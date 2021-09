Kuninkaallisten sisäpiiristä pamahti todellinen suhdepommi – mitä ihmettä prinssi Andrew’n tilanteen taustalla todella on?

Kysymysmerkit leijuvat ilmassa kohuprinssi Andrew’n ja Sarah Fergusonin ympärillä.

Maineikas kulttuurilehti Vanity Fair julkaisi viime viikolla paljon huomiota herättäneen artikkelin, jossa paljastettiin parisuhdeuutinen suoraan brittihovin sisäpiiristä. Uudesta romanssista ei kuitenkaan ole kyse, vaan aivan päin vastoin. Vanity Fairin tietolähteen mukaan kuningatar Elisabetin kolmanneksi vanhin lapsi, 61-vuotias prinssi Andrew haluaisi nimittäin mennä uudestaan naimisiin lastensa äidin Sarah Fergusonin kanssa.

– Sarah ja Andrew ovat olleet viimeisen vuoden aikana läheisempiä kuin koskaan. He rakastavat toisiaan ja välittävät toisistaan paljon. He ovat asuneet yhdessä pandemian ajan.

– Jotakin on herännyt uudestaan eloon, ja uskon, että toiset häät toteutuvat, jos kaikki menee kuten Andrew tahtoo, läheinen ystävä kommentoi lehdelle.

Prinssi Andrew'n maine on pahoin tahriintunut kahden viime vuoden aikana.

Skandaali pamahti silmille syksyllä 2019, kun julkisuuteen tulivat syytökset alaikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksikaupasta. Samalla paljastui prinssin synkkä ystävyys tuomittuun seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.

Andrew on yrittänyt ravistella sotkua harteiltaan, mutta turhaan. Kujanjuoksu on muuttunut pikku hiljaa pysyväksi elämäksi valtavan häpeätaakan alla.

Virginia Giuffre on kertonut julkisuudessa yksityiskohtaisesti siitä, miten joutui sukupuoliyhteyteen prinssin kanssa ensimmäisen kerran vain 17-vuotiaana. Hän mainitsi syytteessään, että prinssi hikoili runsaasti, kun he tanssivat yökerhossa. Giuffren mukaan hänet pakotettiin harrastamaan seksiä prinssin kanssa kolme kertaa.

Andrew kiisti syytteet jyrkästi ja kiirehti antamaan haastattelun aiheesta BBC:n Newsnight-ohjelmassa. Haastattelua on luonnehdittu kaikkien aikojen PR-katastrofiksi. Andrew muun muassa selosti tv-ruudussa, ettei ole voinut hikoilla runsaasti ”erikoisen sairautensa” takia. Tämän jälkeen Andrew luopui kaikista julkisista edustustehtävistään hovissa.

Kuvassa prinssi Andrew ja 17-vuotias Virginia Giuffre (tuolloin Roberts) Ghislaine Maxwellin talossa Lontoossa vuonna 2001.

Monien ihmetykseksi Sarah Ferguson on seissyt julkisuudessa sinnikkäästi ex-miehensä rinnalla.

Elokuun alussa Sarah puolusti Andrew’ta suositussa Lorraine-keskusteluohjelmassa.

– Hän on läpikotaisin hyvä mies, niin hellä mies ja loistava isä, Sarah puuskahti.

Kyseessä ei ole ainoa kerta, kun Sarah on ylistänyt ex-miestään julkisesti. Sarah vieraili hiljattain hyväntekeväisyystyössä Puolassa ja sanoi samalla puolalaislehti Polsat Newsille, että hänen ja Andrew’n hääpäivä vuonna 1986 on edelleen yksi hänen elämänsä parhaista päivistä.

Sarah kehui ex-miestään myös People-lehden kansihaastattelussa heinäkuussa:

– Uskon, että hän on kiltti, hyvä mies, ja hän on ollut loistava isä tytöillemme, Sarah lausui.

Korulauseista huolimatta Andrew’ta ja Sarahia yhdistävät muutkin sotkut kuin 90-luvulla runsaasti julkisuutta saanut avioero. Palataan tähän hiukan myöhemmin. Käydään ensin läpi kohuprinssin ja punapäisen herttuattaren yhteinen tarina, joka ei ole tavallisimmasta päästä.

Andrew ja Sarah ihastuivat toisiinsa vuonna 1985.

Sarah tapasi Andrew’n ystävänsä prinsessa Dianan kautta ollessaan parikymppinen. Sarah ja Diana olivat lapsuudenystäviä ja erityisen läheisiä 80-luvun alussa. Diana oli kutsunut Sarahin Windsorin linnaan Ascotin laukkakisojen ajaksi kesällä 1985. Andrew ja Sarah istuivat tuon viikon aikana vierekkäin lounaalla ja ihastuivat heti toisiinsa.

