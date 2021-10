Venäjän keisarilliset häät olivat valtava spektaakkeli – tällainen mies on salaperäinen sulhanen, joka on satumaisen rikkaan Romanovin suvun jälkeläinen

Romanovin suvun jälkeläinen meni näyttävästi naimisiin. Mutta keitä sulhanen ja morsian oikein ovat?

Pietarissa juhlittiin eilen perjantaina suurta aatelista hääjuhlaa ensimmäistä kertaa sataan vuoteen. Näyttävä seremonia järjestettiin Iisakinkirkossa, joka on Venäjän tunnetuimpia nähtävyyksiä. IS oli paikan päällä häissä Venäjällä.

Mutta keitä oikein ovat vasta-avioituneet sulhanen ja morsian, joita ei ole aiemmin juurikaan nähty Euroopan kuninkaallisissa seurapiiritilaisuuksissa? Uutiset Venäjän keisarillisista hääjuhlista nostivat ilmaan paljon kysymysmerkkejä.

40-vuotias Georgi Mihailovitsh Romanov on 68-vuotiaan Maria Vladimirovna Romanovan ainoa lapsi ja tarunhohtoisen Romanovin suvun suora jälkeläinen.

39-vuotias Victoria Romanovna Bettarini puolestaan on taustaltaan italialainen. Hänen isänsä Roberto Bettarini on Reutersin mukaan työskennellyt diplomatian parissa. Morsian kääntyi häiden myötä ortodoksiksi. Hänen nimensä oli ennen häitä Rebecca Bettarini.

Sulhanen Georgi Mihailovitsh Romanov.

Morsian Victoria Romanovna Bettarini.

Sulhanen on monikansallinen mies, joka on syntynyt Madridissa, mutta elänyt valtaosan elämästään Ranskassa. Vaimonsa Victoria Romanovna Bettarinin hän tapasi Brysselissä työskennellessään Euroopan parlamentissa.

Sulhanen kävi Venäjällä ensimmäisen kerran vuonna 1992, ollessaan 11-vuotias. Hän muutti Moskovaan vuonna 2019. Bettarini ja Romanov menivät virallisesti naimisiin siviiliseremoniassa Moskovassa 24. syyskuuta.

Häät olivat huikea seremonia, johon osallistui yli 1500 vierasta ja kuninkaallisia ympäri Euroopan hoveja. Paikalla nähtiin muun muassa Espanjan 82-vuotias kuningatar Sofía, Liechtensteinin prinssi Rudolph ja Bulgarian entiset kuningas ja kuningatar.

Sulhanen saapumassa juhliinsa.

Romanovit olivat Venäjän hallitsijasuku vuosina 1613–1917. Heidät tunnettiin satumaisesta omaisuudestaan, jonka arvo olisi nykyrahassa vastannut jopa useita satoja miljardeja euroja.

Viimeinen keisari Nikolai II jälkeläisineen ja veljineen teloitettiin vallankumouksessa vuonna 1918. Kaikki Romanovit eivät kuitenkaan kuolleet, vaan osa onnistui pakenemaan ulkomaille. Suvussa on siitä lähtien riidelty päämiehen tai -naisen asemasta.

Maria Vladimirovna Romanova on jo vuosia sitten julistanut itse itsensä suuriruhtinattareksi, Romanov-suvun päämieheksi ja Venäjän keisarikunnan kruununtavoittelijaksi.

Sulhasen äiti Maria Vladimirovna Romanova on julistautunut jo vuosia sitten sukunsa päänaiseksi ja suuriruhtinattareksi.

Suurin osa Romanovin suvusta tunnusti yleisesti Maria Vladimirovnan isän sukunsa päämieheksi tämän vielä eläessä. Mariaa ei sen sijaan ole haluttu tunnustaa Romanovin suvun perijättäreksi, sillä vanhan Venäjän keisarikunnan kruununperimysjärjestyksen mukaan nainen voi periä kruunun käytännössä vain silloin, jos yhtään miespuolista vaihtoehtoa ei ole olemassa.

Maria itse ja tämän kannattajat ovat sitä mieltä, että Romanovin suvun elossa olevat miehet eivät kelpaa suvun päämiehiksi, koska elossa on jälkeläisiä vain alempisäätyisten puolisoiden kanssa solmituista avioliitoista. Maria Vladimirovnan suvussa on suosittu aatelisia avioliittoja. Georgin isä on Preussin prinssi Franz Wilhelm. Hän ja Maria eivät tosin enää ole naimisissa.

