muun muassa Anna anteeksi Nikolai -kampanjan. Lokakuun vallankumouksen vuosipäivää ei juhlita kuten ennen. Juhlapäivä poistettiin virallisten vapaapäivien joukosta 2004.

Romanovit ovat saaneet hallinnolta ja kansalta hiljaisen hyväksynnän, Ihalainen sanoo. He eivät tavoittele poliittista valta-asemaa.

Presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi perjantaina, ettei presidentti suunnittele onnittelevansa vastanaineita ja että avioliitto ei kuulu Kremlin asialistallemme millään tavalla. On kuitenkin esitetty, ettei Romanovien häitä voitaisi juhlia Venäjällä ilman Kremlin hyväksyntää.

Lue lisää: Kommentti: Venäjän tsaarillisten satu­häiden takaa paljastui Putinin sisäpiiri – mutta mitä ihmettä Kreml suunnittelee Romanovin suvun varalle?

Lue lisää: Aatelisesta hääjuhlasta Venäjällä löydettiin salattuja merkityksiä – mutta eikö Putin pelkää Romanovien pyrkivän takaisin valtaan?

Suurissa häissä oli ripaus keisarillista loistoa.

Romanoveista voi olla hyötyä, ja heidän avullaan voi brändätä Venäjää kiinnostavana ja monikerroksisena maana, Ihalainen sanoo. Kuningasperheen brändi voi myös vetää turisteja.

– Romanoveja ei enää nähdä uhkana, vaan heistä voi olla hyötyä, hän sanoo.

Venäjän valtiollisen tutkimuslaitoksen VTsIOM:n vuonna 2017 teettämän tutkimuksen mukaan 68 prosenttia venäläisistä vastustaa kategorisesti yksinvaltiutta valtiomuotona. Samaan aikaan 68 prosenttia 18–34-vuotiaista suhtautui monarkiaan avarakatseisesti.

Venäjän ortodoksinen kirkko julisti viimeisen tsaarin Nikolai II:n ja hänen perheensä marttyyreiksi vuonna 2000.