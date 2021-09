Meghan ja Harry poseeraavat näyttävästi Time-lehdessä – mutta voimakas kuva jakoi heti rajusti mielipiteet

Meghanin ja Harryn tuoreesta kuvasta nousi heti myrsky vesilasissa.

Time-lehti on nimennyt prinssi Harryn ja Meghanin maailman sadan vaikutusvaltaisimman henkilön listalleen.

Kuninkaallisista velvollisuuksistaan puolitoista vuotta sitten luopunut pariskunta poseeraa Time-lehden kuvassa. Meghanilla on kuvassa yllään valkoinen housupuku ja kultainen rannekello. Harrylla on musta pusero ja rento rannekoru.

Kuvat julkaistiin samaan aikaan kun Harry juhli 37-vuotissyntymäpäiväänsä.

Muun muassa Independent-lehti kuitenkin kirjoittaa, että kuva herätti nopeasti keskustelua internetissä.

Time-lehden toimittaja José Andrés ylisti pariskuntaa siitä, että heillä on empatiaa niitä kohtaan, joita he eivät tunne, vaikka nykyään ”monilla tuntuu olevan mielipiteitä ihmisistä joita he eivät tunne”.

Monet muutkin kehuivat pariskuntaa heidän tekemästään hyvästä työstä ja esimerkkinä seisomisesta.

– Ehdottomasti ansaittu tunnustus! Harry ja Meghan tekevät upeaa työtä, sekä yksilöinä että tiiminä. He ova todella omistautuneita, eräs käyttäjä kirjoittaa Twitterissä.

Harry ja Meghan pääsivät Time-lehden arvostetulle listalle Archewell-hyväntekeväisyysjärjestönsä takia. Andrésin mukaan Harry ja Meghan antavat äänen niille, keiden ääni ei muuten kuuluisi.

Time-lehden sadan vaikutusvaltaisimman henkilön listan henkilöt on jaettu kuuteen kategoriaan: ikoneihin, pioneereihin, oman alansa titaaneihin, taiteilijoihin, johtajiin ja uudistajiin. Meghan ja Harry ovat ikonien kategoriassa.

Myös kritiikkiä riittää. Joidenkin mielestä Harry ja Meghan ovat vaikutusvaltaisia ainoastaan Yhdysvalloissa, mutta muualla maailmassa he ovat tuntemattomia.

Daily Mailin mukaan yhdessä julkisessa kritiikissä soimattiin kuvan edustamia valta-asetelmia.

– Ei ole salaisuus, kenellä on kontrolli, kritiikissä vihjaistiin.

Kuvan valinnut Time-lehden kuvatoimittaja kuitenkin sanoi Daily Mailin mukaan, että kuva edustaa heidän mielestään voimakkaasti tasa-arvoisten kumppanien välistä dynamiikkaa.

Joidenkin mielestä kuva myös näytti varsin vahvasti Photoshop-ohjelmalla muokatulta.

– Harry näyttää kiusalliselta kurkkimassa vaimonsa takana tuolla tavalla, eräs kritisoi.