Kahden intohimoisen ihmisen romanssi eteni vauhdilla. Andrew kosi Sarahia uniikin rubiinisormuksen kanssa omana syntymäpäivänään 19. helmikuuta 1986. Andrew halusi rubiinin sopivan yhteen Sarahin punaisena leiskuvien hiusten kanssa.

Kuninkaalliset häät Westminster Abbeyssa kesällä 1986 olivat valtava spektaakkeli. Häihin osallistui yli 2 000 vierasta, paikan päällä Buckinghamin palatsin edustalla oli 100 000 ihmistä. Television välityksellä häitä seurasi yli 500 miljoonaa katsojaa ympäri maapalloa. Häiden jälkeen pariskunta suuntasi unelmien häämatkalle Azoreille.

Häät olivat valtava spektaakkeli.

Sitten alkoivatkin epätasainen lapsiperhearki ja vaikeudet. Sarahin ja Andrew’n esikoinen Beatrice syntyi elokuussa 1988 ja kuopus Eugenie maaliskuussa 1990. Andrew loi uraa laivastossa ja vietti perheensä kanssa vain noin 40 päivää vuodessa.

Sarah kertoi myöhemmin, että vietti ensimmäisen raskautensa kokonaan ilman miestään. Yksinäisyys painoi mieltä.

Vuonna 1991 liitto oli jo syvissä vaikeuksissa. Lehdissä julkaistiin kuvia ja vihjailevia juttuja Sarahista teksasilaisen miljonäärin Steve Wyattin kanssa. Andrew ja Sarah tiedottivat asumuserostaan alkuvuodesta 1992. He olivat kuitenkin edelleen läheisiä ja viettivät yhdessä aikaa muun kuninkaallisen perheen kanssa.

Todellinen skandaali repesi elokuussa 1992, kun lehdissä julkaistiin kuvia Sarahin Saint-Tropezin-lomalta. Otoksissa amerikkalainen rakastaja John Bryan suuteli yläosattomissa aurinkoa palvoneen Sarahin varpaita.

John Bryanista (kuvassa) tuli yhdessä yössä Britannian kuuluisin salarakas.

Virallinen avioero astui voimaan vuonna 1996 ja Sarahista tuli hovin hylkiö. Vuosien saatossa hän ja Andrew pysyivät kuitenkin monien yllätykseksi tiukasti läheisinä ystävinä.

Vuonna 2008 Sarah muutti Windsorin linnan lähellä sijaitsevaan Royal Lodgeen, jossa Andrew ja ex-pariskunnan kaksi tytärtä asuivat yhdessä. Nyt tyttäret ovat jo lentäneet pesästä, mutta Andrew ja Sarah asuvat edelleen saman katon alla.

– Andrew ja minä olemme maailman onnellisin eronnut pariskunta. Asumme samassa talossa, mutta se on toisaalta iso talo, joten se on ihan ok, Sarah kommentoi erikoista asumisjärjestelyä vuonna 2015.

Andrew, Sarah, Beatrice ja Eugenie edustamassa perheenä vuonna 2000.

Andrew’n talousasiat ovat vähintään yhtä monimutkainen vyyhti kuin tämän rakkauselämä. Taloustiedot nousivat tapetille välittömästi seksuaalirikossyytteiden ja Epstein-yhteyden paljastumisen jälkeen syksyllä 2019.

Daily Mailin mukaan Andrew on vähiten rikkaasta päästä kuninkaallisessa perheessä. Hänen tiedossa oleva virallinen tulonlähteensä on ollut kuningattaren myöntämä noin 300 000 euron suuruinen vuosittain tuki. Lisäksi hän saa laivastosta noin 25 000 euroa eläkettä vuosittain.

Tuolla rahalla ei ylläpidetä hulppeaa elämäntyyliä, johon kuuluu luksuskiinteistöjä, yksityislentoja, jahteja, golflomia ja entisen vaimon elatusmaksuja. Daily Mail mainitsee esimerkkinä, että Andrew on viettänyt paljon aikaa upeassa alppimajassa Verbierissä. Se on luksushuvila, jossa on seitsemän makuuhuonetta ja kuusi vakituista työntekijää. Vuokra on yli 27 000 euroa viikossa.

Brittilehtien mukaan Epstein ja muutama muu liikemies mahdollistivat Andrew’n upean elämäntyylin ja varallisuuden kasvattamisen. Brittilehtien mukaan Andrew’n bisneksistä on hyötynyt myös Sarah, jonka miljoonavelkoja on lyhennetty rahoilla.

Epstein on jopa siirtänyt suoraan Sarahin tilille 17 000 euroa lahjana. Ferguson on sanonut katuvansa rahan vastaanottamista. Liikemiesten avokätisyyden motiivina olivat lehtien mukaan Andrew’n kuninkaalliset yhteydet.

Lähteitä: Town & Country Magazine, Vanity Fair, New York Post, Polsat News, Daily Mail, IS Arkisto