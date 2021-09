Sakeaa kritiikkiä: Nämä 5 erikoista seikkaa Meghanin ja Harryn New Yorkin matkassa saivat britit suuttumaan

Paljastiko New Yorkin edustusmatka Harryn ja Meghanin poliittiset pyrkimykset?

Prinssi Harry ja tämän puoliso Meghan ovat New Yorkissa ensimmäisellä virallisella työmatkallaan sen jälkeen, kun heidän kuopuksensa Lilibet syntyi kesäkuussa.

Pariskunta saapui kaupunkiin keskiviikkona. He ovat vierailleet matkansa aikana muun muassa World Trade Centerillä 9/11-muistomerkillä, julkisessa koulussa Harlemissa ja Global Citizen Live -hyväntekeväisyyskonsertissa.

Matka on herättänyt varsinkin Britanniassa paljon huomiota. Insider-lehti kertoo, että Meghan ja Harry olivat ehtineet olla maassa vasta 24 tuntia, kun useammat brittilehdet olivat jo julkaisseet kriittisiä artikkeleita heidän matkastaan. The Sunin mukaan kritiikkiä löytyy runsaasti myös sosiaalisen median keskustelualustoilta, joissa kuninkaallisfanit kirjoittavat kommenttejaan.

Nämä seikat Harryn ja Meghanin matkassa suututtivat britit

1. Juhliminen keskiviikkoiltana

Daily Mail raportoi heti edustusmatkan alussa, että Harry ja Meghan lähtivät suoraan juhlimaan New Yorkiin saavuttuaan. Lapsensa he jättivät Los Angelesiin. Lehden mukaan pariskunta nautti martineja kolme tuntia luksusbaarissa kaveriensa kanssa. Illanviettoa vartioi yli 20 turvamiestä.

2. Pariskunnan muuttunut tyyli

Meghan ja Harry pukeutuivat tummaan hellesäästä huolimatta.

Kun Harry ja Meghan ikuistettiin New Yorkissa tummanpuhuvissa puvuissa, monet hämmästyivät nähdessään heidän radikaalin tyylinmuutoksensa. Meghanilla oli poolokaulus, tummat leveät housut ja takki, jossa oli olkatoppaukset. Telegraph-lehden toimittaja analysoi, että muuttunut tyyli kuvastaa heidän palavaa haluaan tulla vakavasti otetuiksi.

Aiemmin pariskunnan yllä nähtiin kuninkaallisilla edustusmatkoilla hyvin erilaisia vaatteita: Harrylla oli usein rentoja paitapuseroita, avonaiseksi jätettyjä kaula-aukkoja, flanellia ja tavallisia suoria housuja, Meghanilla puolestaan simppeleitä raidallisia tai pilkullisia kesäleninkejä, puuvilla-asuja ja jopa farkkuja. New Yorkissa nähtiin tiukkaan bisnestyyliin sonnustautunut pariskunta.

Daily Mail kirjoitti, että varsinkaan Meghanin asu ei sopinut New Yorkin säähän. Kaupungissa oli tuona päivänä lähes 27 astetta hellettä, mutta Meghan piti yllään paksua cashmere-takkia.

Insider-lehden mukaan brittilehtien raju kritiikki Meghanin vaatevalintaa kohtaan oli siinä mielessä yllättävä ja kohtuutonkin, että monet pukeutuvat muistomerkille mustaan asuun. Kun herttuatar Catherine pukeutui samalle muistomerkille pinkkiin takkiin vuonna 2014, samat lehdet hehkuttivat asuvalinnan olleen loistava.

3. Meghanin ”veritimantit”

Daily Mailin mukaan Meghanilla oli New Yorkissa yhtenä päivänä yllään koruja yli 350 000 euron arvosta. Yksi noista koruista oli mystinen timanttisormus, jonka on epäilty kuuluvan Saudi-Arabian kruununprinssi Mohamed bin Salmanilta saatuihin ”veritimantteihin”.

Meghan piti mystistä timanttisormustaan myös Time-lehden kuvassa.

Kohu timanteista käynnistyi alun perin jo viime vuonna, kun useat lähteet kertoivat korujen olevan perua Lähi-idästä tulleesta lahjasta. Lähteiden mukaan suuri timantti annettiin alun perin Harrylle, joka antoi kiven eteenpäin Meghanille koruja teettämistä varten.

Ongelma oli siinä, että prinssipari toimi lahjan vastaanottamisen aikaan vielä Buckinghamin palatsin alaisuudessa. Kuningashuone pitää tarkkaa listaa kuninkaallisten saamista lahjoista ja ulkomailla annetuista lahjoista kerrotaan myös julkisesti. Näin ei tämän lahjan kohdalla kuitenkaan tehty.

4. Kuin kuninkaallinen edustusmatka, mutta ei kuitenkaan

Esimerkiksi Skotlannin The Sun -lehti julisti, että Meghanin ja Harryn matka muistuttaa aivan liikaa kuninkaallista edustusmatkaa tyyliltään ja että se on "nolostuttavaa”. Harry ja Meghan kun erosivat hovin palveluksesta jo alkuvuodesta 2020. Sen jälkeen he ovat luoneet omaa uraansa irrallaan kuninkaallisesta perheestä.

– En tiedä kumpi on nolompaa, se että Sussexit itse käyttäytyvät kuin Nycin matka olisi kuninkaallinen kiertue, vai se, että New Yorkin pormestari pitää sitä sellaisena, kuuluu yksi The Sunin Twitteristä esiin nostama kommentti brittiläiseltä kuninkaallisfanilta.

Sussexit ovat sanoneet irtautuneensa kuninkaallisesta perheestä yksityisyytensä varjelemiseksi.

5. Poliittiset pyrkimykset suurennuslasin alla

Meghan ja Harry tapasivat kuvernööri Kathy Hochulin (vas.), pormestari Bill de Blasion (keskellä), tämän vaimon Chirlane McCrayn (toinen oikealta) ja heidän poikansa Dante de Blasion (oik.).

New Yorkin pormestarin Bill De Blasion tapaaminen hämmensi monia. Telegraphin mukaan De Blasio kohteli Harrya ja Meghania kuin kuninkaallisia sulkemalla 9/11-muistomerkin kokonaan yleisöltä, jotta pariskunta saattoi vierailla siellä yksityisesti.

Blasio ei ole ainoa erittäin vaikutusvaltainen henkilö, jonka Harry ja Meghan tapasivat kolmen päivän matkansa aikana. Harry ja Meghan järjestivät tapaamisia muidenkin vaikutusvaltaisten demokraattien kanssa. He tapasivat Yhdysvaltain YK:n suurlähettilään Linda Thomas-Greenfieldin, Bloomberg Philanthropies -hyväntekeväisyysjärjestön toimitusjohtajan Patricia Harrisin sekä kuvernööri Kathy Hochulin.

Telegraphin toimittajan mukaan Harryn ja Meghanin ei enää tarvitsisi tavata politiikkaan sidoksissa olevia henkilöitä, koska he eivät enää ole hovin edustustehtävissä. Siksi vaikutusvaltaisten henkilöiden tapaamiset vaikuttavat toimittajan mukaan siltä, että Meghan saattaa hyvinkin pedata itselleen uraa politiikan parissa.

